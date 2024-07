Du hättest niemals in dieses Haus hineingehen dürfen." Das bekommt die junge Tess (Georgina Campbell) in einer komplett abgewrackten Gegend von Detroit irgendwann zu hören. Ein wahres Wort. Aber was hätte Tess machen sollen? Sie ist zum Vorstellungsgespräch in der Stadt, es ist Abend, und alle Hotels sind wegen einer großen Messe belegt. Das Airbnb schaut nett aus, hat aber einen Fehler: Es wurde doppelt vergeben. Also muss es sich Tess notgedrungen mit Keith (Bill Skarsgård) teilen.

Das Grauen lauert im Keller: Tess (Georgina Campbell) in "Barbarian". Screenshot/Netflix

So beginnt Barbarian, ein Horrorfilm von Zach Gregger, den Netflix nun im Programm hat. Ein einsames Haus, zwei Fremde in der Nacht – das ist das ideale Setting für Grusel. So viel Spoiler sei erlaubt: Die simple Story, die man in diesem Genre erwartet, kommt nicht. Und auch nicht die, die man dann in Betracht zieht und dabei schon um ein paar Ecken denkt, weil gute Horrorfilme ja überraschen sollen.

Barbarian | Official Trailer

20th Century Studios AU

Viel schlimmer

Es ist alles viel, viel schlimmer. Dabei wüsste man es doch seit Alfred Hitchcocks Psycho und dem auch so sanften Norman Bates: Junge Frauen haben in fremden Kellern nichts zu suchen. Aber Tess hält sich nicht daran.

Das erste Drittel des Films ist fulminant und endet auch so. Dann fängt eine scheinbar ganz neue, sonnige Story an, die aber auch bald zum Haus des Bösen führt und neuen Horror bringt. Am Ende franst der Film aus, da stehen zu sehr die Schockmomente im Vordergrund, nicht mehr das unsichtbare und damit umso packendere Grauen. Dennoch: Horrorfans kommen voll auf ihre Kosten. Wer diesen Film mit 100 Prozent Sichtkontakt zum Bildschirm schaffen will, der muss Nerven aus Stahl haben. (Birgit Baumann, 6.7.2024)