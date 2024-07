Überall schwärmen nun gefühlt die Maturant:innen zum Feiern aus. Bei mir waren vor ungefähr zehn Jahren Matura und ihr Abschluss ebenso ein Riesen-Tamtam. Meine Studienabschlüsse an der Uni Wien im Gegenzug jeweils eine E-Mail und hätte ich kein zweites Studium laufen gehabt, das Einstellen aller Uni-Dienste von Mailaccount bis Bibliothekszugang am nächsten Tag.

Ich werte das nicht, Sponsion hätte ich sowieso nicht gemacht aber war auch nicht leistbar, das Binden der Abschlussarbeiten fraß mein studentisches Budget schon auf.

Wieso feiern wir in Österreich die Matura so extrem? Bei den Lehrabschlüssen meiner Geschwister könnte ich mich ebenso wenig an ein großes Brimborium erinnern.

Eröffnen Sie Ihr eigenes Forum hier