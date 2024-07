Probenimpressionen von Schnitzlers Schauspiel "Liebelei", entstanden im Café Traxlmayr, mit Lorena Emmi Mayer und Samuel Finzi. (c) Rudi Gigler

Noch bis 28. Juli läuft bei den Salzkammergut Festwochen die Ausstellung Atemlos von Gottfried Helnwein im Kammerhof-Museum. Bis 31. August gastiert die Parallel Vienna im Toscana-Park, Hubert Scheibl und Lena Göbel sind in der Galerie 422 vertreten, und im Kunstquartier Gmunden sind die Schauen Air 101 X Fortuna und die Gmunden Photo #4 zu sehen. Doch erst mit der Premiere der Theatereigenproduktion am 11. Juli gerät das Festival jetzt so richtig in die heiße Phase.

Karin Bergmann, Programmleiterin der Sparte Literatur und Theater, hat in diesem Jahr eine Zusammenarbeit mit dem Landestheater Linz auf die Beine gestellt. Bevor die Koproduktion Liebelei in der kommenden Spielzeit dann in der Stahlstadt Premiere feiert, geht sie drei Mal im Stadttheater Gmunden über die Bühne.

Schmidt, Ofczarek, Maertens

In Liebelei (uraufgeführt 1895 im Burgtheater) fächert Arthur Schnitzler die existenziell-amourösen Nöte des jungen Wiener Bürgertums zur Jahrhundertwende auf. Wer soll und darf mit wem unter welchen Bedingungen eine Beziehung eingehen? Sollen sich Männer wegen Frauen duellieren, und was sind überhaupt zu jener Zeit die Aussichten junger Frauen abseits der Vernunftehe?

Auf all diese Fragen wird Regisseurin Anna Stiepani, 1989 in Passau geboren, Antworten finden müssen. Die bereits am Burgtheater, bei den Salzburger Festspielen und an einigen deutschen Stadttheaterbühnen tätig gewesene Regisseurin inszeniert ein Schauspiel voller inwendiger Spannungen. Das Ensemble des Landestheaters Linz ergänzt der sowohl aus Kino- und Fernsehproduktionen bekannte Schauspieler Samuel Finzi.

Viele weitere Bühnenstars werden in Gmunden erwartet, darunter Sven-Eric Bechtolf, Petra Morzé und Manuel Rubey, Thomas Gansch, Michael Maertens, Harald Schmidt, Tamara Metelka und Nicholas Ofczarek, Martin Schwab sowie Hermann Beil und das Merlin Ensemble (beide im Thomas-Bernhard-Haus Ohlsdorf) oder in einer Jedermann-Pause Philipp Hochmair und Die Elektrohand Gottes. (Margarete Affenzeller, 9.7.2024)