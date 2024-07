Was sind Ihre liebste Webserie, Filme, Format? (Nicht auf Netflix, Amazon Prime, Disney+, sondern auf Youtube, die aber nicht im Fernsehen läuft!)

Film: Ich kann "Die Idee von Glück" (sogar Spielfilm) von "Zeo" empfehlen.

Serie: die "Song in der Bohne" beziehungsweise Die Geschichte rund um Osterhase, Weihnachtsmann, Zahnfee, etc von "Julien Bam" sind sehr sehr gut (leider wird es heuer zu Ende erzählt)

Format: 7 vs. Wild (Idee von Fritz Meinicke) , The Race von "Dave"

Ich bin gespannt, was ihr so empfehlen könnt.

