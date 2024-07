Bezahlt sein Aufsichtspersonal von allen österreichischen Bundesmuseen am "fairsten": das Kunsthistorische Museum. imago images/SKATA

Faire Arbeitsverhältnisse und gerechte Bezahlung stehen vor allem beim Aufsichtspersonal der heimischen Bundesmuseen und der Österreichischen Nationalbibliothek ganz oben auf der Wunschliste. Insofern gibt der jüngst vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport (BMKÖS) verlautbarte Mindestlohn von 2050 Euro brutto auf Vollzeitbasis ab 1. September eine Perspektive.

Es ist ein Job an der Publikumsfront, bei dem es nicht nur um die Überwachung von Kunst- und Wertgegenständen geht, sondern auch um die Einleitung von Sofortmaßnahmen bei besonderen Vorfällen. Ein weiteres Thema ist die Einhaltung der Hausordnung durch Besucherinnen und Besucher, für die man oft als erster Ansprechpartner herhält. Bei den von Touristen besonders frequentierten Museen ist Mehrsprachigkeit deshalb gewünscht. Kein leichter Job also. Sonn- und Feiertage sind als Arbeitstage selbstverständlich – ob man dafür Zulagen bekommt, hängt jedoch ebenso von der Direktion des Hauses ab wie das Einstiegsgehalt in der Vollzeitvariante bisher: Stand Mai 2022 entlohnte das Belvedere beispielsweise mit 1350 Euro brutto monatlich, während man im Kunsthistorischen Museum (KHM) für den gleichen Job wenigstens 1760 Euro bekam.

Absage an KHM-Modell

Ein Ungleichgewicht, das in dieser untersten und auch den Gehaltsstufen darüber mit Differenzen von bis zu 40 Prozent bei gleicher Qualifikation längst hätte behoben werden können: mit einem Kollektivvertrag, gültig für alle acht Bundesinstitutionen und deren rund 2600 Mitarbeiter. Derzeit verfügt nur der KHM-Verband mit rund 800 Mitarbeitenden über einen solchen, der aus Sicht der einzelnen Belegschaftsvertretungen auch die Orientierung für die seit Frühjahr 2021 laufenden Verhandlungen bieten sollte.

Der Übernahme des KHM-KV-Modells für alle wurde aus Kostengründen von der Arbeitgeberseite, als deren Chefverhandler Belvedere-Geschäftsführer Wolfgang Bergmann fungiert, jedoch rundheraus eine Absage erteilt: Im Einvernehmen mit Kunst-und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne), die in der erhöhten Basisabgeltung dafür zuletzt für alle acht Häuser zusammen 2,5 Millionen Euro reservierte. Für ein im deutschsprachigen Raum oder auf der Ebene der Museen der Stadt Wien übliches Fair Pay bräuchte es dem Vernehmen nach eher um die sieben Millionen Euro.

Druckmittel entfällt

Damit sind die Fronten klar, die sich im Anschluss an Verhandlungen zu Arbeitszeiten und Übergangsbestimmungen verhärteten. Schließlich ganz zum Stillstand führten sie, als Simulationsmodelle mit Gehaltsvorstellungen ins Spiel kamen, die – bis zuletzt – laut Belegschaftsvertretungen deutlich unter branchentypischer Bezahlung gelegen sein sollen. Etwa auch die Einstiegsgehälter für kuratorische Assistenz mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium betreffend: Arbeitgeberseitig wollte man dafür monatlich keine 2600 Euro brutto bezahlen, der KHM-KV sieht hier derzeit rund 3500 Euro vor.

Eine Pattsituation, an der auch der von Staatssekretärin verordnete und als Zwischenschritt bezeichnete Mindestlohn vorerst nichts ändern wird, der damit als Druckmittel in den Verhandlungen entfällt. Er gelte übrigens nicht nur für Neuanstellungen, sondern auch rückwirkend, und werde künftig valorisiert, wie auf Nachfrage in Andrea Mayers Büro in Erfahrung zu bringen war.

Selbstverpflichtung

Eine rechtliche Basis gibt es vorerst nicht, die Einführung erfolgt über den Weg der Selbstverpflichtung der davon teils überrumpelten Häuser. Dass die aus ihren eigenen budgetären Mitteln auch freiwillig höhere Mindestlöhne hätten stemmen können, sei erwähnt. Manche taten das, andere nicht. Jene, die sich am untersten Ende der Gehaltspyramide als besonders knauserig erwiesen, werden aus dem Budgettopf nun aliquot höher abgegolten.

Etwa das Belvedere, wo das Einstiegsgehalt für die Aufsicht nach mehr als einem Jahrzehnt 2022/23 überhaupt erstmals valorisiert wurde. Nach der Valorisierung 2023/24 kommt man dort auf derzeit 1638 Euro brutto monatlich. Die ab 1. September fällige Aufzahlung wird aus dem Kontingent aller Bundesmuseen finanziert. Beim KHM-Verbund wird der Anteil dagegen überschaubar bleiben: Dort profitiert die Gruppe der geringfügig Beschäftigten von der Neuerung, nicht aber das Aufsichtspersonal, das zum Einstieg schon jetzt monatlich 2054,79 Euro verdient. (Olga Kronsteiner, 6.7.2024)