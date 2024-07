15 Jahre ist es mittlerweile her, da hat Google einen seiner ambitioniertesten "Moonshots" gestartet: das Self-Driving Car Project. Und das mit einer für die damalige Zeit gleichermaßen typischen wie ambitionierten Vision: Schon bald sollte niemand mehr selbst fahren müssen, der Computer sollte fortan mühsame Wege übernehmen, während die Menschen sich entspannt zurücklehnen können.

Ein Versprechen, das einen regelrechten Hype um das Thema auslöste. Dessen Höhepunkt war rund um das Jahr 2015 erreicht. Gut lässt sich das durch eine Aussage des damaligen Leiters der Google-Entwicklung in diesem Bereich illustrieren: Seine Aufgabe sei, sicherzustellen, dass sein eigener Sohn niemals einen Führerschein machen müsse, betonte Chris Urmson dereinst.

Ein Realitätscheck

Fast ein Jahrzehnt später ist klar: Dieses Versprechen hat sich nicht erfüllt – und zwar nicht mal ansatzweise. Der Sohn von Urmson ist mittlerweile 20 Jahre alt, ob er einen Führerschein hat, ist nicht überliefert. Unumstritten ist hingegen, dass selbstfahrende Autos bei dieser Entscheidung wohl kaum eine Rolle spielen dürften. Die Entwicklung ist dafür einfach nicht schnell genug vorangeschritten.

Der Anfang von allem: Googles "Self-Driving Car Project". Waymo

Dazu kommt eine Fülle an negativen Schlagzeilen, die das Thema über die Jahre produziert hat. Seien es die jährlich wiederholten, vollständig überzogenen und niemals eingelösten Versprechen von Tesla-Chef Elon Musk oder geradezu verantwortungslos agierende Projekte wie jenes von Uber, das mit dem Tod einer Fußgängerin den negativen Höhepunkt des Kapitels "selbstfahrende Autos" markierte.

Falsche Versprechen

Doch auch andere Firmen taten sich schwer mit dem Thema: Ob Baidu oder GM – alle haben sie vor einigen Jahren große Versprechungen gemacht, die sich in den kommenden Jahren nicht erfüllen sollten. So musste etwa die GM-Tochter Cruise erst vor wenigen Monaten – und nach mehreren weit diskutierten Unfällen – den Robotaxibetrieb wieder einstellen und versucht derzeit so etwas wie einen Neustart. Auch ein nicht ganz bekanntes Unternehmen namens Apple hat erst vor kurzem und nach vielen Jahren und Milliardeninvestitionen die Entwicklung eines selbstfahrenden Autos wieder aufgegeben.

Insofern ist es eigentlich nicht überraschend, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Texte veröffentlicht wurden, in denen die Zukunft von selbstfahrenden Autos generell infrage gestellt wurde, das Thema als Ganzes bereits als gescheiterte Technologie abgehakt wurde. Eine Betrachtung, die aber einen wichtigen Punkt ausblendet: Jenes Unternehmen, das einst den Hype gestartet hat, hat in den vergangenen Jahren in aller Ruhe und mit etwas weniger Großmäuligkeit als so mancher Konkurrent die Entwicklung weit vorangetrieben und kann dabei dieser Tage einen wichtigen Meilenstein verkünden.

Ein symbolträchtiger Schritt

Seit kurzem sind die Robotaxis von Waymo in San Francisco uneingeschränkt verfügbar. Ganz ohne Wartelisten oder Einschränkungen auf ausgewählte Tester – und natürlich schon längst ohne menschliche Aufpasser im Wagen. Einfach die App herunterladen, eine kurze Registrierung mit dem eigenen Google-Konto vornehmen und das Fahrzeug bestellen – ganz so, wie es viele von Uber oder anderen Ridesharing-Apps her kennen. Waymo, das nur zur kurzen Erläuterung, ist der direkte Nachfolger von Googles Self-Driving Car Project und zwischenzeitlich zur eigenständigen Firma avanciert. Unter dem Dach von Alphabet ist man nun so etwas wie die Schwester von Google.

