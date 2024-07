Liebe Leserin, lieber Leser,

rund 2,9 Millionen Euro haben Hacker vom Bankkonto eines mittelständischen Unternehmens in Kärnten, der Europlast Kunststoffbehälterindustrie, erbeutet. Die Hacker bekamen offenbar Vollzugriff auf das Konto und räumten dieses leer, indem nicht eine einzige, sondern insgesamt 137 kleine Überweisungen an Privatpersonen in Drittländern erfolgten. Wir arbeiten den Fall, der sich bereits 2023 zugetragen hat, auf.

Bei der EM dürfte die Entscheidungshilfe für Schiedsrichter wieder einen schlechten Eindruck hinterlassen. Dabei ist das System dahinter durchaus schon fortgeschritten. Wir haben es uns deshalb genauer angesehen.

Außerdem haben wir mit einer Roboterexpertin gesprochen, uns nach LEGO-Alternativen umgesehen und erstaunt festgestellt, dass die Altersverifizierung – speziell für Porno-Seiten – bereits in Europa angekommen ist.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen spannende Lektüre!

