Teil 2 zur Frage: Ihre Erfahrungen mit Elektro-Scooter und Microcars



Ein Microcar beziehungsweise ein E-Moped (Ich habe gelernt, ein E-Scooter, wo man drauf sitzen kann, ist ein E-Moped, danke Community) sind neu schon teuer. Ist das teuer? Für das Auto 5 bis 15.000 beziehungsweise für ein E-Moped mindestens ein- bis dreitausend Euro? Was sollte man beachten, wenn man ein gebrauchtes E-Moped beziehungsweise Microcar kaufen will? Beziehungsweise um es genereller zu stellen: was soll man bei gebrauchten Elektrofahrzeugen (auch E-Bikes und E-Autos) beachten?

