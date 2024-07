US-Rapperin Nicki Minaj tritt in Niederösterreich auf. AFP/ANGELA WEISS

Zu den großen US-Mythen zählt jener, dass die Niederlande unter einer riesigen Wolke liegen, die den dortigen Coffee-Shops entweicht und das Land völlig legal in einen Dauerzustand seliger Breite versetzt. Dass dem nicht so ist und Rauchgras und dessen Einfuhr illegal, musste die US-amerikanische Rapperin Nicki Minaj im Mai lernen. Da wurde sie auf dem Amsterdamer Flughafen festgehalten, weil sie mit Juhu-Gras im Beautycase erwischt worden war. Sie erhielt eine Geldstrafe und verpasste ihr Konzert in Manchester.

Der Ruf Österreichs ist diesbezüglich unverdächtig. Die größte Hürde für Nicky Minaj ist da nicht die Einreise, sondern eher die Abreise. Denn das Hip-Hop-Festival Rolling Loud mit Acts wie Playboi Carti und Travis Scott findet im Racino Ebreichsdorf statt. Dort hat im letzten Monat ein Auftritt von Metallica für Entrüstung unter den Fans gesorgt. Doch nicht wegen der Musik, sondern wegen des Versagens der Organisation bei der Abreise. Stundenlang saßen Besucher fest, viele konnten erst in den Morgenstunden weg.

Superstar der Zehnerjahre

Nicky Minaj ist der Hauptact am ersten von drei Tagen. Die 1982 als Onika Tanya Maraj in Port of Spain auf Trinidad und Tobago Geborene gilt als Superstar des Rap der Zehnerjahre. Der ist stärker von Phänomenen des Social-Media-Universums beeinflusst als von der afroamerikanischen Kultur. Ihre Musik bemüht Trap ebenso wie den sogenannten Pop-Rap, eine Art Nicht-Fisch-nicht-Fleisch-Musik für Freunde des klassischen Hip-Hop. An die 150 Millionen Dollar soll sie damit verdient haben.

Nicki Minaj

Mit einer eloquenten Inszenierung und den Multiplikatoren im Netz wurde Minaj ab ihrem Debütalbum Pink Friday (2010) zum Superstar. Kein Rap-Act hat mehr Fans auf Social Media als sie, 230 Millionen hängen dort an ihren Lippen, die New York Times nannte sie "the most influential female rapper of all time". Immer spannend, wenn Medien die Zukunft vorhersehen können.

Die meist in grellen Farben vor die Tür gehende Rapperin hat jede Menge Wickel mit anderen Rapperinnen wie Cardi B oder Megan Thee Stallion – aber das gehört gewissermaßen zum guten schlechten Ton, ist einschlägige Folklore. Minaj hat seit 2020 einen Sohn, verheiratet ist sie mit einem Kindheitsfreund namens Kenneth Petty, einem verurteilten Sexualstraftäter. (Karl Fluch, 5.7.2024)