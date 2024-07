Der Historiker Thomas Angerer schreibt in seinem Gastkommentar darüber, wie es nach dem zweiten Wahlgang in Frankreich weitergehen könnte.

Der zweite Durchgang der französischen Parlamentswahl verspricht dem Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen einen historischen Wahlsieg. Vieles deutet darauf hin, dass eine rechtsradikale Partei erstmals in der französischen Geschichte eine Parlamentswahl gewinnt. Allerdings sorgt eine "republikanische Front" der meisten übrigen Parteien dafür, dass das RN voraussichtlich nur eine relative Mehrheit erhält und auch mit rechtskonservativen Verbündeten nicht an die Regierung kommt.

Das Parteienbündnis um Staatspräsident Emmanuel Macron wird seine relative Mehrheit im Parlament verlieren und wahrscheinlich nur mehr auf den dritten Platz kommen, möglicherweise aber weniger weit abgeschlagen als zunächst erwartet. Zweitstärkste Kraft nach dem RN wird voraussichtlich die Neue Volksfront (Nouveau Front populaire, NFP), ein Bündnis von der Sozialdemokratie über die Grünen bis zur äußeren parlamentarischen Linken, allen voran "Das unbeugsame Frankreich" (La France insoumise, LFI).

Am Sonntag wählt Frankreich im zweiten Durchgang. Collage: derStandard/Friesenbichler Fotos: AdobeStock, AFP, AP

Im alten Parlament zerstritten, hat sich die Linke nach dem überragenden RN-Sieg bei der Europawahl überraschend schnell wieder zusammengefunden, um eine Regierung der Le-Pen-Partei zu verhindern. Spannend wird, ob die Sozialdemokratie ihren Erfolg bei der Europawahl wiederholen und die bisherige LFI-Dominanz auch im heimischen Parlament brechen kann. Jedenfalls dürften die Sozialdemokraten im neuen Parlament ein deutlich größeres Gewicht bekommen als im alten.

"Die größte Frage wird sein, wie sich im neuen Parlament eine Regierungsmehrheit finden lässt."

Die konservativen Republikaner könnten bis zur Hälfte ihrer Sitze verlieren, nachdem sie sich über der Gretchenfrage "Wie hältst du’s mit der RN?" gespalten haben und sich ein Teil mit dem Rassemblement National verbündet hat. Obwohl mit Abstand die schwächste Kraft im Parlament, könnten die gemäßigten Konservativen bei der Regierungsbildung eine Rolle spielen.

Die größte Frage wird sein, wie sich im neuen Parlament eine Regierungsmehrheit finden lässt. Die Angst vor einer Unregierbarkeit ist groß. Vieles deutet auf eine neue Minderheitsregierung hin. In einem "republikanischen Bogen" könnte sie von den gemäßigten Konservativen bis weit in die Linke reichen. Am rechten wie am linken Ende des Bogens ist allerdings noch einiges offen. Jedenfalls steht das Linksbündnis vor neuen Zerreißproben und das Parlament erneut vor unruhigen Zeiten.

Drei Gründe sprechen für die Verhinderung einer RN-Regierung. Erstens ist die relative Stimmenmehrheit des Rassemblement National und seiner Verbündeten mit 33 Prozent noch überschaubar, ebenso sein Vorsprung von fünf Prozent gegenüber dem Linksbündnis NFP.

Große Disziplin

Zweitens hat die neuvereinte Linke zur Verhinderung einer absoluten RN-Mehrheit eine größere Disziplin an den Tag gelegt als vielfach erwartet und die allermeisten der Kandidatinnen und Kandidaten zurückgezogen, die sich für den zweiten Durchgang nur für den dritten oder vierten Platz qualifiziert haben. Dies tat auch die große Mehrheit der Bewerberinnen und Bewerber aus dem Präsidentschaftslager, und das ist entscheidend, denn die Hauptsache bei Wahlen ist nicht die Stimmenzahl, sondern das Wahlrecht.

Das französische Wahlrecht ist anders als das österreichische: Österreich hat ein Listen- und Verhältniswahlrecht in einem Durchgang. Frankreich hat ein Kandidaten- und Mehrheitswahlrecht in zwei Durchgängen. Im ersten Durchgang gewinnt nur ein Mandat, wer eine absolute Mehrheit erlangt. Das gelang letzten Sonntag immerhin 76 Kandidaten (darunter 37 RN, 32 NFP). Die übrigen 501 Sitze werden erst im zweiten Durchgang vergeben. An diesem Sonntag finden daher noch einmal über 500 lokale Wahlen statt, in denen jeweils die relative Mehrheit genügt.

Entscheidend ist dann, wie viele Kandidatinnen und Kandidaten noch zur Wahl stehen und wie sich die Stimmen der ausgeschiedenen Bewerberinnen und Bewerber auf die verbliebenen verteilen. In über 150 Wahlkreisen, in denen ein Kandidat oder eine Kandidatin des Rassemblement National im ersten Durchgang eine relative Mehrheit gewonnen hat und im zweiten noch zwei anderen gegenüberstanden wäre, haben die Drittgereihten ihre Kandidatur zurückgezogen. Damit machen sie es RN-Kandidatinnen und -Kandidaten schwer, im zweiten Durchgang noch einmal die relative Mehrheit zu erlangen. Bei den übrigen 108 Dreieckswahlen liegt ein Kandidat des RN nur in acht Fällen vorne.

Großes Zittern

Das Zittern ist dennoch beträchtlich. Wie hoch wird die Wahlbeteiligung, wie viele werden gültig abstimmen, und wie viele werden sich an die Wahlempfehlungen halten, wenn ihnen aus ihrer Sicht nur mehr die Wahl zwischen Pest und Cholera bleibt? Die Allergie gegen Personen aus dem Präsidentschaftslager ist bei der Linken groß, insbesondere bei der LFI, jene gegen LFI-Kandidatinnen und -Kandidaten im Präsidentschaftslager noch größer, fast so hoch wie in der Wählerschaft der Republikaner. Die Umfragen deuten darauf hin, dass der mehrheitliche Anti-RN-Reflex am Sonntag trotzdem noch einmal reichen wird.

Das führt zum dritten Grund, warum wahrscheinlich keine RN-Regierung zustande kommt: Der Anti-RN-Reflex wird unter diesen Voraussetzungen auch im neuen Parlament mehrheitsfähig bleiben. Deshalb droht aller Voraussicht nach auch keine Minderheitsregierung des Rassemblement National. (Thomas Angerer, 6.7.2024)