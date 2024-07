Zwei giftige und fünf ungiftige Schlangenarten sind in Österreich unterwegs. Wie man sich bei Begegnungen verhalten sollte und was im Ernstfall (nicht) zu tun ist

Bisse heimischer Giftschlangen kommen in Österreich selten vor, ganz ohne Vorfälle vergeht aber doch keine Wandersaison. Das ist 2024 nicht anders. Anfang April musste ein Zwölfjähriger, der mit seiner Familie Urlaub in der Steiermark machte, nach einem mutmaßlichen Kreuzotterbiss mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen werden. Im Mai erging es einem 63-jährigen Wiener beim Wandern in den steirischen Wildalpen genauso, auch er wurde per Hubschrauber zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Schönes Gifttier: Vipera berus, die Kreuzotter. P. Kaufmann / Haus der Natur

Rund 40 Zwischenfälle mit Schlangen gibt es in Österreich pro Jahr, wobei ein Drittel ohne Giftübertragung verläuft. Von gefährlichen Unfällen mit exotischen Haustieren abgesehen, ist die Prognose gut. Denn die Bisse der einzigen beiden heimischen Giftschlangen sind zwar sehr schmerzhaft, aber nur selten lebensbedrohlich. Allerdings ist das Risiko für gefährliche Komplikationen bei Kindern, älteren Menschen und Personen mit Vorerkrankungen höher. Ärztliche Hilfe sollte daher in jedem Fall in Anspruch genommen werden.

Verschwundene Otter

Insgesamt sind in Österreich heute sieben Schlangenarten heimisch. Nattern sind darunter am häufigsten, zu ihnen zählen Ringelnatter, Barrenringelnatter, Äskulapnatter, Schlingnatter und Würfelnatter. Diese Arten können zwar beißen, sind aber ungiftig. Die beiden giftigen Schlangenarten in Österreich gehören zur Familie der Vipern, beide sind bedroht. Die Kreuzotter ist vor allem im Gebirge anzutreffen, in manchen Gegenden auch in der Nähe von Mooren und feuchten Waldrändern. Die bekannteste Giftschlange des Landes wurde übrigens zum "Reptil des Jahres 2024" erklärt. Die Europäische Hornotter, auch als Sandviper bekannt, ist dagegen äußerst selten, man findet sie nur in wenigen Regionen der südlichen Steiermark und Kärntens. Die dritte Giftschlange im Bunde, die Wiesenotter, wurde seit Mitte der 1970er-Jahren nicht mehr gesichtet und gilt in Österreich mittlerweile als ausgestorben.

"Auch die Kreuzotter ist derzeit auf der roten Liste als gefährdet eingestuft, aber es mehren sich die Hinweise, dass es ihr im Alpenraum gar nicht so schlecht geht", sagt Peter Kaufmann vom Haus der Natur in Salzburg. Während man dieser prominenten Schlange beim Wandern im Gebirge durchaus begegnen kann, sieht es bei den Populationen im Tiefland aber ganz anders aus. "Diese Populationen sind schon jetzt stark isoliert und verlieren durch den Klimawandel zunehmend ihre letzten verbleibenden Lebensräume." Kaufmann arbeitet mit seinen Kolleginnen und Kollegen in Kooperation mit dem Naturhistorischen Museum Wien an einer Biodiversitätsdatenbank über die Verbreitung heimischer Arten, auf deren Grundlage auch die Gefährdungseinstufung von Reptilien und Amphibien in Österreich neu vorgenommen werden soll.

Die Hornotter ist etwas giftiger als die Kreuzotter, eine Begegnung mit ihr ist aber auch viel unwahrscheinlicher. Sie kommt nur noch punktuell in Kärnten und der Steiermark vor. P. Kaufmann / Haus der Natur

Schlangen unter Druck

Noch stärker unter Druck ist die Hornotter. Sie ist vom Aussterben bedroht und kommt in ihren letzten Refugien in Kärnten und der Steiermark nur noch punktuell vor. Zwar ist die Hornotter wärmeliebend, vom Klimawandel profitiert sie dennoch nicht. "Diese Schlange braucht ganz besondere Lebensräume, die es immer weniger gibt. Sie braucht felsige, offene Landschaften und Schutthalden. Oft werden diese Areale auf Südhängen verbaut, oder sie wachsen durch fehlende Habitatpflege einfach zu", sagt Kaufmann. "Um diese Art machen wir uns wirklich Sorgen, es ist nicht sicher, dass es sie in den nächsten Jahrzehnten noch geben wird, wenn sich bei den Schutzbemühungen nichts ändert."

Sollte man einer der beiden giftigen Schlangenspezies begegnen, sei die oberste Prämisse: Abstand halten, Ruhe bewahren und sich freuen, sagt der Tierarzt und Gifttierexperte Nils Kley. Wenn man dem Tier genügend Raum lässt, sei nichts zu befürchten. "Generell sind unsere heimischen Vipern eher beißfaul. Wenn sie einen rechtzeitig hören, suchen sie meist das Weite. Oder sie machen sich klein und bewegen sich nicht." Die meisten Zwischenfälle mit Schlangen in freier Natur hätten mit fehlendem Abstand zu tun, sagt Kley, der bei Salzburg auch einen kleinen Gifttierzoo betreibt. "Die Leute versuchen, die Tiere aus nächster Nähe zu fotografieren und zu filmen oder sogar anzufassen und hochzunehmen. Das ist eine ganz schlechte Idee."

So aufregend die Sichtung einer Kreuzotter auch ist: Beim Fotografieren muss immer ein Respektabstand eingehalten werden. P. Kaufmann / Haus der Natur

Nicht mit Kreuzottern knutschen!

