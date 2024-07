Weil der Ansturm riesig war, hat der Anbieter Magenta TV das Achtelfinale bei der Fußball-Europameisterschaft zwischen der Türkei und Österreich am Dienstag kurzerhand auch live via Youtube übertragen, der STANDARD berichtete. Pech hatten vor allem jene Kundinnen und Kunden, die sich neu und kurzfristig für den kostenpflichtigen Dienst angemeldet hatten. Wie berichtet, gab es in Deutschland keine Alternative im Free-TV. Sie sollen jetzt laut spiegel.de ab Montag die Möglichkeit haben, ihr Geld für den ersten Monat zurückzubekommen, wenn sie auf der Website des Unternehmens einen entsprechenden Antrag stellen.

Christoph Baumgartner musste nach dem Spiel gegen die Türkei die Heimreise antreten. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Laut spiegel.de waren es über 100.000 Fans, die sich kurz vor dem Anpfiff im digitalen Warteraum von Magenta TV befanden. Die Deutsche Telekom schaffte es nicht, alle rechtzeitig freizuschalten und abzuarbeiten, weshalb das Unternehmen improvisieren musste. Das Spiel wurde zunächst auf der Website von Magenta TV kostenlos für Kunden übertragen, die sich noch in der Warteschlange befanden, und schließlich auch auf Youtube. Da das erste Tor für die Türkei bereits in der ersten Minute fiel, bekamen es viele gar nicht zu Gesicht.

Magenta TV betonte, dass sich die Überlastung nicht auf den Stream selbst bezogen habe, sondern nur auf den Anmeldevorgang, und das Problem erst kurz vor der Ausstrahlung aufgetreten sei. In Deutschland hat sich die Deutsche Telekom das Rechtepaket für alle 51 EM-Partien gesichert, fünf davon zeigte der Anbieter exklusiv. (red, 5.7.2024)