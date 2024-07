Clemens J. Setz ist der zweite gekürte Poeta Laureatus des Literaricums Lech. SUHRKAMP VERLAG/RAFAELA PRÖLL

EIN GLEICHES

I feel it, Mesozoic, intimate, a changeling on the cusp of something else, not one thing or the other: something else. John Burnside (1955–2024)

Damals nahm mich mein Vater jeden Sonntag

mit in den Zoo um die alten Drohnen zu sehen

Sie warteten in dem Gehege ganz hinten

im Schatten, in kleinen reglosen Gruppen

in der Nähe der brausenden Luftpumpen

an der Rückseite der Staller’schen Hüpfburgen

Erst bei der Fütterung um vierzehn Uhr

kam Leben in sie Der Pfleger betrat die Umhegung

in Tarnfarbenjacke und schwarzen Stiefeln

ein Gewehr aus Holz an seiner Hüfte

Da erhoben sie sich und manche jüngere

flogen noch kleine Schleifen um ihn

drohten ihm torkelnd oder stießen

mehrmals gegen den braungrünen Helm

Er pflückte sie jedes Mal leicht aus der Luft

und drehte sie auf den Rücken und zählte

für uns ihre alten Rufnamen auf: Northrup,

Skyfall, Ptero, Elbit, Lockheed, Wave

Beim Applaus dann fielen sie

der Reihe nach zu Boden

und bildeten wieder die reglosen Gruppen

im schützenden Schatten der riesigen Schirmakazie

mit dem schräg wie Rauch aus der Erde wachsenden Stamm (Clemens J. Setz, 6.7.2024)