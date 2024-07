Fußballfans beim Public Viewing des Euro-2024-Achtelfinalspiels Österreich gegen Türkei am 2. Juli am Hauptbahnhof in Wien. APA/ROLAND SCHLAGER

Die ÖBB schließt am Samstag das Public Viewing am Hauptbahnhof in Wien. An dem Tag findet um 21 Uhr das Viertelfinalspiel Niederlande gegen Türkei im Rahmen der Fußballeuropameisterschaft statt. Auch das Spiel um 18 Uhr zwischen England und der Schweiz ist davon betroffen. Da "insbesondere rund um die Viertelfinalspiele" die Sicherheitsbehörden vor großem Andrang gewarnt und empfohlen hätten, die Fanzone geschlossen zu halten, passiere das nun, informiert die ÖBB in einer Aussendung.

Der Vorplatz Nord des Wiener Hauptbahnhofs ist für die EM zwischen 14. Juni und 14. Juli zu einer großen Public-Viewing-Zone umgewandelt worden. Beim letzten Spiel der Türkei, dem Achtelfinale gegen Österreich, war der Andrang auf dem Areal ebenfalls groß gewesen. Die Polizei hatte kleinere Zwischenfälle vermeldet. Bei Einsätzen kam es ihr zufolge zu drei Festnahmen und insgesamt 18 strafrechtlichen Anzeigen. Insgesamt hatte die Polizei grundsätzlich "eine positive Bilanz" gezogen.

Vonseiten der ÖBB heißt es, bei der Planung des Public-Viewing-Angebots am Wiener Hauptbahnhof sei in Zusammenarbeit mit den Behörden ein umfassendes Sicherheitskonzept erstellt worden. Im Vordergrund dieses Konzepts "steht, dass der Bahnhof und der Bahn- und Busbetrieb nicht vom Public Viewing beeinträchtigt werden dürfen". Seit dem Start der Europameisterschaft gebe es tägliche Lagebesprechungen mit den Sicherheitsbehörden, in denen aktuelle Einschätzungen zur Sicherheitslage getroffen werden. Wie es mit der Übertragung der zukünftigen Spiele weitergeht, wird laufend mit den Sicherheitsbehörden evaluiert. (red, 5.7.2024)