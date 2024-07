876 Journalisten und Autorinnen arbeitslos – 15 Prozent mehr als 2023 / Kanzler Nehammer hat in der "ZiB 2" viele Fragen an sich selbst

Über diese Mediennews hat die Etat-Redaktion am Freitag berichtet:

Aus für ORF-Beitrag, Limit für Inserate: Medienpolitik als Koalitionsfrage – Medienpolitik zur Wahl: Was ÖVP, FPÖ, SPÖ, Grüne und Neos in ein Koalitionsabkommen reklamieren. STANDARD-Fragebogen zur Medienpolitik, Teil 1

Vor der Nationalratswahl: STANDARD-Fragebogen zu den medienpolitischen Plänen und Positionen der Parlamentsparteien. STANDARD-Grafik Michaela Köck

Patrick Stewarts Verlag prüft nach Interview rechtliche Schritte gegen "Die ganze Woche" – Laut dem deutschen Buchverlag Riva hat der Schauspieler keine Interviews zu seinem Buch gegeben. "Die ganze Woche" sagt, dass es "eingekauft" wurde

876 Journalisten und Autorinnen arbeitslos – 15 Prozent mehr als 2023 – Die AMS-Daten über Journalistinnen und Schriftsteller im Juni wurden bekanntgegeben. Das Neustart-Programm Ajour wurde um ein Jahr verlängert

Kanzler Nehammer hat in der "ZiB 2" viele Fragen an sich selbst – In seiner Wahlkampfrede bei Margit Laufer vergleicht er Leonore Gewesslers Einstellung mit jener von Herbert Kickl, es geht oft um "die Menschen" und noch öfter um "seine Versprechen"

"Bewusste Irreführung": Presserat rügt "Style Up Your Life" für Clickbaiting mit Armin Wolf – Zwei Beiträge des Onlineauftritts hätten sich irreführender Methoden bedient, um Klicks zu generieren – Wolf selbst hatte sich an den Presserat gewandt

Podcast-Förderung einstimmig im Nationalrat beschlossen – Regelmäßige Podcasts werden mit maximal 50.000 Euro pro Jahr subventioniert, abgeschlossene Serien mit höchstens 25.000 Euro. Mehr Geld auch für Private

Überlastung bei EM-Match: Kunden erhalten von Magenta TV ihr Geld zurück – Das Achtelfinalspiel zwischen Österreich und der Türkei führte wegen der exklusiven Übertragung zu einem großen Ansturm. Betroffene können Geld zurückfordern

"Der letzte Akt": Doku über Freddie Mercurys letzte Jahre – Arte über eine Legende und darüber, wie sich Aids auf das Leben homosexueller Männer auswirkte

Sky-Österreich-Chef Michael Radelsberger leitet ab August auch Sky Media – Er folgt ab August Ralf Hape nach, der zu ARD Media wechselt.

Sport 1 verzichtet auf die nächtlichen "Sexy Sport Clips" – Statt Erotik will der Sender mehr Dokumentationen zeigen

Neues Ressort und Karriere-Rochaden: Karin Bauer übernimmt Leitung des STANDARD-Printteams – Philip Pramer leitet das Karriere-Ressort. Maximilian Werner ist ab September Redakteur im Innenpolitik-Ressort des STANDARD

"Mit Pulver und Blei" und "Der Name der Rose": TV-Tipps für Freitag – Außerdem eine Reportage über Franzosen gegen Amazon, eine Dokumentation über Cash oder Karte und der Dokumentarfilm "Happy Pills"

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende!