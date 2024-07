Immer mehr Menschen fahren mit dem Zug. Im abgelaufenen Jahr ist die Zahl der Bahnreisenden wieder spürbar nach oben gegangen. Sie erhöhte sich gegenüber dem Jahr davor um rund 33 Millionen auf 328,3 Millionen Fahrgäste, ein Zuwachs um mehr als 11 Prozent, wie aus dem aktuellen Jahresbericht der Regulierungsbehörde Schienen-Control von heute, Freitag, hervorgeht. Das waren auch um knapp 12 Millionen mehr als vor der Pandemie, im Jahr 2019. Der Güterverkehr hingegen lahmte.

Vor allem bei den Nachtzügen gibt es eine hohe Nachfrage IMAGO/Andreas Stroh

Indes war die Nachfrage im Personenverkehr 2023 den Angaben zufolge "auf einem Allzeit-Hoch". Das Angebot sei durch Ausweitungen und Taktverdichtungen bei bestehenden Verbindungen bzw. die Einführung neuer Relationen wieder umfangreich verbessert worden, hieß es seitens der Behörde. 132,1 Millionen Personenzugkilometer seien im österreichischen Schienennetz angeboten worden.

Mehr Anbieter auf dem Markt

Die Anzahl der Anbieter am Markt hat zugenommen. "Mit 66 Unternehmen waren so viele wie noch nie dazu berechtigt, im ÖBB-Netz Züge zu führen", berichtete die Aufsichtsbehörde. Insgesamt waren im abgelaufenen Jahr 88 Eisenbahnunternehmen (Infrastruktur-, Verkehrsunternehmen, integrierte Unternehmen) gemeldet. Neu hinzu kamen den Angaben zufolge die deutschen Güterverkehrsunternehmen Budamar West, Retrack und smart rail traction sowie das österreichische Unternehmen Graf Railservice, die alle jeweils einen Infrastruktur-Nutzungsvertrag mit der ÖBB-Infrastruktur besitzen. Weiters habe die deutsche TrainLog eine Sicherheitsbescheinigung für Güterverkehre in Österreich erhalten. Und mit der Schiene Oberösterreich gebe es nach längerer Zeit wieder einen neuen, zusätzlichen Infrastrukturbetreiber. Parallel dazu hätten der belgische Incumbent Lineas und das österreichische Unternehmen twentyone seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 hierzulande keinen gültigen Infrastruktur Nutzungsvertrag mehr. Über die Grampetcargo Austria sei ein Insolvenzverfahren eröffnet und die schweizerische Transalpin Eisenbahn sei liquidiert worden.

Die Fahrgäste, die von Österreichs Eisenbahnunternehmen befördert wurden, legten 14,5 Milliarden Personenkilometer zurück. Somit fuhr jeder Zugreisende im Schnitt 44,3 Kilometer im heimischen Schienennetz.

14,5 MIlliarden Personenkilometer wurden 2023 in Österreich zurückgelegt. APA/EVA MANHART

Im Güterverkehr der Bahn kam es zu einem Rückgang bei den gefahrenen Nettokilometern (minus 5,2 Prozent) und den Bruttotonnenkilometern um 5,2 beziehungsweise 5,0 Prozent. Die beförderten Nettotonnen bremsten sich um 6,7 Prozent ein. "Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf das schwierige wirtschaftliche Umfeld zurückzuführen", sagt die Schienencontrol. Zur geringeren Industrieproduktion und zu den hohen Energiepreisen hinzugekommen seien auch noch "Streckensperren und Personalprobleme". "Aufgrund all dieser Umstände verstärkte sich 2023 der Verlagerungsdruck hin zur Straße", hielt die Schienen-Control fest. (APA, red, 6.7.2024)