Die internationale Gemeinschaft hat sich auf den Ausstieg aus fossilen Brennstoffe geeinigt. Dennoch finanzieren Banken und Co den Sektor weiterhin. REUTERS/Larry Downing

Wien – Der Klimawandel steht politisch im Fokus. Raus aus CO2 ist die Devise. Zu diesen politischen Zielen gehört auch, dass Unternehmen umrüsten, verstärkt auf Energie aus erneuerbaren Quellen setzen. Auch die Finanzwirtschaft spielt hierbei eine große Rolle. Dekarbonisierung von Portfolios wird angestrebt. Das heißt, dass Investoren ihre Investments Schritt für Schritt aus jenen Unternehmen abziehen, die sich nicht grün transformieren. Neuinvestitionen in Bereiche wie etwa Erdölgewinnung soll es nicht mehr geben.

Die Betonung liegt hier allerdings auf "soll". Denn das Geld in fossile Industrien fließt nach wie vor und das nicht zu knapp. Aktuell sind 4,3 Billionen Dollar der mehr als 7500 institutionellen Investoren weltweit in Anleihen und Aktien von Unternehmen investiert, die in fossilen Industrien aktiv sind. Zu diesen Investoren zählen Pensionsfonds, Versicherungen, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Staatsfonds, Stiftungsfonds oder Vermögensverwaltungstöchter von Geschäftsbanken. Das zeigt der aktuelle Report "Investing in Climate Chaos 2024", den die deutsche NGO Urgewald gemeinsam mit 14 Partnerorganisationen erstellt hat.

Klimawissenschafter warnen seit langem, dass ein rascher Ausstieg aus fossilen Brennstoffen die einzige Möglichkeit ist, Kipppunkte zu vermeiden, die zu einer unkontrollierbaren Verschärfung der Klimakrise führen. "Wenn institutionelle Anleger weiterhin expandierende Kohle-, Öl- und Gasunternehmen unterstützen, ist der rechtzeitige Ausstieg aus fossilen Brennstoffen unmöglich", sagt Katrin Ganswindt, Leiterin der Finanzrecherche bei Urgewald.

USA: Die schmutzigen vier

Die vier weltgrößten institutionellen Investoren in fossile Industrien haben alle ihren Sitz in den USA. Die Rangliste führt das Unternehmen Vanguard an, mit Investments in Kohle-, Öl- und Gasanlagen in der Höhe von 413 Milliarden Dollar. Vanguard weigert sich laut dem Report standhaft, seine fossilen Geschäfte zu beschränken und wehrt sich in investierten Unternehmen konsequent gegen Beschlüsse für mehr Klimaschutz.

Platz zwei bei den fossilen Investments geht an Black Rock mit Anlagen von 400 Milliarden Dollar im fossilen Sektor. State Street ist mit Investments von 171 Milliarden Dollar der drittgrößte Investor. Die Capital Group auf Platz vier hat 165 Milliarden US-Dollar in diesem Sektor investiert – zusammen halten allein diese vier großen US-Investoren Investitionen in der Höhe von 1,1 Billionen Dollar.

Österreicher mit dabei

In Österreich sind ebenfalls viele Banken im fossilen Sektor investiert. Mit 608 Millionen Euro führt die Raiffeisen-Bankengruppe das Ranking an. Gefolgt von der Erste Group mit 523 Millionen Dollar und der 3-Banken-Gruppe mit 111 Millionen Dollar.

Heruntergebrochen auf die Einzelinvestments zeigt sich, dass die größte Position der Raiffeisen die Britische National Grid ist, mit einem Investment von 84,1 Millionen Dollar. Bei der Erste Group und der 3-Banken-Group ist es ihr Anteil an der OMV (Erste: 131,3 Millionen Dollar, 3-Banken: 19 Millionen Dollar).

Die OMV ist das einzige österreichische Fossil-Unternehmen, das mit Investitionen aus aller Welt in die Finanzrecherche eingeflossen ist. Die fünf größten Investoren sind die Mubadala Investment Company aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (3,6 Milliarden Dollar), Black Rock (931 Millionen Dollar), Vanguard (354 Millionen Dollar), Fidelity International aus Bermuda (322 Millionen Dollar) und die französische Bank Crédit Agricole zusammen mit ihrem Vermögensverwalter Amundi (185 Millionen Dollar).

US-Unternehmen profitieren

Der fossile Sektor wird weltweit derzeit so finanziert: 1,2 Billionen Dollar sind in Anleihen und Aktien von Kohleunternehmen investiert, die auf der Global Coal Exit List stehen. Mit 3,8 Billionen Dollar wird mehr als das Dreifache in Öl- und Gasunternehmen investiert, die auf der Global Oil & Gas Exit List stehen. 0,7 Billionen Dollar sind in Unternehmen investiert, die in beiden Listen vorkommen. In der Länderverteilung führen die USA, Kanada und Japan das Ranking der größten fossilen Investoren an.

Die USA sind der größte Investor im fossilen Bereich. Hauptprofiteure davon sind US-Unternehmen wie Exxon Mobil. REUTERS/Dado Ruvic

US-Investoren halten zusammen 2,8 Billionen Dollar an fossilen Unternehmen in 62 Ländern und stehen für 65 Prozent der gesamten institutionellen Investitionen in Unternehmen dieser Industrie. Die größten Nutznießer dieser Investments sind Öl- und Gasunternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, wie Exxon Mobil, Chevron und Conoco-Phillips. Allein die US-Investitionen in Exxon Mobil belaufen sich auf 288 Milliarden Dollar oder zehn Prozent der gesamten US-Investitionen in Öl und Gasunternehmen. Exxon Mobil förderte 2022 rund 1,6 Barrel Öläquvivalent, was das Unternehmen zum fünftgrößten Öl- und Gasproduzenten der Welt macht. Das Unternehmen gibt jährlich rund 1,4 Milliarden Dollar für die Suche nach neuen Öl- und Gasvorkommen aus. "Das zeigt, dass US-Regulierungsbehörden es bisher versäumen, die Klima- und Transformationsrisiken großer institutioneller Anleger wirksam zu überwachen und anzugehen", sagt Alec Connon von der Kampagne Stop the Money Pipeline.

Chance auf Wendepunkt

Laut Angaben der London Stock Exchange stehen in den kommenden Jahren rund 3,2 Billionen Dollar an ausstehenden Schulden der emissionsintensiven Unternehmen zur Refinanzierung an. Auch hier wird sich zeigen, ob institutionelle Anleger weiterhin Anleihen von Unternehmen wie Saudi Aramco, Exxon Mobil oder Total Energies aufkaufen werden. Oder werden Pensionsfonds, Versicherer und Vermögensverwalter die Verantwortbarkeit dieser Investments hinterfragen.

"Viele Unternehmen geben an, sich bei den Unternehmen für mehr Klimaschutz einzusetzen, aber ihre Bemühungen haben kaum Effekt", sagt Ganswindt. Mehr als 95 Prozent der Kohleunternehmen haben kein Datum für ihren Kohleausstieg festgelegt, und 40 Prozent planen immer noch die Entwicklung neuer Kohleanlagen.