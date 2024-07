Zuerst waren es an Golfmobile, später Motorräder mit Beiwagen nun will Russland Tüftlerkonstruktionen an die Front werfen

Das russische Lokalfernsehen berichtet über ein Gefährt zur Evakuierung von Verwundeten. Telegram

Russlands Bestände an gepanzerten Militärfahrzeugen schwinden. Das hat sich bereits vor eineinhalb Jahren abgezeichnet, als angesichts der horrenden Verluste an Schützenpanzern vom Typ BMP-2 und BMP-1 alte, längst eingemottete MT-LB wieder an die Front geschickt und mit Schiffsgeschützen ausgestattet wurden.

Später häuften sich auch Bilder, in denen russische Infanterie auf chinesischen Geländefahrzeugen Desertcross 1000-3 auf ukrainische Stellungen zufuhren. Die ukrainischen Streitkräfte spotteten über die Fahrzeuge als "Golf-Carts" und verbreiteten die Videos als mutmaßlichen Beweis für den Materialmangel in der russischen Armee.

Nach den kleinen chinesischen Geländefahrzeugen landete noch mehr erstaunliches Bildmaterial in den sozialen Netzen, als die russische Armee offenbar Motorräder mit Beiwagen aus den 50er Jahren aus den Depots geholt hatte und damit die eigenen Soldaten in den Angriff und in den Tod schickte. "Motorräder und Chaos" nannte es die New York Times.

Ein Rasentraktor mit Schlitten

Doch Motorräder aus den 50er Jahren waren gestern, bald schon soll eine neue Erfindung aus Russland Munition an die Front und Verwundete in Sicherheit bringen. Diesmal stammen die Bilder aber nicht von den ukrainischen Streitkräften, sondern kommen aus Russland selbst.

Das russische Fernsehen berichtete begeistert über einen Tüftler namens Pawel Petukhows: Der Mann aus dem südrussischen Krasnodar hat ein Kettenfahrzeug entwickelt, das von einer Person gefahren werden kann und in einem Anhänger Nachschub an die Fronlinien bringen soll.

Im Prinzip besteht das Fahrzeug aus zwei Teilen: Dem Zuggerät, das am ehesten mit einem Rasentraktor verglichen werden kann. Jedoch verfügt der Traktor nicht über Räder, sondern einen Raupenantrieb. Am Bug des Schleppers befindet sich der 20 PS starke Motor. Auf einem einachsigen Gespann dahinter sitzt der Fahrer. Diese Blechkiste soll auch dafür geeignet sein Verwundete zu evakuieren. Dazu ist das Gefährt mit einer handbetriebenen Kurbel ausgestattet, mit der man Lasten oder eben Verwundete an Bord ziehen kann. "Fixiert" werden die verletzten Passagiere in ihrer liegenden Position mit einem Gitter, damit sie eben nicht bei der ersten Bodenunebenheit aus dem Fahrzeug fallen.

"Gemütlich" soll das sein, heißt es in dem Videoschnipsel, der dieser Tage mehrere Runden in diversen Social Media Kanälen drehte. Gepriesen wird darin die geringe Höhe des Gefährts. Gerät der Traktor unter Beschuss, kann der Fahrer sich auch notfalls in den Anhänger legen und sei so geschützt. Die ganze Konstruktion sei einfach herzustellen, simpel zu warten und auch im Feld reparierbar, werden die Vorteile der Erfindung verkauft. Und: Man kann sogar einstellen wie viel Rauch ausgestoßen wird, wegen der Tarnung wär's. Apropos Tarnung: Bemalt ist das Gefährt natürlich in den Farben deutscher Fahrzeuge aus Kriegsfilmen: Dunkelgelb, Schokobraun und Olivgrün.

