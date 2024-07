Die Stärke des Matebook 14 Ultra Core in Mintgrün ist das Display, das selbst bei Sonnenlicht noch gut lesbar bleibt. (Der schwarze Kater dient ausschließlich zur Dekoration.) Zellinger

Es gibt Dinge, bei denen man sich nicht sicher ist, ob man sie liebt oder hasst. Der Geschmack von Lakritze zum Beispiel. Oder die Farbe des neuen Matebook 14 Core Ultra. Der ist nämlich in einem zarten Mintgrün gehalten. "Beruhigend" soll das laut Huawei wirken. Ob die Farbwahl nicht den gegenteiligen Effekt hat, muss wohl jeder für sich entscheiden, genauso, ob man Lakritze mag. Auffällig ist das Matebook auf jeden Fall.

Aber genug der Geschmacksfragen, kommen wir zu den Fakten: Das Matebook 14 ist mit 1,31 Kilogramm deutlich schwerer als die Premium-Flaggschiffe des chinesischen Technologieriesen. Die Vertreter der X-Serie wiegen deutlich unter einem Kilo, kosten aber mindestens 700 Euro mehr. Das ist umso erstaunlicher, da sich die stärkere grüne Variante des Matebook 14 hardwaremäßig nur unwesentlich von der "kleinsten" Variante des Matebook X unterscheidet.

Es wollte ein Apfel sein

Rein äußerlich bedient sich Huawei sehr ungeniert bei Apple und kopiert die Designsprache der Macbooks bis ins Detail. Äußerlich könnte man durchaus von einem Klon sprechen, wäre es mit 14,3 Millimetern nicht deutlich dicker als das aktuelle Macbook mit 11,3 Millimetern. Das Aluminiumgehäuse ist solide verarbeitet, da knirscht und knackt nichts, und auch verwinden lässt sich das Matebook kaum. Einzig über dem Touchpad gibt das Gehäuse ein wenig nach, was in der Praxis aber keinen großen Störfaktor darstellt. Störend ist schon eher, dass sich der Laptop nicht mit einer Hand öffnen lässt.

Das Matebook macht auch auf dem Basteltisch eine gute Figur. Zellinger

Anschlussmäßig sticht das Matebook 14 nicht besonders hervor und bietet mit zweimal USB-A, einmal HDMI, einem Klinkenanschluss und einem USB-C-Port das übliche minimalistische Repertoire. Ein zweiter USB-C-Anschluss wäre noch schön gewesen, denn der einzige Port dient gleichzeitig als Ladebuchse. Hängt das Gerät am Strom, bricht schon einmal die Steckernot aus. Im Test-Setup musste deshalb ein USB-C-Mikrofon mit einem USB-A-Adapter betrieben werden. Kein Beinbruch, aber auch kein Beitrag zur Ent-Donglefizierung. Schmerzhafter ist da eher die Tatsache, dass man auf eine Thunderbolt-Schnittstelle verzichten muss.

Die Tastatur entpuppt sich in den Testwochen als angenehme Überraschung: Der Tastenhub ist zwar eher am unteren Ende der Skala, dafür leisten die einzelnen Tasten genug Widerstand für ein angenehmes Tippgefühl und auch Vielschreiber dürften damit ihre Freude haben. Sämtliche Tasten sind darüber hinaus beleuchtet. Unter der Tastatur befindet sich das Touchpad, das sich im oberen Viertel nicht mehr drücken lässt, was anfangs ein wenig irritierend wirkt, wenn man es gewohnt ist, eher an der Oberkante des Touchpads zu arbeiten. Über der Tastatur ist noch der Fingerabdrucksensor verbaut. Dessen Trefferquote ist ein wenig wackelig und dürfte eher bei 50 Prozent liegen.

Die Tastatur ist trotz niedrigen Hubs auch für Vieltipper gut geeignet. Zellinger

Der Star der Show: Das Display

Das 14,2 Zoll große OLED Display löst mit 2880 × 1920 Bildpunkten auf. Das Display ist auch das echte Highlight des Geräts und stiehlt der ansonsten potenten Hardware die Show. Obwohl es mit 450 Nits am Papier nicht zu den hellsten Vertretern seiner Art gehört, liefert es doch eine brillante Darstellung und ist auch im Freien einigermaßen gut benutzbar. 120 Hertz Bildwiederholrate tun ihr Übriges und vermitteln ein flüssiges Arbeitsgefühl. Ach ja: Es handelt sich übrigens um ein Touchdisplay. Das mag in einem Office-Setting nicht unbedingt das Killerfeature sein, aber kreative Naturen dürften in der Kombination mit einem Stylus ihre Freude daran haben, wenn sie am Display malen oder zeichnen können.

Pro Contra

Der Skandal-Laptop

Kommen wir zu den Inneren Werten: Kernstück des Laptops und Auslöser der neuerlichen US-Sanktionen ist der Prozessor, nämlich der Intel Core Ultra 7 155H (Meteor Lake). Der 16-Kerner geht mit einer maximalen Taktfrequenz von 4,80 GHz zu Werke. Die Intel Arc-GPU nutzt die neue Xe-LPG-Mikroarchitektur. Eine moderne und zweifelsohne leistungsfähige Plattform, aber im Intel-Lineup auch nur in der oberen Mittelklasse angesiedelt. Wo ist also das Problem? Mit integriert ist eine NPU, also eine Neural Processing Unit. Diese soll KI-Berechnungen direkt am Gerät durchführen können.

