Eine Ausstellung im Wiener Literaturmuseum

Eine wunderbare Schau ist der Dichterin Friedericke Mayröcker in der Innenstadt Wiens gewidmet. TECHT Hans Klaus / APA / picture

Wer noch nie im Literatur­museum der Österreichischen Nationalbibliothek in der Wiener Johannesgasse war, sollte sich spätestens jetzt auf den Weg machen, denn die derzeitige Sonderausstellung Ich denke in langsamen Blitzen zum Leben von Friedericke Mayröcker ist ein wahrer Augenschmaus (bis 16. 2. 2025). Neben vielen Texten, Fotos und Objekten aus dem Umfeld der Dichterin lässt sich auch per Virtual-Reality-Installation in die legendären Schreibräume Mayröckers eintauchen. Aber Obacht, dabei kann einem vor lauter Zetteln, Schachteln, Körben und Büchern glatt schwindlig werden.

Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek,

Johannesgasse 6, 1010 Wien, onb.ac.at

Eine Serie über die Kaulitz-Zwillinge

Bill und Tom Kaulitz in ihrer Netflix-Serie. Netflix

Der eine ist in seiner Freizeit eine Art Hausmann im Vielpersonenhaushalt Klum, der andere noch auf der Suche nach der großen Liebe. Die Magdeburger Tom und Bill Kaulitz, als Teenager mit einem einzigen Song (Hinter dem Monsun) bekannt geworden, leben heute in Los Angeles. Ihr Geld verdienen sie als Musiker, Unterhalter, Podcaster vor allem in Deutschland. Auf Netflix öffnen sie nun Türen und Herzen. Wer ihren Podcast Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood mag, wird auch die Serie Kaulitz & Kaulitz verschlingen. Die Zwillinge sind so lustig wie nachdenklich, so glamourös wie bodenständig. Am Ende hofft man auf Staffel zwei – und ein Happy End für Bill.

netflix.com

Mode-Perspektiven am Attersee

Am Attersee schlägt heuer im Rahmen der Perspektiven Attersee wieder das Kuratoren-Duo Barbara Gölles und Thomas Kasebacher auf. Modefans können sich schon mal freuen auf Clemens Bauders Rauminstallation A wie Attersee, ein Schaufenster, ein Shop und Treffpunkt für Mode. Außerdem gibt’s die Entwürfe von Meshit, Margaret & Hermione und Sweatlana del Rey. Los geht’s am 13. Juli. Außerdem einen Besuch wert: Von 11. bis 14. Juli werden in der Frühstückspension Hanslmann im Rahmen eines Pop-up-Shops schöne Dinge der Labels Femme Maison, Wiener Times, von Keramikkünstler Matthias Kaiser und von Saint Charles zu haben sein.

perspektiven-attersee.at

Podcast Futurum-Exactum

Die Journalistin und Philosophin Judith Belfkih gründete die Wiener Denkwerkstatt, um Zusammenhänge besser zu verstehen. Um diese auch besser erklären zu können, bedient sie sich ziemlich schlauer Methoden in ihrem Podcast futurum exactum. In den ersten Folgen versucht sie etwa zu ergründen, was wir eigentlich unter Normalität verstehen. Dafür befragt sie die beiden Tools für Künstliche Intelligenz Bard und Bing, die darauf gar nicht so depperte Antworten haben. Wie komplex das Thema ist, wird bei einem Nachfrage-Pingpong im Austausch mit den KIs deutlich. Höchst unterhaltsam und aufklärerisch im besten Sinn.

Auf allen Podcast-Plattformen

(RONDO, 5. 7. 2024)

Die Tipps fürs Wochenende stammen aus dem RONDO vom 5. 7. Das Magazin erscheint wie gewohnt jeden Freitag als Beilage zur Zeitung DER STANDARD.