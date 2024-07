Den Großteil ihrer Geschichte hat die Menschheit sehr hart daran gearbeitet, endlich NICHT mehr saisonal essen zu müssen.1 In Gegenden, wo das Projekt erfolgreich war, ist die Zutatenauswahl mitunter recht jahreszeitenresistent. Im Sommer wird halt kalt gegessen, was im Rest des Jahres warm serviert wird. Als der Heinrich S. und ich uns nach einem Sommergericht für unsere "Suche nach der perfekten …"-Serie in der Wiener Küche umgesehen haben, sind wir daher bei der sauren Wust gelandet.

Die saure Wurst mutet zunächst fast japanisch schlicht an. Oft besteht sie aus nichts als Wurstscheiben und rohen Zwiebeln in Marinade, und viel mehr als Essiggurkerln, weichgekochte Eier oder Kernöl kommt selbst in ambitionierten Wirtshäusern kaum dazu (nur ganz fiese Köche legen noch Tomaten oder gar rohen Paprika drauf).

Weil das Gericht so simpel ist, hätte ich mich getraut, ganz ohne zu experimentieren mein ideales Rezept hier aufzuschreiben. Dann standen aber unter dem ersten Artikel in dieser Serie doch einige Postings, die mich sehr verwundert haben.

Verkostung diverser saurer Wurstgerichte. Foto: Tobias Müller

Eine überwältigende Mehrzahl der Poster war der Meinung, dass saure Wurst 1. mit Knacker besser ist als mit Extrawurst, 2. dick und nicht dünn geschnitten gehört und 3. gewürfelte Zwiebel braucht. Ein paar versprengte Poster haben dann sogar noch Kernöl gefordert (Ost-West-Gefälle? Generationenfrage? Ganzjahresextrawurstesser versus saisonale Wurstgenießer?). Ich gehöre eindeutig zur "Extrawurst in Seidentuchdicke mit ebenso dünnen Zwiebel"-Fraktion, weil ich aber gar so drastisch in der Minderheit zu sein scheine, haben der Heinrich S. und ich doch noch einmal verkostet. Die Ergebnisse gibt's weiter unten. Hier erst einmal etwas Saure-Wurst-Geschichte und meine persönlich perfekte Saure Wurst.

Eine kurze Geschichte der Sauren Wurst

Oder eigentlich der Wurst in Essig und Öl, der Name "saure Wurst" kommt nämlich erst viel später auf. Ich habe anfangs vermutet, dass sie ein Kind der 1960er-Jahre ist, ein Gericht, das den neuen bescheidenen Wohlstand und die aufblühende Fleisch- und Fertiggerichtindustrie feiert. Tatsächlich kennt der Österreicher sie schon bedeutend länger, mindestens seit dem mittleren 19. Jahrhundert: Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus einer Wiener Komödie aus dem Jahr 1859. 1875 erschien in der Zeitung Figaro gar ein Leitartikel, der den Titel "Wurst in Essig und Öl" trägt.

"Die Wurst schmeckt anders, wenn sie soeben aus dem Kessel kommt", heißt es dort, "als wenn sie bereits einige Tage im Laden des Fleischselchers gelegen hat, und aller Essig und alles Öl ist nicht imstande, ihr dann wieder die ursprüngliche Würze zu geben." Das lässt nur den Schluss zu, dass das Gericht wohl als eine Art Wiederbelebungsmaßnahme für alte Würste diente, oder zum Übertünchen des bereits wursteigenen Sauerstichs. Tatsächlich häufen sich um die Jahrhundertwende die Zeitungsberichte über "Wurstvergiftungen" (ein besonders spektakulärer und fast tödlicher Fall betraf den Kutscher der Lichtensteins). Ich nehme an, dass auch deswegen der Name "saure Wurst" zunächst nicht salonfähig war.

Rezepte für Wurst in Essig und Öl oder saure Wurst sind kaum überliefert – das Gericht ist einerseits zu einfach, andererseits war es wohl zu übel beleumundet, um in bürgerliche Kochbücher aufgenommen zu werden. Unter dem Namen finden sich nur wohl zurecht vergessene Gerichte wie eine Art eingebrannter, geräucherter Blutwurst (Gemershausen, 1782).

Nur Karl Duch hat eines, das er auch unter dem schönen Namen "Saucisson au vinaigre et a l'huile" anführt – und das trotzdem meiner Meinung nach etwas zu simpel ausfällt. Es vergisst nämlich das Wichtigste an einer richtig guten sauren Wurst: das Ei.

Die laut mir perfekte saure Wurst plus eine ziemlich gute Saure-Wurst-Alternative

Ziemlich perfekte saure Wurst mit fast perfektem weichen Ei. Foto: Tobias Müller

Eine saure Wurst steht und fällt mit dem Ei. Das warme, cremige Eigelb ist die schmeichelnde Verbindung zwischen scharfer Zwiebel und samtiger Wurst, die eine saure Wurst geschmacklich und vom Mundgefühl groß macht und über grobe Wurstsalate erhebt. Es muss daher kernweich sein, und unbedingt noch lauwarm, wenn die Wurst serviert wird. Kalte, harte Eier mit grauem Dotterrand gehen gar nicht.

