Das gilt aber nicht für den Augenblick, in dem wir in die Ursuppe des Lebens zurückkehren. Ins Wasser zu hupfen, ohne dass danach das nasse Badezeug am Körper klebt und selbst bei Sonnenschein nicht und nicht trocknen will, ist ein wahrer Genuss. Was bringen Badehose, Badeanzug oder Bikini denn? Sobald man in die Fluten taucht, ist ohnehin nichts mehr davon zu sehen. Und beim Herausklettern greift man rasch zum Badetuch, mit dem man sich einwickeln kann, bevor man sich wieder anzieht. Den kurzen Moment, in dem das gewisse Etwas herauslugt, werden alle Gaffer überstehen. Und nein, selbst die teuerste Bademode schützt nicht vor Haiangriffen. Dann lieber gleich nackt. (Eric Frey, 8.7. 2024)

Kontra

Unlängst in Kroatien: Nach einer mehrstündigen Küstenwanderung legten wir an einem Strand ein kleines Päuschen ein. Der Strand war gut besucht, die Menschen trugen nackt. Wir ließen uns unter einer schattigen Pinie nieder, packten unsere Wasserflaschen aus und knabberten Nüsse. Es dauerte keine drei Minuten, bis eine unbekleidete Badenixe vor uns stand und breit und buschig in bestem Wienerisch erklärte, dass wir hier an einem FKK-Strand seien und jetzt genau zwei Möglichkeiten hätten: ausziehen oder bitte sich schleichen, aber dalli.

Was ich sagen will: Das Problem mit dem Nacktbaden ist nicht die Aktivität an sich, sondern

das fallweise damit einhergehende Wir-Gefühl. Dem Freikörperkult haftet in dieser eingeschworenen Mia-san-mia-Gemeinde etwas unappetitlich Zwänglerisches an. Nacktschwimmen halte ich für maßlos überschätzt. Abgesehen davon habe ich zuletzt tatsächlich einen Bikini erstanden, von dem ich meine, dass er mir steht – ein Jahrhundertglücksgriff quasi. Doch davon ein andermal. (Doris Priesching, 8. 7. 2024)