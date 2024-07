Spross Julius Melhardt übernimmt das Jazzland vom im April verstorbenen Vater Axel Melhardt. Jazzland

Zugegeben: Auch so mancher Jazzfan erliegt derzeit den Lockungen des Fußballs und fällt für musikalische Live-Veranstaltungen aus. Im Laufe des Abends füllt sich der Konzertraum unterhalb der Wiener Ruprechtskirche aber doch respektabel. Südkoreanische Touristinnen, ausländische Jazzfans und ein wienerisches Stammpublikum kühlen sich die Kehlen mit Wein und Bier, während Rudi Bergers Summerband mit der ekstatischen Geige ihres Protagonisten auftrumpft und Fusion-Jazz aus eigener Feder einen Sound unverbrauchter Frische verleiht.

Eine zeitlose Aura umgibt auch den Ort des Geschehens. Wer ihn öfter besucht, könnte meinen, dieser Club sei schon immer da gewesen. Stets begrüßen einen dieselben rotgedeckten Tische, stets zieht der gleiche Kellner hoheitsvolle Bahnen, stets lugt dieselbe wohlbekannte Legion von Porträtbildern von den Ziegelmauern: Hunderte internationale Jazzgrößen – von Monty Alexander und Ray Brown über Diana Krall bis Esbjörn Svensson und Miguel Zenon – haben das Lokal am Wiener Morzinplatz beehrt, etliche davon finden sich hier fotografisch verewigt. Die Rückwand der Bühne verrät das vergleichsweise biblische Alter dieser Musikbar: "52 Jahre Jazzland" steht dort stolz.

"Bin da hineingeboren worden"

Das heurige Jahr sollte sich allerdings als schmerzensreich für das "Landl" herausstellen – denn seit 6. Mai fehlt ihm seine Galionsfigur: Axel Melhardt, seit 1972 Clubchef und somit einer der diensterfahrensten Jazz-Prinzipale der Welt, ist nach langer Krankheit verstorben. Der vollbärtige Charakterkopf mit Vorliebe für die konservativeren Jazz-Spielarten wird nicht nur von seinen Stammgästen, sondern auch von der Jazzszene schmerzlich vermisst. Auch der Geiger Rudi Berger streut dem verstorbenen Hausherrn, lange nach der Todesnachricht, von der Bühne aus Rosen: "Axel Melhardt hat für eine Menge Musiker sehr viel geleistet und dafür gesorgt, dass sie hier spielen können – einen Applaus dafür!" Der 69-jährige Berger weiß, wovon er spricht: Er hat hier schon als Jungspund, vor einem halben Jahrhundert, auf Melhardts Einladung hin gejammt. Der Jazzland-Boss habe eben nicht nur ein Herz für Stars, sondern auch für den Nachwuchs gehabt.

Im Jazzland soll es noch weitere 50 Jahre jazzen. Jazzland

Was aber passiert nun mit dem Jazzkeller? Droht ihm das Aus? Oder will das verbliebene Team den Club in die nächsten 50 Jahre führen? "Das haben wir definitiv vor", sagt Julius Melhardt. Der 39-Jährige ist der Spross von Axel und Witwe Tilly und sei "ins Jazzland hineingeboren worden", wie er mit augenzwinkerndem Unterton erzählt. "In meiner Kindheit war das mein zweites Kinderzimmer, in der Jugend eine Art Ausgehlokal." Schon als Student hat er Musiker vom Flughafen abgeholt, in den Vorjahren ist er dem Vater verstärkt zur Hand gegangen. Zwar ist Julius Melhardt hauptberuflich eigentlich bereits vergeben, und zwar an eine Hausverwaltung. Dennoch steht er seit einiger Zeit dem Hot Club de Vienne vor, Trägerverein des Jazzlands, und kümmert sich nun federführend um die wirtschaftliche Seite des Lokals.

Kein Stilwandel im "Landl"

"Wir werden so weitermachen, wie mein Vater das vorgelebt hat", sagt er. Das betreffe nicht nur die künstlerische Seite, sondern auch die finanzielle. Der Betrieb lebt vor allem von einem Publikum mit starkem Touristenanteil – einer Zielgruppe, um die in Wiener Hotels weiterhin fleißig geworben wird. An den Gepflogenheiten im Club soll sich ebenso wenig ändern. Das betrifft auch den eisernen Grundsatz Axel Melhardts, keine Tischreservierungen zuzulassen. Der Vater habe das sehr ernst genommen – und sogar Nein gesagt, "als er den Anruf erhielt, ein Hollywood-Star, der grad einen Actionfilm an der Wiener Staatsoper dreht, würde gerne um 22 Uhr kommen". Wäre es übrigens denkbar, die langgediente Homepage des Jazzland eines Tages optisch aufzufrischen? Julius Melhardt will das zumindest nicht ausschließen.

Der US-amerikanische Saxofonist Scott Hamilton, hier 2023 beim International Jazz Festival in Granada, zählt heuer noch zum Line-up des Jazzland. EPA/PEPE TORRES

Die Fortführung des Bisherigen peilt auch sein Kompagnon Michael Schlacher an. Der Sohn eines "Stammgasts der ersten Stunde" arbeitet seit rund zwei Jahrzehnten im Lokal: Anfangs als Gastronom engagiert, begann er allmählich, auch kreativ am Programmsüppchen mitzukochen. Nun übernimmt er diesen Bereich und will am Konzept, heimische Kräfte mit internationalen Gästen zusammenzuspannen, festhalten. Der Konzertkalender sei bis Weihnachten weitgehend gefüllt und beinhalte an ausländischen Gästen unter anderem den Saxofonisten Scott Hamilton, Gitarrist Howard Alden und Pianist Rossano Sportiello. Am Sound des Jazzland werde sich grosso modo nichts ändern, sagt Schlacher. "Das Stammpublikum kommt eher, wenn traditionelle Bands spielen." Insofern werde man sich auch künftig klar vom Porgy & Bess, dem progressiv orientierten Mitbewerber in der Riemergasse, unterscheiden.

Dass dem "Landl" kein Stilwandel droht, betont übrigens auch Julius Melhardt – mit markigen Worten: "Wenn wir ein Free-Jazz-Konzert ansetzten, würde sich mein Vater im Grab umdrehen." (Christoph Irrgeher, 7.7.2024)