Die Wurst sollte eine Kalbspariser oder sehr gute Extrawurst sein, frisch aufgeschnitten oder aus einem frisch geöffneten Packerl vorgeschnitte Wurst. Sie muss dünn geschnitten sein, nicht so, dass sie reißt, aber so, dass sie, zwischen zwei Fingern gehalten und geschüttelt, an ein Seidentuch erinnert (um den großen Peter Kubelka zu paraphrasieren). Nur dann hat sie die passende, mundschmeichelnde Konsistenz. Neun Scheiben pro Person sind eine gute Sommerportion.2

Die Zwiebelringe sollten idealerweise auf der Wurstmaschine geschnitten sein, wer keine Maschine hat, nimmt eine scharfe Mandoline.

Die Marinade ist für noch etwas zusätzliche Würze, Frische und vor allem verbindende Saftigkeit da. Die sauren Würste meiner Kindheit waren oft versenkt in wässrigen Essigseen, auf denen nur ein paar Öl-Fettaugen schwammen. Mir hat's gefallen, aber heute mag ich meine Marinade eher cremig. Ich halte mich daher an das klassische Vinaigrette-Verhältnis von drei Teilen Öl und einem Teil Essig und mische daher gern einen Klecks Dijonsenf hinein. Ansonsten: Frisch gemahlener Pfeffer, Olivenöl und Rotweinessig für mich.3

Ach ja, das begleitende Gebäck. Ich nehme gern ein buttriges Salzstangerl, eine frische Semmel, ein gutes Baguette oder ein Wachauer tut's aber auch. Nur dunkles Brot geht gar nicht.

In einer perfekten Welt genießen Sie sie in einem schattigen Gastgarten mit Kiesboden unter alten Kastanienbäumen, mit netter Gesellschaft, strahlender Sonne, kaltem Bier und bei mindestens 28 Grad.

Saure Wurst für zwei

Wurst auf dem Teller verteilen, sodass die Blätter ein bisschen, aber nicht zu viel überlappen. Zwiebel und geviertelte Eier darauf verteilen. Öl, Essig, Senf und Pfeffer zu einer Marinade verrühren oder in einem Marmeladenglas schütteln. Über die Wurst und die Zwiebel gießen, mit Schnittlauch bestreuen und servieren.

Saure-Wurst-Alternative: Saure Sulz mit Früchten, am besten Trauben oder Beeren

Sulz mit Heidelbeeren. Foto: Tobias Müller

Tatsächlich einer meiner liebsten Sommerlunches. Etwas einfacher (kein Eierkochen, kein Feine-Zwiebelringe-Schneiden) und geschmacklich abwechslungsreicher als die klassische saure Wurst, wenn auch mit etwas weniger zeitloser Eleganz.

Sulz auf den Teller legen, mit Zwiebel und Beeren/Trauben bedecken, mit Dressing begießen, mit kaltem Weißwein genießen.

Nachtrag zum letzten Blog und Nachverkostungsergebnis

Wir haben noch einmal Knackwürste und Extrawurst/Kalbspariser besorgt, und zwar einmal von unserem Testsieger Radatz und einmal von der Fleischerei Eder in Favoriten, weil die in den Postings als berühmt für seine Extrawurst erwähnt wird. Erste Erkenntnis: Sowohl die Knacker als auch die Extra vom Eder sind wirklich gut, danke für den Tipp!

Grobe, wurstsalatige Version der sauren Wurst. Foto: Tobias Müller

Wir haben dann die so oft geforderte Version mit der dicker geschnittenen Knacker und den gewürfelten Zwiebeln probiert und mit meiner sauren Wurst verglichen – und so leid es mir tut, ich muss der Mehrheit der Poster entschieden widersprechen. Die Knackwurstvariante ist mir zu grob, rustikal und einem Wurstsalat gefährlich ähnlich, einem Gericht, dass sich schon mit seinem Namen disqualifiziert. Der Heinrich S. hat es mit dem verglichen, was er sich bei einem Pilachtaler Mostheurigen erwartet, und ich glaube, er mag das Essen beim Pilachtaler Mostheurigen nicht.

Und das Kernöl? Ist ebenfalls ein Unsinn. Kernöl fährt geschmacklich ähnlich brutal über alles drüber wie geräucherter Speck. Es ist gut auf Vanilleeis, Käferbohnen, und vielleicht noch ausgekochtem Rindfleisch, auf einer sauren Wurst hat es aber nichts verloren. Ich bleibe daher meiner oben beschriebenen perfekten sauren Wurst treu.

Ein paar Worte zu anderen Anmerkungen/Anregungen der Poster und Posterinnen:

(Tobias Müller, 7.7.2024)