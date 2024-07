Der Wiener Betriebsrat der Nationalbank befürchtet in einem Brief an den Generalrat, dass unerwünschte Studienergebnisse künftig verhindert werden könnten. Das Direktorium weist das zurück

Der Generalrat der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) war in seiner jüngsten Sitzung nicht nur mit seiner Vorschlagsliste für die Besetzung der OeNB-Spitzenjobs beschäftigt, sondern auch mit einer anderen Angelegenheit, einer unangenehmen. Und zwar mit einem geharnischten Brief des Wiener OeNB-Betriebsrats vom 20. Juni, den dieser auch der Belegschaft zukommen ließ.

Darin thematisiert er den Umgang des Direktoriums unter Robert Holzmann mit dem Studienbeitrag zweier OeNB- Experten für den Sozialbericht des Sozialministeriums. In einem Abschnitt sprechen sich die Autoren für die Einführung von Vermögens- und Erbschaftssteuern aus. Präsentieren durften sie ihre Arbeit nicht, ebenso wenig traten sie bei einer Diskussion an der WU Wien auf. Man hatte ihnen davon abgeraten.

"Umfangreicher Maulkorb"

Der Betriebsrat sieht darin eine "besorgniserregende Entwicklung" und "inakzeptable dienstliche Einschränkungen" für die Mitarbeiter aus der Hauptabteilung Volkswirtschaft. Die Arbeit sei intern beauftragt und vorschriftsgemäß approbiert gewesen, der Inhalt laufe "den (wirtschafts-) politischen Interessen des Direktoriums zuwider". Man habe Sorge, dass durch die "weitgehend politisch motivierten Reaktionen des Direktoriums" die Arbeit der OeNB gefährdet werde. Das Vorgehen des Managements führe dazu, dass "ihm nicht genehme Forschungsergebnisse und der inhaltliche Diskurs darüber unterdrückt und potenzielle nicht genehme geld-, finanz- und wirtschaftspolitische Positionen oft gar nicht mehr geäußert" würden. Das unterminiere die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der OeNB.

Hängt das Nationalbankdirektorium rund um Robert Holzmann Forschern einen Maulkorb um? Dies kritisiert der Betriebsrat. APA/HARALD SCHNEIDER

Ihren "offenen Brief" an den Generalrat begründen die Absender damit, dass ihre Gespräche mit dem Direktorium zu keiner Lösung geführt hätten. Die Autoren hätten alle Richtlinien eingehalten und auch einen Disclaimer in der Studie angebracht (Abgrenzung der Meinung der Wissenschafter von jener der OeNB). Gouverneur Holzmann habe seine Möglichkeit, inhaltlich zu intervenieren, nicht genutzt und die Studie genehmigt. Allerdings habe das Direktorium dann "einen umfangreichen Maulkorb" verhängt. Die Studienautoren dürften sich, "wenn überhaupt", nur zu bestimmten Kapitel äußern, dies komme einem "Auftrittsverbot" gleich. Nicht einmal intern hätten sie ihre Studie vorstellen und inhaltlich diskutieren dürfen, was ansonsten üblich sei.

Sorge um Forschungsarbeit der Notenbank

Darüber hinaus fürchte man eine "strukturelle Behinderung künftiger Forschung", etwa weil die Publikationsrichtlinien angeblich mit dem Ziel überarbeitet würden, "unerwünschte Forschungsergebnisse bereits im Ansatz zu erkennen und zu verhindern". Das Direktorium wolle zudem, dass "generell keine wirtschaftspolitischen Empfehlungen mehr geäußert werden dürften, die über das Primärmandat der OeNB hinausgehen", was der gelebten Publikationspraxis widerspreche. Den Generalrat ersuchten die Belegschaftsvertreter, "die Missstände" im Direktorium anzusprechen, auf deren umgehende Behebung zu bestehen sowie faire und transparentere Publikationsregeln zu schaffen.

Und was sagt der Generalrat zu den heftigen Vorwürfen? Der Präsident des Gremiums, Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer, und die Vizepräsidentin, ÖGB-Generalsekretärin Ingrid Reischl, verweisen aufs Direktorium. Selbiges hat mit einem Schreiben an die Belegschaft reagiert. Demnach sei der Studienteil, der sich "mit Werturteilen zu Gesellschaft und Vermögen" befasse, nicht beauftragt worden und auch nicht vom gesetzlichen Mandat der OeNB umfasst. Diese Themen seien "ausschließlich Sache der Politik".

Direktorium weist Vorwürfe zurück

Das Direktorium habe den Sachverhalt schon vor Wochen mit dem Generalrat besprochen, die Vorwürfe des Betriebsrats seien "ausschließlich dessen Wahrnehmungen", man weise sie zurück. Weder sei Druck auf die Mitarbeiter ausgeübt, noch seien diese sanktioniert worden. Auch würden keine "nicht genehmen Forschungsergebnisse unterdrückt". Und: Das Direktorium habe die Interessen, das Ansehen und den gesetzlichen Auftrag der OeNB in den Vordergrund gestellt – und werde das auch weiterhin tun. (Renate Graber, 6.7.2024)