Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der Gewalt immer eine Rolle spielte. Bei uns wurde gebrüllt, gestritten, auch geschlagen. Ich selbst habe mir immer geschworen, nie so zu werden. Aber natürlich habe ich diese Verhaltensmuster in mir (sie wurden mir schließlich über Jahre implantiert), ich muss mit ihnen leben und umgehen. Mittlerweile bin ich Mutter einer 3-jährigen Tochter, und wie jeder weiß, sind Kinder mitunter irrsinnig anstrengend, das liegt in der Natur der Sache. Nun merke ich aber immer mehr, wie oft mir der Geduldsfaden reißt und ich mit der Kleinen wegen irgendwas zu schimpfen beginne. Ich kann mich in den meisten Fällen stoppen, aber manchmal werde ich zu meinem Vater – meine Stimme wird immer lauter und ich immer böser. Und ich hasse mich, wenn ich so bin. Nein, ich habe meiner Tochter noch nie körperliche Gewalt zugefügt, dabei soll und wird es auch bleiben, aber es reicht schon, dass ich diese schreckliche, fast unkontrollierbare Wut in mir aufsteigen spüre und das Kind damit in Angst versetze.

Geht es Ihnen ähnlich oder haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie gehen Sie damit um? Ich würde außerdem wirklich gerne eine Aggressionstherapie machen (in Wien). Falls jemand hier gute Anlaufstellen/Therapeut:innen weiß, bin ich für Tipps mehr als dankbar.

