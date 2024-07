Für die Spanier Yamal (16) und Williams (21) wird es sicher nicht die letzte EM sein. REUTERS/Wolfgang Rattay

Abwehrchef Aymeric Laporte möchte den Deutschen "das Maul" stopfen, "Computer" Rodri versucht es mit Psychospielchen. Und die "beiden Ferraris" Lamine Yamal und Nico Williams wollen einfach nur spielen. Spanien geht mit breiter Brust in den Viertelfinalhit der EM. Selbstzweifel? Mangelware! "Ich glaube, dass wir die beste Mannschaft und die besten Spieler auf der Welt haben", sagt Trainer Luis de la Fuente.

Die Furia Roja will den deutschen Titeltraum am Freitag in Stuttgart beenden. "Wir sind gekommen, um zu gewinnen, und wir haben keine Angst", sagt Spielgestalter Rodri und fügt bissig an: "Aber sie werden wahrscheinlich ein bisschen Angst vor uns haben." Spanien wähnt sich im von vielen als "vorgezogenes Finale" titulierten Klassiker als Favorit. Man wolle Toni Kroos "in den Ruhestand" schicken, tönte Angreifer Joselu.

Zuletzt waren die Deutschen eine Art Lieblingsgegner. Bei großen Turnieren gab es seit 1988 keine Niederlage mehr, in Pflichtspielen sind die Spanier seit sechs Duellen ungeschlagen. Bei dieser EM holte Spanien als einziges Team vier Siege in vier Spielen. Natürlich werde "Deutschland sehr stark sein", sagte Rodri, "aber wir haben unsere eigenen Waffen."

El BAILE de NICO WILLIAMS Y LAMINE YAMAL en la concentración

Diario AS

Allen voran die Flügelzange Yamal und Williams. Die "beiden Ferraris" (Zeitung Marca ) seien "zwei sehr wichtige Puzzlestücke, sie stecken uns mit ihrer Jugend und Unschuld an", sagt Rodri. Das Duo werde laut Angreifer Mikel Oyarzabal "den Unterschied" ausmachen. Dani Olmo findet Yamal (16) und Williams (21) sogar "noch besser" als Deutschlands Supertalente Jamal Musiala und Florian Wirtz: "Weil sie eine tolle Form haben, sich perfekt ergänzen."

Die Youngster seien "wie Brüder", sagt Williams selbst: "Wir verstehen uns sehr gut. Ich glaube, dass das diese Verbindung auf dem Spielfeld schafft." Die Kritik von Ex-Torhüter Jens Lehmann bei Welt TV , dass Spanien teilweise "eine Jugendmannschaft" sei, stachelte die Beteiligten zusätzlich an. "Das ist nicht schlecht für uns, ich denke, es ist sogar gut", sagt Laporte: "Das heißt, wenn wir sie schlagen, müssen sie ihr Maul halten." Mit Rodri hat Spanien ohnehin einen Spieler in den Reihen, der bei allem jugendlichen (Über-)Mut die Balance hält. "Er ist ein perfekter Computer", sagt de la Fuente: "Er verwaltet alles, alle Emotionen, alle Momente auf magistrale Weise, das ist eine große Hilfe für alle."

Und er gibt das Motto vor: "Wir wollen nicht nur dabei sein und gut spielen", sagt Rodri: "Nein, wir wollen gewinnen. Das ist unsere Mentalität, wir sind selbstbewusst." Die Heimat ist längst euphorisiert. "Deutschland sollte zittern", hieß es in der Marca . Spanien sei "Top-Favorit", betont 2010er Weltmeister-Coach Vicente del Bosque. Er sehe die spanische Mannschaft "grundsätzlich in vielen Belangen besser" als die Gastgeber. Für Klarheit wird am Freitag in Stuttgart gesorgt. (sid, red, 5.7.2024)

Mögliche Aufstellungen zum Fußball-EM-Viertelfinalspiel Spanien - Deutschland am Freitag in Stuttgart:

Spanien - Deutschland (Stuttgart, 18.00 Uhr/live ORF 1, ARD, SR Taylor/ENG)

Spanien: 23 Simon - 2 Carvajal, 3 Le Normand, 14 Laporte, 24 Cucurella - 20 Pedri, 16 Rodri, 8 Ruiz - 19 Yamal, 7 Morata, 17 Williams

Deutschland: 1 Neuer - 6 Kimmich, 2 Rüdiger, 4 Tah, 3 Raum - 23 Andrich, 6 Kroos - 10 Musiala, 21 Gündogan, 17 Wirtz - 7 Havertz