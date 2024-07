Karin Bauer, Chefin vom Dienst, die 20 Jahre lang erfolgreich das Karriere-Ressort des STANDARD geleitet hat, übernimmt ab sofort die Führung des neu gegründeten Printteams.

Karin Bauer übernimmt die Leitung des Printteams beim STANDARD. Foto: STANDARD, Seywald

Durch die Einführung eines spezialisierten Printteams soll die Qualität der gedruckten Zeitung gesichert und ausgebaut werden. Gleichzeitig wird dem Großteil der Redaktion ermöglicht, sich auf Recherche und Schreiben zu konzentrieren – unabhängig vom Layout.

Das 13-köpfige Team um Bauer und Planning Managerin Marlene Blaha verantwortet die Produktion der Zeitung, kuratiert und gestaltet die tägliche STANDARD-Ausgabe. "Die Kolleginnen und Kollegen übernehmen damit in Österreich Pionierarbeit und stehen in engem Austausch mit Redaktionen von Qualitätsmedien in Skandinavien, die zu ähnlichen Schlüssen gekommen sind", sagt STANDARD-Chefredakteur Gerold Riedmann.

Philip Pramer leitet Karriere-Ressort

An die Spitze des Karriere-Ressorts wechselt Philip Pramer, der bereits das Ressort Edition Zukunft erfolgreich leitet. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ressorts soll vertieft werden, der Fokus des Karriere-Ressorts verstärkt auf der Arbeitswelt von morgen liegen.

Neuer Leiter des Karriere-Ressorts: Philip Pramer Foto: STANDARD, Friesenbichler

Maximilian Werner neu in der STANDARD-Innenpolitik

Einen Neuzugang gibt es im Innenpolitik-Ressort des STANDARD: Im September startet Maximilian Werner als Redakteur. Er war bislang Innenpolitikredakteur bei den Vorarlberger Nachrichten und wurde gerade vom Branchenmagazin Österreichs Journalist:in unter die "besten 30 unter 30" gewählt. In diese Auswahl journalistischer Talente unter 30 Jahren schafften es auch STANDARD-Datenjournalist Moritz Leidinger und Katharina Dolesch, die als freie Autorin für das Wissenschafts-Ressort des STANDARD schreibt. (red, 5.7.2024)