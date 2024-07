Die EU-Kommission hebt nun Zölle auf E-Autos aus China ein. Das Interesse an E-Autos steigt zwar, die Gruppe der Skeptiker ist aber noch groß.

Wien – E-Fahrzeuge polarisieren. Die Politik wünscht sich, dass der E-Auto-Anteil rasch steigt, damit die CO2-Bilanz weiter sinkt. Kunden sind bisweilen skeptisch, fehlt doch vor allem im städtischen Bereich noch eine umfassende Lade-Infrastruktur. Nun sorgen die Zölle, die die EU-Kommission auf E-Fahrzeuge aus China eingeführt hat, für neue Aufregung. Im Unterschied zu einem Auto mit Verbrennermotor sind E-Fahrzeuge noch immer deutlich teurer, die billigere E-Konkurrenz aus China ist den Wettbewerbshütern aber ein Dorn im Auge.

Doch wie denken Autosuchende über E-Autos? Wollen Sie unbedingt eines haben? Oder haben die E-Fahrzeuge in der Beliebtheitsskala noch eher viel Luft nach oben? Das hat sich die Plattform Willhaben im Rahmen einer Umfrage genauer angesehen. In Zusammenarbeit mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent wurden 1951 Personen befragt, die aktuell bzw. in den vergangenen zwölf Monaten auf Autosuche waren.

Interesse steigt

In Summe kann sich mehr als ein Drittel der Befragten grundsätzlich vorstellen, in den nächsten zwei Jahren ein E-Auto zu kaufen. Konkret beantworten 11,3 Prozent dies mit "Ja, auf jeden Fall", weitere 25,9 Prozent meinen "Eher ja". Besonders offen zeigen sich dabei laut Umfrage jüngere Befragte, Männer sowie Autosuchende aus Wien, Vorarlberg und Salzburg. "Damit ist das Interesse an Elektrischen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres 2023 leicht rückläufig. Gegenüber 2021 ist die grundsätzliche Bereitschaft, sich ein E-Auto anzuschaffen, dennoch deutlich gestiegen – und zwar um plus 37,7 Prozent", sagt Alexander Reissigl, Head of Auto & Motor bei Willhaben. Eine Analyse der Plattformdaten zeige zudem, wie weit fortgeschritten die elektrische Transformation bereits ist: "Heuer verzeichnen wir auf Willhaben 12,2 Prozent mehr E-Auto-Anzeigen als im Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2022 beträgt das Plus sogar 127,1 Prozent", sagt Reissigl via Aussendung.

Doch zurück zu jenen, die sich laut der aktuellen Marktforschung noch skeptisch zeigen: Auf die Frage "Welche Faktoren wären für Sie ausschlaggebend, um Sie doch vom Kauf eines Elektroautos zu überzeugen?" wurden am häufigsten "günstigere Anschaffungskosten" (42,4 Prozent), die "Verbesserung der Reichweite" (41,9 Prozent), "schnellere Ladezeiten" (33,2 Prozent), der "Ausbau der Ladeinfrastruktur" (31,7 Prozent) sowie "Förderungen" (24,3 Prozent) genannt.

Viele Skeptiker

Aber: Mit 32 Prozent erweist sich auch etwa ein Drittel der Befragten mit der Antwort "Mich könnte nichts vom Kauf eines Elektroautos überzeugen" als vehemente Gegner der Elektrifizierung. Mehr als 40 Prozent können sich vorstellen, ein chinesisches E-Auto zu erwerben. Heimische Autosuchende stehen ostasiatischen E-Fahrzeugen damit nicht so skeptisch gegenüber wie vielleicht angenommen. In Summe zeigen sich 41,7 Prozent der Befragten dem Kauf eines Autos der Hersteller BYD, Nio und Co gegenüber grundsätzlich offen.

"Mit insgesamt 58,3 Prozent ist der Anteil jener, die bekannten europäischen und amerikanischen Marken bevorzugt die Treue halten, jedoch überwiegend", fasst Reissigl zusammen. "Eher nein" zu chinesischen Herstellern sagen dabei 27,1 Prozent, weitere 31,3 sagen dazu "Nein, auf keinen Fall". Besonders skeptisch zeigen sich hier tendenziell weibliche Befragte, ältere Autosuchende sowie Kärntner, Salzburger und Steirer. Mit gemischten Gefühlen stehen die Befragten der Meldung, dass mehr als 600 Autos des chinesischen Herstellers BYD in den kommenden Jahren als behördliche Fahrzeuge in den Dienst gestellt werden sollen, gegenüber. 31,8 Prozent nehmen hier eine "neutrale" Haltung ein, insgesamt 29,1 Prozent sehen dies "eher negativ" oder "sehr negativ", weitere 26,3 Prozent entweder "sehr positiv" oder "eher positiv".

US-Auto made in China

In Österreich sind aktuell vor allem E-Autos vom US-Hersteller Tesla gefragt, wobei ein gewichtiger Teil der Neuzulassungen seit 2020 auf Modelle aus der Produktion in China entfällt. Hierzulande wurden zwischen 2020 und Mai 2024 gut 25.000 Tesla-Elektroautos neu zugelassen. Etwa 10.000 davon wurden in China produziert, wie aus Daten der Statistik Austria hervorgeht. Tesla betreibt ein Werk in Shanghai, die dort produzierten Wagen unterliegen daher ebenso Zöllen wie Produkte chinesischer Hersteller.

Auf Platz zwei und drei des Rankings folgen die deutschen Autobauer Volkswagen (gut 20.000 Neuzulassungen) sowie BMW (14.600). Bei den chinesischen Marken reiht sich MG des Autobauers SAIC mit etwa 4.700 Neuzulassungen auf Platz 11 des Gesamtrankings, dahinter folgt BYD auf Platz 17 mit gut 2.200 neu zugelassenen E-Autos im betrachteten Zeitraum. (bpf, APA, 5.7.2024)