Erste Anzeichen von Peniskrebs sind Warzen, Läsionen oder Verhärtungen. Diese sollte man immer beim Arzt abklären lassen. Getty Images/iStockphoto

Es war im Jahr 2018, als der brasilianische Pensionist João eine Warze an seinem Penis entdeckte. "Ich wollte wissen, was das ist, und suchte mehrere Ärzte auf. Aber alle sagten, das sei einfach überschüssige Haut, und verschrieben mir Medikamente", erzählt der heute 63-Jährige, der seinen echten Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, der britischen BBC.

Die Medikamente waren nutzlos, die Warze wuchs weiter. Ehe und Sexualleben von João und seiner Frau wurden immer schlechter. Er wollte das Problem unbedingt lösen. Über fünf Jahre ging er von Spezialist zu Spezialist, bekam immer neue Medikamente, immer neue Biopsien wurden verordnet. Aber nichts half. Erst im Jahr 2023 stellte ein Arzt die richtige Diagnose: Peniskrebs.

Peniskrebs ist sehr selten, deshalb erkennen ihn viele Ärzte auch nicht. Doch Häufigkeit und Sterblichkeitsrate steigen – weltweit. Brasilien, wo João lebt, hat jüngsten Studien zufolge eine der höchsten Inzidenzraten mit 2,1 betroffenen Männern pro 100.000. In Maranhão, dem ärmsten Bundesstaat Brasiliens, liegt die Inzidenz mit 6,1 pro 100.000 Männern sogar unter den weltweiten Spitzenreitern. Zwischen 2012 und 2022 wurden dem brasilianischen Gesundheitsministerium zufolge 21.000 Fälle gemeldet – bei rund 215 Millionen Einwohnern. Über 4000 Betroffene starben an dem Karzinom, bei mehr als 6500 war eine (Teil-)Amputation nötig, das sind durchschnittlich zwei pro Tag.

Gefahr der Teilamputation

Erste Symptome sind meist eine Verhärtung oder Läsion am Penis, die nicht heilt, eventuell auch stark riechender Ausfluss. Oft kommt es auch zu Blutungen und Farbveränderungen. Erkennt man das Karzinom früh, sind die Heilungschancen hoch, chirurgische Entfernung der Läsion, Strahlen- sowie Chemotherapie sind im Normalfall erfolgreich. Unbehandelt kann die Erkrankung aber weiter fortschreiten, es kann schließlich sogar eine teilweise oder sogar vollständige Amputation des Penis nötig sein, und womöglich auch anderer Geschlechtsteile wie der Hoden.

Auch bei João musste ein Teil amputiert werden. "Ich hatte irrsinnige Angst vor der Operation, aber es gab keine Alternative. Danach fühlte ich mich, als wäre ich enthauptet worden", berichtet er. Es sei eine sehr schwierige Zeit gewesen. "So etwas hätte ich mir einfach nie vorstellen können, es ist schrecklich, einen Teil des Penis zu verlieren."

Dass die Zahlen steigen, bestätigt übrigens auch eine Studie aus dem Jahr 2022: Sie untersuchte die geografischen Unterschiede in der Inzidenz und Mortalität von Peniskrebs in 185 Ländern im Jahr 2020 sowie die langfristigen Inzidenztrends in 43 Ländern von 1973 bis 2012. Die höchsten Inzidenzraten wurden in Swasiland (7,0 pro 100.000), Uganda (4,6 pro 100.000) und Botswana (4,4 pro 100.000) festgestellt. Niedrige Raten wurden in Nordafrika, etwa in Nigeria und Libyen, verzeichnet (weniger als 0,01 pro 100.000).

Die Inzidenztrends zeigen dabei in 15 von 40 untersuchten Populationen nach oben, hauptsächlich in Europa, etwa in Israel, Kroatien, Zypern und Litauen. Und auch in Deutschland stieg die Inzidenz von 1961 bis 2012 um rund 50 Prozent. In den USA, Kanada, Indien und den Philippinen dagegen gingen die Zahlen leicht zurück. Die Fälle werden dabei laut Prognose weiter zunehmen, bis zum Jahr 2050 soll die Inzidenz um 77 Prozent höher sein als derzeit.

Gefährliche HPV-Infektion

Doch warum steigen die Zahlen? Aller Wahrscheinlichkeit nach sind eine der Hauptursachen bestimmte Typen des Humanen Papillomavirus (HPV), nämlich die Typen 16 und 18. Die Viren werden bei Sexualkontakten übertragen, wesentlich bekannter sind sie, weil sie bei Frauen Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Und auch Karzinome im Rachenrauch können durch eine Infektion entstehen.

Weitere Risikofaktoren für Peniskrebs sind laut der Deutschen Krebsgesellschaft eine Verengung der Vorhaut, also eine Phimose, die zu chronischen Entzündungen führen kann, und mangelhafte Genitalhygiene. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass das Karzinom wirklich extrem selten ist, in Deutschland sind etwa 800 Männer pro Jahr mit der Diagnose konfrontiert. Für Österreich kann man davon ausgehen, dass die Zahl der Betroffenen ungefähr ein Zehntel davon beträgt, entsprechend der geringeren Einwohnerzahl, als rund 80 Männer pro Jahr. Fast alle Betroffenen sind 60 Jahre und älter.

Vorbeugende Maßnahmen sind die Nutzung von Kondomen beim Geschlechtsverkehr und Beschneidung. Untersuchungen zeigen, dass in Gesellschaften, in denen die meisten Männer beschnitten sind, die Inzidenz deutlich niedriger ist. Und natürlich leistet die HPV-Impfung einen wichtigen Beitrag. Die Stämme 16 und 18, die in erster Linie mit dem Karzinom in Verbindung gebracht werden, sind in dem Vakzin enthalten. In Österreich steht die Impfung außerdem für alle bis zum 30. Lebensjahr gratis zur Verfügung, wie der STANDARD hier berichtete.

Organerhaltende Operation

Entsteht trotz vorbeugenden Maßnahmen ein Karzinom, ist Früherkennung wesentlich, um das Organ zu erhalten und den Krebs zu heilen. Männer sollen umgehend zum Arzt gehen, wenn ihnen Hautveränderungen, Verhärtungen oder Schwellungen auffallen. Die Deutsche Krebsgesellschaft empfiehlt auch spätestens ab dem 45. Lebensjahr einen jährlichen Check beim Urologen. Entdeckt man dann eine Vor- oder oberflächliche Frühstufe, kann man das mit Cremes oder chemotherapeutischen Lösungen meist gut behandeln.

Tiefergehende Tumore werden operiert, wobei man möglichst organerhaltend vorgeht. Muss man dennoch ein Stück wegnehmen, gibt es mittlerweile Operationsmethoden, bei denen das Organ mit Haut vom Oberschenkel oder auch Mundschleimhaut zumindest großteils wieder rekonstruiert wird – der Penis wird danach allerdings meist etwas kürzer sein. Bei einer Vollamputation kann man mit Schwellkörperprothese und Hauttransplantation sogar einen Wiederaufbau machen.

João hat mittlerweile keine Schmerzen mehr. Er wartet noch auf die letzten Befunde, ist jedoch zuversichtlich, dass er nun geheilt ist. Aber: "Ich muss für den Rest meines Lebens mit einem teilweise amputierten Penis leben." Und das ist trotz allem eine große Belastung für ihn. (Pia Kruckenhauser, 8.7.2024)