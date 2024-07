Das Erneuerbares-Gas-Gesetz ist im Nationalrat vorerst gescheitert. Auch weitere wichtige Energievorhaben von Ministerin Gewessler sind in der Schwebe

Seit dem Streit über das Renaturierungsgesetz sind Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Leonore Gewessler (Grüne) nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. Das gefährdet weitere Vorhaben der Regierung. IMAGO/Martin Juen

Das Erneuerbares-Gas-Gesetz hätte eines der Vorzeigeprojekte von Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) werden sollen. Der Anteil von Biogas am Gesamtgasverbrauch sollte nach festgelegten Quoten kontinuierlich steigen; die Abhängigkeit von russischem Gas und der damit verbundene CO 2 -Ausstoss schrittweise sinken. Doch vorerst wird es nicht dazu kommen: Im Parlament fand sich am Donnerstag nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit. Die SPÖ wollte das Vorhaben der türkis-grünen Koalition nicht unterstützen – aus Sorge, das Gesetz könnte zu allzu hohen Mehrkosten für Haushalte und Kleinbetriebe führen.

Das vorläufige Scheitern des Vorhabens zeigt beispielhaft, wie schwierig in Österreich Reformen im Energiebereich sind: Für die meisten Beschlüsse braucht es eine Verfassungsmehrheit, also zwei Drittel der Stimmen im Parlament. Grund dafür sind die geteilten Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern. Und so kommt es, dass auch zwei weitere wichtige Gesetze im Energiebereich nach wir vor offen sind: das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) und das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG). Aus Sicht von Fachleuten sind beide Vorhaben essenziell für die Energiewende – und deren Beschluss überfällig.

1. E-Wirtschaftsgesetz

Österreich muss über das ElWG EU-Vorgaben umsetzen. Die alten Regelungen sind über zwanzig Jahre alt, seither hat sich das Energiesystem stark verändert. "Es geht um die Integration von PV-Anlagen, von Windkraftanlagen und von Batteriespeichern", erklärt Christoph Dolna-Gruber von der Energieagentur. "Das Gesetz ist wichtig für den Netzausbau und für mehr Flexibilität im Netz. Die Novelle soll zum Beispiel einen verbesserten Datenaustausch zwischen Konsumenten, Stromerzeugern und Netzbetreibern bringen. All das braucht es, damit die Energiewende nicht ins Stocken gerät."

Der Ministerialentwurf für das ElWG wurde bereits im Jänner in Begutachtung geschickt, im Juni wurde eine Abstimmung im Parlament vertagt. Seither ist – zumindest öffentlich – nichts mehr passiert. Die ÖVP verweist auf Anfrage des STANDARD auf das grüne Klimaschutzministerium. Von dort heißt es, dass das Gesetz lange verhandelt wurde, man nun eine Einigung erzielt habe und ein "gutes Gesetz" vorliege. "Aus unserer Sicht steht einem Beschluss nichts mehr im Wege. Und: Wenn jetzt alle konzentriert für die Sache arbeiten, dann geht sich ein Beschluss auch noch in dieser Legislaturperiode aus. Das wäre wichtig und richtig, denn die Branche fordert das ElWG als notwendige Grundlage."

Für einen Beschluss bräuchte es die Zustimmung einer weiteren Partei, am realistischsten erscheint jene der SPÖ. Von dort heißt es auf Anfrage, dass die Regierung noch keinen endgültigen Entwurf übermittelt habe, der als Verhandlungsbasis dienen könnte. Ob vor der letzten Nationalratssitzung dieser Legislaturperiode im September eine Einigung erzielt werden kann, bleibt offen. Aus Sicht von Dolna-Gruber wäre ein rascher Beschluss wichtig. "Es laufen jetzt schon Kosten an, weil es das Gesetz nicht gibt. Wir haben negative Strompreise, wir regeln Wasserkraftwerke ab und bringen nicht genug Flexibilität ins Stromnetz", sagt der Experte.

2. Erneuerbare-Gesetz

Offen ist auch der Beschluss des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetzes, mit dem die Erneuerbaren-Richtlinie (RED III) umgesetzt werden soll. "Die Richtlinie sieht vor, dass EU-Staaten bestimmte Flächen für den Ausbau von Windkraft und Strominfrastruktur ausweisen müssen, sogenannte Beschleunigungsgebiete", erklärt Dolna-Gruber. In diesen Gebieten sollen die Anlagen dann schneller genehmigt werden können. Für Erzeugungsanlagen, für die es keine Umweltverträglichkeitsprüfung braucht, soll es zudem ein vereinfachtes, konzentriertes Genehmigungsverfahren mit kürzeren Fristen geben. Auch hier sind die Zuständigkeiten der Länder betroffen, auch hier bräuchte es deshalb eine Zweidrittelmehrheit im Parlament.

Derzeit gibt es keinen öffentlichen Entwurf für das EABG. Aus dem Klimaschutzministerium heißt es, dass man einen Vorschlag ausgearbeitet habe, der bereits Mitte Februar an die ÖVP übermittelt wurde. Derzeit laufe die "regierungsinterne Abstimmung". Zusätzlich hätten bereits Gespräche mit den Bundesländern stattgefunden, heißt es. "Wir wollen bei diesem Gesetz so rasch wie möglich die nächsten Schritte setzen." (Jakob Pflügl, 6.7.2024)