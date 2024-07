Eine Vielzahl von Anklagepunkten wirft die Staatsanwaltschaft Wien einem 33-jährigen Unternehmer vor. APA / ROLAND SCHLAGER

Wien – Von Zechprellerei bis Körperverletzung, von Stalking bis zu gewerbsmäßigem schwerem Betrug, von Diebstahl bis Falschgeldbesitz: Die Liste der Delikte, die die Staatsanwältin dem 33-jährigen Herrn R. vorwirft, ist ungewöhnlich lang. Von Sommer 2022 bis Ende 2023 soll der Vorbestrafte aktiv gewesen sein, erfährt der Schöffensenat unter Vorsitz von Philipp Schnabel von der Anklägerin. Der Angeklagte bestreitet den Großteil der Vorwürfe und bekennt sich nur teilweise schuldig.

Da gibt es beispielsweise den 23. April des Vorjahres. Der Selbstständige soll damals seine trennungswillige Freundin, mit der er über 16 Jahre zusammen gewesen ist, verletzt haben und danach mit ihrem Fahrrad und der Tasche der Großmutter verschwunden sein. Dass es eine Auseinandersetzung gegeben hat, gesteht R. zu, verletzt habe er seine Partnerin damals aber nicht. "Es gibt aber einen Befund aus dem Krankenhaus, wo Kratzspuren und Prellungen festgehalten sind?", hält Schnabel dem Angeklagten vor. R. kann sich deren Herkunft nicht erklären.

Das Fahrrad sei gemeinsames Eigentum gewesen, die Tasche der Omi im Fahrradkorb gelegen. "Ich habe von unten gerufen: 'Wenn es euch im Kopf wieder besser geht, ruft mich an!'", bestreitet der Afghane eine Diebstahlsabsicht. "Es stimmt alles nicht? Ihre Freundin hat sich das alles ausgedacht? Das ist ja dann eine Riesenverleumdung!", merkt der Vorsitzende an.

Zechprellerei im Viersternehotel

In einem anderen Punkt fühlt R. sich dagegen schuldig, wie er sagt. Wobei: auch nicht in allen Details. Am 25. Mai 2023 bestellte und verzehrte er in einem Viersternehotel einen Burger und ein großes Bier (für Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen: a Hoibe, Anm.) und ließ auf das Zimmer 104 anschreiben. Dort wohnte er aber gar nicht, was ihn nicht gehindert haben soll, auch einen Caesar Salad auf die Rechnung schreiben und auf dieses Zimmer als Roomservice schicken zu lassen, ehe er verschwand.

"Ich hatte kein Geld dabei", entschuldigt der Angeklagte sich, "aber das mit dem Caesar Salad stimmt nicht", behauptet er. "Warum soll der Kellner das erfinden?", wundert Schnabel sich. R. stellt auch hier eine Verschwörung in den Raum: Er habe einmal in einem Schwesterhotel gearbeitet, mutmaßt er über möglicherweise zurückliegenden Groll.

Das Fehlen von Bargeld und Karten scheint den Angeklagten überhaupt zu verfolgen, was überrascht, da er nach eigenen Angaben zuletzt 2000 Euro monatlich netto einnahm. Am 30. Mai 2023 nahm er sich ein Taxi vom Donauspital nach Wien-Döbling. "Ich habe kein Geld dabei gehabt, aber ich habe ihm gesagt, ich hole schnell Geld", verteidigt R. sich. Und überhaupt: "Der hat mich verarscht!", vermutet er einen überhöhten Fuhrlohn.

Entgelt für Taxifahrt schuldig geblieben

Der Taxichauffeur erzählt es anders: Der Angeklagte wollte vom Spital nach Döbling und anschließend retour gebracht werden. Nachdem er sagte, dass er Geld holen wolle, habe er zunächst gewartet, als der Fahrgast nicht wieder kam, habe er im Hof des Gebäudes nachgesehen, dort sei R. vor einer Tür gestanden. Als der Angeklagte den Taxler sah, habe er noch gefragt, was er wolle und sei dann rasch im Gebäude verschwunden, wo ihn die alarmierte Polizei fand. "Warum glauben Sie, dass Ihnen das ständig passiert? Nach Ihrer Darstellung sind das ja alles Missverständnisse!", will der Vorsitzende vom Angeklagten wissen, befriedigende Antwort erhält er keine.

Auch bei für Probefahrten ausgeborgten Fahrzeugen oder Mietwägen, die schließlich nicht zurückgegeben wurden, sieht der 33-Jährige sich unschuldig. Bei einem Mietauto habe er beispielsweise nur für einen Tag 64 Euro gezahlt und den Vermieter anschließend tagelang vertröstet. "Ich habe ja eh 700 Euro Kaution bezahlt", sieht R. sich im Recht. "Ich merke überhaupt nicht, dass Sie da irgendeine Verantwortung unternehmen. Und da Sie das mehrmals gemacht haben, könnte man auf die Idee kommen, dass das eine Masche von Ihnen ist", verrät Schnabel seine Theorie. "Ja, ich fühle mich schuldig", sagt der Angeklagte darauf doch.

"Abholer" beim Polizistentrick

Der schwerste Vorwurf ist, dass er am 6. November des Vorjahres als "Abholer" beim Polizistentrick agiert haben soll. Telefonisten hatten einen Pensionisten durch Rhetorik und psychologischen Druck am Telefon bereits so weit gebracht, dass er Bargeld, Schmuck und Goldmünzen im Gesamtwert von über 134.000 Euro in einem Sackerl verpackte. In letzter Sekunde wurde er beim Auftauchen des Angeklagten misstrauisch. Als das Opfer einen Dienstausweis verlangte und R. fotografierte, verschwand dieser. Die Verantwortung des Angeklagten in diesem Fall: Ein Mann habe ihn gebeten, bei dieser Adresse Dokumente abzuholen und ihm zu übergeben.

Am Ende wird R. wegen zwölf unterschiedlicher Delikten verurteilt und erhält rechtskräftig zwei Jahre unbedingte Haft. Die acht Monate aus der bedingten Vorstrafe werden widerrufen, nur einzelne Anklagepunkte werden im Zweifel freigesprochen. "Der Senat hat Ihnen eine Vielzahl an Dingen, die Sie heute gesagt haben, nicht geglaubt", begründet Schnabel die Entscheidung, die Zeuginnen und Zeugen seien durchgehend glaubwürdiger gewesen. "Sie schätzen fremdes Eigentum offenbar nicht sehr", wie die "beispielslose Serie" im Tatzeitraum zeige. Selbst nach der Vorstrafe im Jahr 2022 habe R. "massiv weiter delinquiert", der Widerruf sei daher alternativlos. (Michael Möseneder, 8.7.2024)