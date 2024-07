Statt Erotik will der Sender mehr Dokumentationen zeigen

Der deutsche Sportsender Sport 1 zeigt künftig noch mehr Sport und Dokus. Auch in der Nachtschiene – dort liefen bisher "Sexy Sport Clips". Foto: AP/Ariel Schalit

"Dieses Aus wird so manchen nächtlichen TV-Zuschauer hart treffen": So kommentiert der deutsche Branchendienst dwdl.de die Meldung, dass Sport 1 die nächtlichen "Sexy Sport Clips" nach mehr als 20 Jahren aus dem Programm nimmt. Rund um diese Videos wurde Werbung für Telefonsex geschaltet, damit soll jetzt laut dwdl.de Schluss sein. Statt Erotik will der Sender mehr Dokumentationen zeigen.

So stehe ab ein Uhr nachts die Doku-Reihe Highway Cops auf dem Programm, gesendet werden auch die Formate Highway Patrol und Cops – Verbrecher im Visier, berichtet der deutsche Branchendienst auf. Auf Sport 1 sollen auch die BBC-Produktion Neighbourhood Blues über Polizeieinsätze in britischen Großstädten und diverse Grenzschutz-Formate laufen. Zusätzlich soll noch dieses Jahr das Reality-Format Exation starten, Sport-1-Manager Christian Madlindl spricht hier gegenüber dwdl.de von "eine(r) der größten TV-Premieren dieses Jahres im deutschen TV-Markt". (red, 5.7.2024)