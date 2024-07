Die neue Wohnung ist gefunden, der Umzug läuft wie am Schnürchen – fehlt nur noch die Rückgabe der bisherigen Wohnung. Genau hier fangen für viele Menschen aber die Scherereien an, wenn der Vermieter oder die Vermieterin die Kaution nicht oder nicht vollständig zurückzahlen möchte. Häufig wird mit vermeintlichen oder tatsächlichen Mängeln an der Wohnung argumentiert. Mittlerweile, sagen Mieterschützer, sei es unüblich, die Kaution in voller Höhe zurückzubekommen.

Beim Einzug und beim Auszug sollte die Wohnung genau inspiziert werden. Getty Images

Bei Verena, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, haben die Streitereien mehrere Monate lang gedauert: Laut Übergabeprotokoll gab es in ihrer Wiener Mietwohnung keine Mängel. "Das einzige Problem war, dass einer von drei Schlüsseln für das Vorhängeschloss für das Kellerabteil gefehlt hat", erzählt sie. Zwei Wochen nach der Übergabe der Wohnung hieß es daher plötzlich, man müsse nun Kostenvoranschläge für das Schloss einholen. Und schließlich kam die Rechnung, in der eine stolze Summe für das handelsübliche Vorhängeschloss verlangt und angekündigt wurde, dass diese von der Kaution abgezogen werde. "Daraufhin haben wir protestiert", erzählt sie, doch E-Mails und Anrufe blieben unbeantwortet, und die Kaution kam auch nicht retour.

Die Kaution beschäftigt auch Mieterschützerinnen und Mieterschützer: "Ich kann den Ausdruck 'Arbeitsplatte in der Küche' schon nicht mehr hören", sagt Wolfgang Kirnbauer vom Mieterschutzverband. Häufig würde bei der Wohnungsübergabe nämlich jeder Kratzer auf dieser Platte thematisiert und als Grund für ein Einbehalten der Kaution genannt. Ähnliche Diskussionen kennt Kirnbauer auch rund um verschmutzte Herde oder Kühlschränke.

500 Euro weniger

Meist seien diese aber nicht gerechtfertigt: "Im Allgemeinen ist mein Eindruck, dass Wohnungen im Durchschnitt ordentlich zurückgestellt werden und trotzdem immer wieder der Kautionsstreit ausbricht", sagt er. Denn manche Vermieter würden die Mängel mit der Lupe suchen und Nahaufnahmen anfertigen, die den Gesamteindruck der Wohnung verfälschen. Mitunter werde auch gedroht, über die Kaution hinaus behauptete Forderungen gerichtlich einzuklagen.

Noch ein Szenario: Von der Hausverwaltung wird vorgeschlagen, sich 500 Euro einzubehalten – dafür, so das Versprechen, komme der Rest des Geldes aber innerhalb der nächsten zwei Wochen. Weil viele sich die Streitereien nicht antun wollen und das Geld angesichts ihres Umzugs schnell brauchen, verzichten sie auf Streitereien.

Eine lange Tradition hat die Kaution hierzulande eigentlich noch nicht: Erst Ende der 1990er-Jahre hat sich diese in Österreich laut Kirnbauer etabliert. Zuvor seien sie hierzulande völlig unüblich gewesen. Verlangt werden dürfen vom Vermieter bis zu sechs Bruttomonatsmieten. Üblich sind drei.

Weiße Wände

Die Rechtssprechung dazu ist eigentlich eindeutig – die zwangsläufig eintretende gewöhnliche Abnutzung der Wohnung muss der Mieter oder die Mieterin nicht verantworten. Bohrlöcher in den Wänden und Verfärbungen am Boden, wo zuvor Möbel standen, sollten also kein Problem darstellen. Immer wieder wird auch diskutiert, ob die Wohnung neu ausgemalt werden muss. Verlangt werden kann das aber nur, wenn die Wände in einer nicht ortsüblichen Farbe gestrichen wurden. Sind die Wände weiß oder in dezentem Ton gehalten, ist das Ausmalen nicht nötig.

Um sich spätere Probleme zu ersparen, raten Mieterschützerinnen und Mieterschützer dazu, schon beim Einzug Fotos von Mängeln zu machen, um später beweisen zu können, dass man diese nicht verursacht hat. Und auch beim Auszug sollte man den Zustand der Wohnung in einem Übergabeprotokoll dokumentieren, das man sich vom Vermieter oder der Vermieterin unterschreiben lässt. Bei der Wiener Arbeiterkammer rät man sogar dazu, sich zur Übergabe einen Zeugen oder eine Zeugin mitzunehmen.

Bleibt einem der Vermieter die Kaution dennoch schuldig, hilft der Gang zur Schlichtungsstelle oder zum Bezirksgericht. Genau das hat die eingangs erwähnte Verena ihrer Hausverwaltung schließlich per E-Mail angekündigt. Letztendlich hat das gereicht: Die Kaution kam daraufhin umgehend und in voller Höhe auf ihr Konto retour. (Franziska Zoidl, 12.7.2024)