Für Maria Happel und ihren Mann ist Kaiserschmarren ein Gericht zum Verlieben. Dirk Kittelberger / Westend61 / Picturedesk

"Ich habe eine spezielle Verbindung zu Kaiserschmarren. Das war das erste Gericht, das ich meinem jetzigen Mann Dirk Nocker gekocht habe, nachdem der als Neuankömmling aus Berlin nach Wien kam. Ich hatte von der Zubereitung keine Ahnung, zog also ein Kochbuch zurate und fand schließlich ein Rezept mit Mascarpone. Das Ergebnis war nicht sehr berauschend. Der Teig blieb einerseits flüssig, andererseits geriet er auf der Unterseite viel zu dunkel, und das mit dem Zerreißen mit der Gabel war mir auch fremd. Dazu servierte ich Apfelmus und versuchte, die verbrannten Stellen mit Staubzucker zu kaschieren. Zum Glück war mein Mann damals schon so verliebt in mich, dass er trotz all der Mankos sagte, es sei der beste Kaiserschmarren, den er jemals hatte. Ich selbst habe den besten paradoxerweise in Berlin gegessen – zubereitet von meiner Schwiegermutter, Edith Elmay, die Wienerin war." (RONDO, Michael Steingruber, 8.7.2024)