Das ganze Gefährt ist voll geländetauglich und notfalls kann der Anhänger auch ohne Räder betrieben werden, wodurch er einfach zum Schlitten wird. Der Bodendruck des Fahrzeuges ist darüber hinaus so gering, dass es einfach über Antipanzerminen und sogar Antipersonenminen hinwegfahren kann ohne diese auszulösen. Eine Behauptung, die ihre Grundlage ausschließlich in der russischen Propaganda haben dürfte und in der Realität wohl tödliche Konsequenzen nach sich zieht. Dennoch ist man sich in dem Beitrag sicher: An der Front wird sich das Gefährt bewähren.

Die Häme in westlichen Medien hat natürlich nicht lange auf sich warten lassen: "Ein Streitwagen für Götter" oder ein "Ein-Mann-Panzer mit Sarg" wurde da gespottet. Andere wiesen darauf hin, dass die Russen das Kettenkrad der deutschen Wehrmacht aus dem Zweiten Weltkrieg neu erfunden hätten, nur schlechter.

Ein User aus Kanada konnte schließlich das Rätsel lösen, wo das ungewöhnliche Design her kommt: Derartige Gefährte werden in Nordamerika nämlich Snowdogs genannt und eigentlich dazu gedacht eine Person kleinere Lasten durch winterliche Landschaften, Wälder oder über zugefrorene Seen zu befördern. Bei diesen Gefährten handelt es sich im Grund um nichts anderes als die mechanische Version von Hundeschlitten. Zum Transport von Verwundeten sind sie aber nicht geeignet. "Die Russen haben sie offensichtlich plagiiert, wie alles andere auch, und eine schlechtere Version von ihnen gemacht."

Russland gehen die Fahrzeuge aus

Sind derartige Konstruktionen ein Hinweis darauf, dass Russland die Panzer ausgehen? Russland soll rund 3160 Panzer im Ukrainekrieg bislang verloren haben, wie aus einer Zählung der visuell bestätigten Verluste von Oryx hervorgeht. Das sind mehr zerstörte und beschädigte Panzer, als die russische Armee zu Beginn des Krieges offiziell im Dienst hatte. Die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher liegen. Putins Armee konnte bislang auf Bestände aus der Zeit des Kalten Krieges in den Depots zurückgreifen.

"Moskau war in der Lage, Qualität gegen Quantität zu tauschen, indem es Tausende älterer Panzer in einem Tempo aus dem Lager holte, das zeitweise bis zu 90 Fahrzeuge pro Monat betrug", heißt es in einem Bericht des International Institute for Strategic Studies (IISS). Demnach soll Russland etwa 1200 alte Kampfpanzer reaktiviert haben, dazu kommen etwa 2500 Schützenpanzer und gepanzerte Transporter.

Das könnte nun jedoch bald ein Ende haben. Die Süddeutsche hat Satellitenaufnahmen von russischen Fahrzeugdepots mit Hilfe einer Bild-KI ausgewertet. Demnach reichen die Vorräte zwar noch, aber die Bestände an russischen Panzern gehen rasch zur Neige.

Wobei man hier einmal mehr zwischen Kampfpanzern und gepanzerten Fahrzeugen unterscheiden muss, wie Gustav Gressel, vom European Council on Foreign Relations (ECFR), auf X, vormals Twitter erklärt. Zwar schwinden die Bestände auch von Kampfpanzern wie dem T-80, aber die Bestände an gepanzerte Truppentransportern wie dem MT-LB und BMP-1 und 2 schwinden noch viel rascher aus den Depots. Auch die Bestände an selbstfahrender Artillerie scheinen deutlich zu schrumpfen. Der Grund für Letzteres dürfte sein, weil die Rohre sich sehr schnell abnützen.

Das KI-Modell zählte etwa auf dem größten russischen Panzerlager, der 111. Zentralen Panzer-Reservebasis im April 2021, also vor dem russischen Überfall, 857 Fahrzeuge. Aufnahmen von Oktober 2022, acht Monate nach Kriegsbeginn, zeigen nur noch 431. 2024 ist der sichtbare Teil der 60 Hektar großen Basis nahezu leer. (Peter Zellinger, 7.7.2024)