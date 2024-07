Die Erleichterungen für Balkonkraftwerke sind dennoch gut und wichtig, weil sie die Bevölkerung an die Energiewende heranführen

Balkonkraftwerke könnten die Zustimmung zu erneuerbaren Energien insgesamt erhöhen. Foto: APA/dpa/Stefan Sauer

Bisher war es ein Krampf, wenn man in einem Mehrparteienhaus ein Steckersolargerät am Balkon anbringen wollte. Es musste sich nur eine Partei querlegen, und schon hieß es: aus die Maus. Nicht einmal eine Begründung fürs Dagegensein war vorzubringen. Das wird bald anders sein – zum Glück.

Und dennoch versprechen Balkonkraftwerke mehr, als sie leisten können. Das Wort Kraftwerk insinuiert, dass das bisschen Solar am Balkon, verbunden mit einer Steckdose in der Wohnung, Großartiges zu leisten vermag. Der Ertrag ist aber eher ernüchternd. Maximal 800 Watt dürfen installiert werden, wobei die volle Leistung nur um die Mittagszeit, und das nicht bei jedem Balkon und schon gar nicht im Winter, abgerufen werden kann. Sonne und Balkonbalustrade stehen leider nur selten im idealen Winkel zueinander.

Mehr Zustimmung zu Erneuerbaren

Somit kommt man auf deutlich geringere Leistungen als die erhofften 800 Watt. Nicht einmal eine Kaffeemaschine ließe sich damit betreiben. Die benötigt nämlich in der Aufheizphase 1000 Watt und mehr. Dennoch ist es gut, dass es nun Erleichterungen gibt beim Anbringen kleinster Photovoltaik am Balkon. Sehr viele werden das nun ohne Widerstand tun – weil es das Gewissen beruhigt und die Anlagen nur ein paar Hundert Euro kosten, die sich in ein paar Jahren amortisieren. Vor allem aber wird für viele die Energiewende damit greif- und begreifbar. Wetten, dass die Zustimmung zu erneuerbarer Energie dadurch insgesamt steigt? (Günther Strobl, 5.7.2024)