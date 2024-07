Eine Nachdenkrunde wie diese, Anfang Februar bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg, wäre angebrachter für die Sozialpartner als gegenseitige Schuldzuweisungen. Im Bild (von links): Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger, Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl, Van der Bellen, Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. APA/HBF/PETER LECHNER

Das war leider zu erwarten. Nachdem der Präsident des Fiskalrats, Christoph Badelt, vor einer weiteren Anhäufung von Staatsschulden gewarnt hatte, setzte das muntere Schuldzuweisungskarussell ein. Vertreter der Industrie wollten schon immer gewusst haben, dass es eines Tages mit Österreich ein schlimmes Ende nehmen würde, weil: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer viel zu teuer sind, viel zu wenig arbeiten und obendrein auch noch gerne krankfeiern. Also: 41-Stunden-Woche, den ersten Krankenstandstag streichen und sich bei den kommenden Kollektivvertragsverhandlungen bitte gefälligst bescheiden verhalten.

Die Replik der Gewerkschaft, in Person von ÖGB-Chef Wolfgang Katzian, ließ nicht lange auf sich warten. Sparen auf Kosten der Arbeitnehmer? Sicher nicht! Lieber eine Vermögenssteuer einführen und in der EU dafür eintreten, dass die strengeren Neuverschuldungsregeln wieder aufgeweicht werden!

So haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer reflexhaft auf ihre altbewährten Argumentationsgeleise gestellt. Die Politik wird verlässlich folgen – und der Zug für eine wirklich sinnvolle Debatte über Österreichs Wettbewerbsfähigkeit ist somit schon wieder abgefahren. Dabei wäre eine solche Debatte dringend notwendig.

Knifflige Fragen

Parteien, Sozialpartner, Zivilgesellschaft – alle müssten längst zusammensitzen und überlegen, wie das exportorientierte Österreich sowohl die digitale als auch die energiepolitische Transformation schaffen und dabei seine Marktchancen im Ausland wahren kann. Und das ist bei weitem nicht die einzige Herausforderung: Wie soll man umgehen mit der Tatsache, dass Österreich, das Land, das stetig nach Fachkräften lechzt, gleichzeitig Teilzeit-Europameister ist? Wie bekommt man gut ausgebildete Menschen im besten Erwerbsalter wieder in Vollzeitjobs – auch in Hinblick auf deren eigenes Interesse? In 20, 30 Jahren sind auch die finanziellen Mittel der Erbengeneration aufgebraucht.

Dies alles ist nicht leicht zu beantworten – und schon gar nicht mit der einen, einfachen Lösung (die keine Partei parat hat). Man wird auf vielen Geleisen fahren müssen. Jene, die lieber auf ihre Work-Life-Balance schauen, wird man mit positiven und negativen Anreizen überzeugen müssen. Jene mit Betreuungspflichten brauchen gute Angebote – vom Kindergarten bis zum Senioren- oder Pflegeheim, in dem man seine Liebsten gut versorgt weiß. Das ist wiederum personalintensiv und bedeutet nicht nur, höhere Gehälter zu zahlen.

Keine einfachen Antworten

Es bedeutet auch: Bereiche, die chronisch personell unterversorgt sind, werden Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben müssen. Wie soll das aber funktionieren, wenn maßgebliche politische Kräfte alles dafür tun, damit Österreich der Burgfried der Festung Europa wird? Reformstau gibt es überall. Das Bildungssystem muss komplett umgebaut und an die Herausforderungen des digitalen Zeitalters angepasst werden; der Geldregen nach Gießkannenprinzip an alle möglichen Bevölkerungsgruppen muss eingestellt werden und zielgerichteter Förderung weichen; innovative Unternehmen müssen unterstützt, bürokratische Hürden abgebaut werden – ohne damit neue Steuerlücken aufzumachen. Das alles wäre dringend zu tun. Stattdessen übt man sich in Showkämpfen und verschiebt die Probleme auf morgen. Es könnte nur sein, dass der Zug dann längst abgefahren ist. (Petra Stuiber, 7.7.2024)