Die Fahrzeuge von Waymo sind mittlerweile ein fixer Bestandteil im Stadtbild von San Francisco. Proschofsky / STANDARD

Für jene, die die Stadt in den vergangenen Monaten besucht haben, dürfte diese Entwicklung nicht ganz überraschend kommen. So sind die Waymo-Autos schon zuletzt zu einem Fixpunkt auf den Straßen von San Francisco geworden. Und zwar bei weitem nicht nur als Ärgernis, wie man aus Berichten aus der Ferne meinen könnte. So unleugbar es ist, dass es immer wieder zu Problemen kommt, etwa wenn Fahrzeuge einmal nicht mehr weiter wissen und den Verkehr blockieren oder weil die Maschinenstürmer des 21. Jahrhunderts die neue Technologie mit Feuer und Verkehrskegeln aus der Stadt jagen wollen: Die breitere Realität ist eine andere.

Die Waymo-Robotaxis erfreuen sich einer rasch wachsenden Popularität, und zwar schon lange nicht mehr nur bei Touristinnen und Touristen, die mal wie von Geisterhand herumgeführt werden wollen. Ob für Einkäufe oder schnelle Fahrten ans andere Ende der Stadt werden die Gefährte auch von Einheimischen immer öfter genutzt.

Es hat gute Gründe

Gründe dafür gibt es wie immer viele, im Kern steht dabei aber immer wieder derselbe Punkt: Das Fehlen eines menschlichen Fahrers ist für viele kein Bug, sondern ein Feature, also kein Fehler, sondern der entscheidende Pluspunkt. Unangenehme Gespräche oder zweifelhaftes Fahrverhalten gehören damit der Vergangenheit an. Der "Waymo Driver" bringt nicht nur sehr weich und gemütlich ans Ziel, er braucht auch keinen Zuspruch. Dass man sich in Ruhe anschnallen kann, bevor man selbst die Abfahrt auslöst, ist ebenfalls ein nicht zu unterschätzender Komfort. Die eigene Musik mitnehmen zu können oder in Ruhe ein Telefongespräch vornehmen oder an etwas arbeiten zu können sind weitere nicht zu unterschätzende Vorteile. Dabei zeigt sich auch: Dass im Innenraum eines solchen selbstfahrenden Autos allerlei Kameras sind, stört dabei subjektiv meist weniger als die Präsenz eines unbekannten Menschen.

Im Fall von Problemen greift ein Mensch von außen ein, wie das funktioniert zeigt ein Video von Waymo

Waymo

Dazu kommt, dass die Technologie zwar noch einiges Verbesserungspotenzial hat, besser als Menschen schneidet sie aber schon jetzt ab. Die Autos von Waymo sind nur halb so oft in Unfälle verwickelt wie der Durchschnitt, bei Unfällen mit Personenschaden schneidet das Computersystem gar 3,5-Mal besser ab, wie Waymo anhand von Transparenzdaten, zu deren Veröffentlichung man durch Verkehrsbehörden gezwungen ist, vorrechnet. Nur zur Einordnung, welches Potenzial hier vorhanden ist: Weltweit sterben jedes Jahr 1,2 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen. Egal, wie sehr wir uns alle einreden, beim Fahren perfekt zu sein, der Faktor Mensch bleibt ein Problem.

Sicherheit im Fokus

Ein Faktor, der Waymo dabei von der Konkurrenz abhebt: Das Unternehmen hat von Anfang an sehr hohen Wert auf das Thema Sicherheit gelegt. Das geht so weit, dass man vor einigen Jahren die Notbremse gezogen und so etwas wie einen Neustart des Projekts vollzogen hat. In Tests zeigte sich, dass sich die Nutzer in leichtsinniger Weise komplett auf eine frühere und weniger mächtige Version der Waymo-Software verlassen hatten – und zwar eine, wo man eigentlich dauernd zum Eingriff bereit sein sollte. Das hielt Waymo – im Gegensatz zu etwa Tesla, wo man heute noch dieses Konzept verfolgt – für zu gefährlich. Nur selbstfahrende Systeme, die komplett ohne menschlichen Eingriff agieren, können wirklich sicher sein, so die Erkenntnis, aus der schlussendlich nach einigen Jahren weitere Entwicklung der aktuelle "Waymo Driver" hervorgegangen ist.

Ein System, das in der Bewertung selbstfahrender Systeme als Level 4 von 5 bezeichnet wird. Zum Vergleich: Teslas aktuelle "Full Self-Driving"-Beta fällt hier noch immer unter Level 2. Dass viele in der Branche davon überzeugt sind, dass Elon Musk mit seiner zweifelhaften Bezeichnung der eigenen Software und überzogenen Versprechungen dem Thema einen echten Bärendienst erwähnt hat, ist unter diesem Blickpunkt wenig überraschend.