Vor einigen Jahren habe ein angetrunkener Almbesucher eine Kreuzotter zu küssen versucht – und sei prompt ins Gesicht gebissen worden. "Man sollte es nicht glauben, dass so etwas vorkommt, aber ich sage es lieber trotzdem: Bitte nicht mit Kreuzottern knutschen!" Ein Biss im Gesicht sei besonders unangenehm, aber auch anderswo sehr schmerzhaft. Eine weitaus weniger fahrlässige Gefahrenquelle sei der unabsichtliche Kontakt: Wenn Kinder etwa unterhalb von Böschungen spielen oder zwischen Steinhaufen hineingreifen.

Sollte es aller Vorsicht zu Trotz zu einem Biss kommen, sei es wichtig, nicht in Panik zu geraten, sagt der Experte. "Das ist leicht gesagt, aber ganz wichtig. Da es zu Schwellungen und Ödemen kommen kann, sollte man dann alles abnehmen, was irgendwie einschnürt – Ringe, Armbänder und Uhren zum Beispiel, aber auch sehr enge Kleidungsstücke sollte man lieber ausziehen. Ich empfehle auch, die Bissstelle zu markieren und die Uhrzeit aufzuschreiben, damit man das später nachvollziehen kann."

Ruhe bewahren, Notruf wählen

Die betroffene Körperstelle sollte ruhig gehalten und gegebenenfalls stabilisiert werden, etwa mit einem Tuch oder einer Schlinge. Auch eine oberflächliche Desinfektion sei sinnvoll, sagt Kley. Keinesfalls dürfe man die Wunde aber aussaugen, aufschneiden oder ausbrennen, wie mancher Film suggeriert. Zudem sollte man stilles Wasser trinken, nicht aber Alkohol oder irgendetwas, das den Stoffwechsel anregt. Auch Aspirin sei aufgrund der blutverdünnenden Wirkung unbedingt zu vermeiden. Auch sollte man nicht Hals über Kopf den Abstieg wagen, sondern lieber den Notruf wählen und sich von der Bergrettung abtransportieren lassen, rät Kley. Denn nach dem Biss könnte es zu Kreislaufproblemen kommen.

"Die Verläufe nach Bissen sind sehr verschieden. Generell ist es ja so, dass die Tiere ihr Gift nicht gerne an uns verschwenden, wir sind keine Beutetiere für sie", sagt Kley. "Wenn man Glück hat, bekommt man einen sogenannten Trockenbiss, bei dem das Tier kein Gift abgibt." Sollte es zu einem Giftbiss kommen, können neben lokalen Schmerzen auch Übelkeit und Erbrechen, Schwellungen und Ödeme und Kreislaufprobleme auftreten. Entstehen Ödeme im Halsbereich, sei besondere Vorsicht geboten, da Atemnot auftreten kann. Auch allergische Reaktionen können vorkommen.

Die Wiesenotter ist längst aus Österreich verschwunden. Sie ist eine der gefährdetsten Schlangenarten Europas, auch die ungarische Population steht kurz vor dem Ende. P. Kaufmann / Haus der Natur

Geringe Giftmengen

Kley betont aber, dass die Giftmengen von Kreuzotter- und Hornotterbissen für gesunde Erwachsene normalerweise kein ernsthaftes Problem darstellen. Kinder, ältere Personen und Menschen mit Vorerkrankungen seien aber durchaus gefährdet. Das gelte auch für Hunde, sagt der Veterinärmediziner Kley. "Wenn Hunde frei laufen und beim Stöbern auf eine Schlange treffen, passiert immer wieder etwas. Hunde vertragen die Bisse von Kreuzottern und Hornottern schlecht, da kann es durchaus zu ernsthaften Verläufen kommen."

Sollte auch der Biss einer ungiftigen Schlangenart medizinisch versorgt werden? Besser ja, sagt Kley – auch wenn neben einer Desinfektion, der Auffrischung der Tetanusimpfung und der Gabe von Schmerzmitteln nicht viel zu machen sei. Sinnvoll sei es noch, nach Möglichkeit ein Foto von der Schlange zu machen, um sie eindeutig identifizieren zu können, aber eben nur mit ausreichendem Sicherheitsabstand. Sollte auf der Fotografie die seit den 1970er-Jahren aus Österreich verschwundene Wiesenotter zu sehen sein, wäre das freilich eine Sensation. "Sie ist so etwas wie der Heilige Gral der österreichischen Herpetologie", sagt Kley. "Aber es ist sehr unwahrscheinlich, sie wiederzuentdecken."

Beobachtungen melden

Bei der Identifikation von Schlangen helfen, nicht nur nach Bissen, Citizen-Science-Projekte wie observation.org. Bei dieser Plattform können Tierbeobachtungen gemeldet werden, die Meldungen fließen wiederum in Datenbanken zur Biodiversität und Gefährdungslage von Arten ein, sagt Peter Kaufmann vom Haus der Natur in Salzburg. "Für uns sind diese Meldungen sehr wertvoll, und sie helfen auch bei der Bestimmung." Bei observation.org gibt es eine App, die Fotos zunächst mittels KI vorbestimmt – im Hintergrund würden dann Fachleute überprüfen, ob die Bestimmung zutreffend war, erzählt Kaufmann. "Dann weiß man auch wirklich, ob das jetzt eine Kreuzotter war oder vielleicht doch eine Schlingnatter, die oft verwechselt wird." Küssen sollte man aber auch diese Schlange nicht. (David Rennert, 6.7.2024)