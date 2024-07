Bahnvorstand Hudetz (Daniel Jesch) stellt die Weiche – aber es ist schon zu spät dafür in "Der jüngste Tag".Anna (Johanna Mahaffy) hat ihn abgelenkt. Lalo Jodlbauer

Wer ist schuld? Das wollen der Staatsanwalt (Wolfgang Hübsch) und ein ganzer Ort wissen. Zwei Züge sind kollidiert und 18 Menschen tot, denn ein Signal wurde mutmaßlich zu spät gestellt. Untersuchungen des Gendarms (Rafael Schuchter) werden aufgenommen, verdächtig ist der Bahnstationsvorstand Hudetz (etwas undifferenziert steif: Daniel Jesch), seinen Einsatz verpasst zu haben. Die Schuld scheint bei ihm zu liegen, bis Anna (spannend kontrastreich mit dunkler Stimme und blondem Pferdeschwanz: Johanna Mahaffy) zu seinen Gunsten aussagt. Denn sie hat ihn gegen seinen Willen und um seine im Ort verhasste Frau zu ärgern (Mercedes Echerer schaut hinter Vorhängen zu) geküsst und damit von der Arbeit abgelenkt. Deshalb hat sie jetzt Schuldgefühle.

Brächte man die Reihenfolge der sieben Szenen (dieses sind Nummer zwei und drei) von Ödön von Horváths Der jüngste Tag durcheinander, hätte man schnell ein Krimidrama heutigen Netflix-Zuschnitts mit dem Spannungsmotor: Vermutung gegen Aussage, was davon ist wahr? Solche Spielereien lagen Horváth aber fern.

Ortsspezifisch

Deshalb stellt sich dem Publikum eine ganz andere Frage als den Figuren auf der Bühne: Was hat Intendantin Maria Happel, zugleich Regisseurin der Produktion, an dem Stück so begeistert, dass sie es ins Programm genommen hat – abseits vom Umstand, dass das im Spielverlauf vorkommende Viadukt sie an jenes erinnert, das als Abschnitt der Semmeringbahn die ganz reale Straße von Wien nach Reichenau überspannt? Und sie selbst einst die Anna war, wie das Programmheft verrät?

Die Antwort versucht man mit viel Aufwand zu geben. Happel inszeniert ganz bei den Figuren, die schwarze, reduzierte Bühne (Alexandra Burgstaller) im neuen Spielraum entspricht den schlanken Szenen Horváths und gibt ihnen eine coole Anmutung. Zwölf Darsteller und ein Troubadour mit Banjo sind im Einsatz: Eine jedenfalls ungewöhnliche Instrumentenwahl für ein 1937 in Tschechien uraufgeführtes Stück – aber Bernhard Moshammers Texte haben Wolf-Biermann-Flair. Alexander Rossi ist indes ein vor ansteckender Energie sprühender Wirt, Kaspar Simonischek ein "Lackl von Fleischhauer", dem man die Verliebtheit in seine zukünftige Braut Anna dahinschmelzend abkauft: Er zieht sie Ochsen, so groß wie Elefanten, vor, und sie ihn an der Hand zum Busserl zu sich! Rainer Friedrichsen schimpft als Waldarbeiter donnernd auf eine Zeit, in der "Rationalisierungen" und "Abbau" dazu geführt haben, dass ein Zug "natürlich" Verspätung hat.

Nicht nur beim Schimpfen, auch am Bahnhof kommen deshalb die Leut z'samm. Etwa Dunja Sowinetz, die als lodenbiedere (Kostüme: Erika Navas) Dorftratsche Frau Leimgruber eine immense Faszination für alles Tragische und ein ebenso immenses Mitteilungsbedürfnis aufbringt. Sie spielt die Rolle so famos wendehalsig, dass man bedauert, dass es nur eine Nebenrolle ist. Die selbstgerechte Vergesslichkeit einer Gesellschaft illustrierend, ist sie einer der profundesten Charaktere.

Überraschend plump

Und ist damit wesentlich anschlussfähiger als etwa die Beziehung von Hudetz zu seiner Frau. Dass der Grund der toxischen Ehe der beiden eine Flaute im Bett ist, weil sie 13 Jahre älter ist als er, wirkt spätestens anno 2024 etwas plump – und unter weiblicher Regie erst recht.

Wer trägt nun aber Schuld an dem Unfall? Das Private und weniger das Politische steht hier im Vordergrund. Ungerechte gesellschaftliche Verhältnisse hat Horváth in anderen Stücken wie Kasimir und Karoline oder Geschichten aus dem Wiener Wald überzeugender, anklagender aufs Tapet gebracht. Man wird den Verdacht nicht los: Vielleicht wird Der jüngste Tag nicht zu Unrecht selten gespielt. Wenn aber, dann bitte so wie hier! (Michael Wurmitzer, 8.7.2024)