The Waymo Driver navigating freeways

Waymo

Es geht voran

Doch zurück zu Waymo: So langsam es bisher gegangen ist, so ist doch zuletzt eine deutliche Beschleunigung der Verfügbarkeit zu erkennen. So gibt es Testfahrten mit den Robotaxis mittlerweile auch in Los Angeles, im texanischen Austin sollen sie in den kommenden Monaten starten. In Phoenix – das dank Topografie und Wetter so etwas wie das perfekte Umfeld für autonom agierende Fahrsysteme ist – fährt Waymo ohnehin schon länger, die abgedeckte Fläche wurde aber zuletzt deutlich ausgedehnt. Und auch der Betrieb in San Francisco soll nach und nach immer weiter über das gesamte Silicon Valley ausgedehnt werden.

Dazu kommt, dass man mittlerweile an der sechsten Generation des Waymo Drivers arbeitet: Mit besseren und gleichzeitig günstigeren Sensoren soll der Weg für eine wesentlich breitere Verfügbarkeit aufgemacht werden. Das übrigens auch in kälteren Städten mit diffizileren Wetterbedingungen, als sie in San Francisco, Los Angeles oder Austin üblicherweise herrschen. Dazu passend sollen auch neue Fahrzeuge genutzt werden, die immer stärker auf selbstfahrende Systeme ausgerichtet sind. Statt eines umgebauten Jaguar iPace, wie ihn Waymo derzeit verwendet, soll ein in den vergangenen Jahren in Kombination mit dem chinesischen Hersteller Geely entwickeltes E-Auto aus der Zeekr-Modellreihe zum Einsatz kommen. Das mit dem Ziel, den Innenraum ganz auf die Passagiere zu optimieren, da man ja irgendwann Lenkrad oder Pedale gar nicht mehr braucht.

Die nächste Generation des "Waymo Driver" geht auch mit einem neuen Fahrzeugmodell einher.



Auch bei anderen Herstellern kommt langsam wieder frischer Schwung in das Thema. So wollen etwa Uber und Aurora, das ist jene Firma, für die der anfangs erwähnte Chris Urmson mittlerweile arbeitet, bereits ab Ende des Jahres die ersten autonom fahrenden Lastwagen zwischen Dallas und Houston fahren lassen. Auch deutsche Autobauer arbeiten weiter eifrig an selbstfahrenden Systemen, China sollte man bei dem Thema ohnehin nie unterschätzen.

Für Europa hat vor kurzem der kroatische Hersteller Rimac den Start eines Robotaxidienstes angekündigt – ab 2026 und vorerst in Zagreb. Ob sich das ausgeht, muss sich freilich erst zeigen. Schon etwas näher ist der 8. August 2024, zu diesem Termin will Elon Musk die ersten Tesla-Robotaxis vorstellen. Angesichts der bisherigen Erfahrungen mit Musks Versprechungen ist ein gewisser Zweifel, wie gut das dann tatsächlich funktioniert, durchaus angebracht.

Ausblick

Trotzdem: Der Fortschritt ist unübersehbar. Dass die Autos von Waymos – oder auch der Konkurrenz – schon bald die Welt erobern, sollte man natürlich trotzdem nicht erwarten. Es gibt weiter schwerwiegende Probleme, und die aktuellen Systeme sind immer noch stark auf einzelne Regionen zugeschnitten. Dazu kommt natürlich, dass einer globalen Verfügbarkeit in vielen Ländern schlicht auch die rechtliche Situation im Wege steht, Regulatoren und Verkehrsbehörden da noch ein Wörtchen mitzureden haben, was die Entwicklung natürlich bremst – aus einer Sicherheitsperspektive aber natürlich mit gewissem Recht.

Und doch: Auch wenn es mit selbstfahrenden Autos nicht so schnell weitergegangen ist, wie viele dereinst erhofft oder gar prognostiziert haben. Eines machen gerade die Fortschritte von Waymo klar: Selbstfahrende Autos werden früher oder später auch außerhalb des Silicon Valleys in den Alltag Einzug halten – es dauert nur vielleicht ein paar Jahre länger, als es viele gerne hätten. Das ist in dem Fall aber durchaus gut so, es gibt wenige Technologien, bei denen es wichtiger ist, behutsam vorzugehen. (Andreas Proschofsky, 7.7.2024)