Die Anwendungsbereiche für derartige Systeme sind noch arg begrenzt (mehr dazu unten) und ihre Leistungsfähigkeit wird sich wohl erst in der Zukunft weisen. Aber im Marketingmaterial von Intel ist von einem fortschrittlichen KI-Chip die Rede. Das wiederum hat gereicht, um die US-Politik nervös zu machen. Kurzerhand wurde Intel die Exportlizenz entzogen und Huawei-Laptops werden künftig ohne die Chips aus US-Fertigung auskommen müssen. Nicht ganz zufällig wurden die Sanktionen just an jenem Tag angekündigt, als Huawei das Matebook-Lineup in Dubai vorgestellt hat.

Das Matebook 14 verfügt über 16 GB RAM und eine 1 TB große SSD. Mit dieser Ausstattung dürfte das Matebook so ziemlich jeder Office-Aufgabe gewachsen sein. In der Praxis geriet das Testgerät jedenfalls bei der Bearbeitung von großen Audiodateien nicht allzu sehr ins Schwitzen. Die Lüfter drehten zwar in Ausnamefällen hörbar auf, wirkten aber im Gegensatz zur X-Reihe nie störend.

KI-Krampf

Ein Anwendungsgebiet für die NPU soll laut Huawei bei Videokonferenzen Vorteile bringen: Mit der "AI Camera" sollen die Bilder der integrierten 1080P-Webcam dank Künstlicher Intelligenz aufgehübscht werden und das soll sogar bei Gegenlicht funktionieren ... Es könnte natürlich auch am Gesicht des Testers liegen, aber besonders hübsche Bilder produziert die Webcam nicht, und die Kamera kommt mit Gegenlicht genauso schlecht zurecht wie jede andere auch.

Die Rückseite offenbart die nicht ganz glücklich platzieren Lautsprecher. Da hilft auch keine KI. Zellinger

Damit hören die zweifelhaften Segnungen der KI aber noch nicht auf, denn auch aus den Lautsprechern sollen per Software angereicherte Töne erklingen. Auch hier unterscheidet sich das Resultat nicht von Standard-Laptop-Speakern. Huawei hat diese noch dazu an der Unterseite des Geräts montiert, da hilft auch eine politisch brisante NPU nichts: Der Ton ist für eine schnelle Videokonferenz brauchbar, der Serienmarathon wird ohne Kopfhörer aber eher kein Genuss. Gegen Naturgesetze kommt eben auch die Künstliche Intelligenz nicht an. Wenn Kamera und Lautsprecher des Matebook tatsächlich die Anwendungsbereiche der KI-Hardware sein sollen, dann haben die USA definitiv nichts zu befürchten.

Benchmarks: Nicht schlecht

6529 Punkte in PCMark 10 sind kein überragender, aber ein sehr solider Wert. Screenshot PCMark 10

In den Benchmarks schneidet das Matebook seiner Hardware entsprechend solide ab. So bringt es das Gerät in PCMark auf einen Score von 6529 mit Netzteil.

Das Matebook liefert eine respektable Leistung in 3DMark. Screenshot 3DMark

Im synthetischen 3DMark-Test wurden mit dem empfohlenen Steel Nomad Light-Benchmark 3028 Punkte erreicht. Das ist für ein Mittelklassegerät ein durchaus respektable Leistung. Das ungleich teurere Matebook X Pro erreichte 3154 Punkte und liegt damit nur unwesentlich vor dem Matebook 14 Core Ultra. Damit ist das Matebook kein Spielewunder und Raytacing auf dem 4K-Extramonitor wird's fix nicht spielen, aber für die eine oder andere Runde Deep Rock Survivor reicht die Leistung allemal.

Fazit: Gutes Paket mit ungewisser Zukunft

Abgesehen von einigen kleinen Kritikpunkten auf Nebenschauplätzen gibt es am Matebook 14 in der grünen Variante mit dem Intel Core Ultra 7 155H überhaupt nichts auszusetzen. Der Laptop kommt mit alltäglichen Aufgaben spielend zurecht und hat noch Leistungsreserven für anspruchsvollere Anwendungen. Killerfeature ist zweifelsohne das OLED-Display, das selbst im Sonnenlicht noch Freude macht. Wer gerne sein Homeoffice in den Park oder den Garten verlegt, macht hier absolut nichts falsch. Ja, sogar mit dem einen oder anderen Game wird das Matebook 14 fertig. Angesichts des Gebotenen geht auch der Preis von 1299 Euro durchaus in Ordnung. Mehr noch: Es ist sogar ganz klar die vernünftigere Wahl gegenüber dem Matebook X Pro, das in der vom STANDARD getesteten Konfiguration 1200 Euro mehr kostet. Mehrkosten, die sich angesichts der Existenz des Matebook 14 schwer rechtfertigen lassen. Von technischer Seite kann man ruhigen Gewissens eine Kaufempfehlung aussprechen.

Aber die Sache hat leider einen Haken, und der heißt Huawei. Mit den US-Sanktionen ist der Riese aus China von modernen Intel-Chips abgeschnitten, und die diesjährige Matebook-Serie könnte durchaus die letzte mit westlicher Prozessorarchitektur sein. Das bedeutet auch, dass völlig unklar ist, wie lange Huawei noch Service für die Geräte der aktuellen Matebook-Serie anbieten kann. Das ist schade, denn so wird aus einem rundum empfehlenswerten Gerät ein 1300 Euro teures Glücksspiel. (Peter Zellinger, 8.7.2024)