Wenn ich mit unserem Hund spazieren gehe, führt mein Weg an jenem Gedenkstein vorbei, der an Theodor Herzl erinnert. Er steht recht unscheinbar auf einer kleinen Wiese in Edlach, einem Ortsteil von Reichenau. Einst befand sich an diesem Ort ein Kurhotel mit Blick auf die Rax. An einem Julitag vor 120 Jahren verstarb dort der Begründer des Zionismus an einer Lungenentzündung.

Herzl war ein Utopist und Träumer. Der virulente Antisemitismus in Europa Ende des 19. Jahrhunderts brachte ihn zur Überzeugung, dass nur ein eigener Staat den Juden einen sicheren Zufluchtsort bieten könnte. Seine Vision war keine kolonialistische; in seinem Buch Altneuland beschreibt er eine friedliche Koexistenz mit den Palästinensern und ein Land, das nicht exklusiv für Juden da sein sollte. Viele, auch Juden, hielten ihn damals für einen Spinner; er antwortete darauf mit dem berühmten Satz: "Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen." Wie sich mit dem Horror des Holocaust herausstellen sollte, waren Herzls Warnungen mehr als begründet. Nur aus seinem Traum vom friedlichen Miteinander wurde leider nichts.

Verhinderte eine Zweistaatenlösung: Israels Premierminister Benjamin Netanjahu. Foto: IMAGO/Kira Hofmann

Trotz zahlreicher Angriffe von außen gelang es Israel, seine Bürger und Bürgerinnen immer zu schützen. Der Massenmord an mehr als 1200 Menschen am 7. Oktober 2023 ist eine Zäsur der Geschichte des Landes. Die massive Offensive im Gazastreifen ist nur vor diesem Hintergrund zu verstehen. Genauso ist schwer zu leugnen ist, dass Premierminister Benjamin Netanjahu Mitverantwortung an der Lage trägt. Über Jahre ließ er die Hamas im abgeschotteten Gazastreifen walten und verhinderte eine Zweistaatenlösung, die im Osloer Friedensabkommen vorgesehen war. Den Rest trugen die rechtsradikalen, religiösen Siedler in der Westbank zur Eskalation der Lage bei. Dass die Siedler die israelische Regierungspolitik so stark mitbestimmen, hätte Theodor Herzl besonders irritiert, trat er doch für eine klare Trennung zwischen Staat und Religion ein. Religiöser Fanatismus beider Seiten untergräbt heute jede Friedenslösung in der Region. Die Spirale der Gewalt dreht sich weiter.

Humanistische Gegenerzählung

Überall auf der Welt keimt ein neuer Antisemitismus auf. Leider missbraucht Netanjahu den Begriff, um jede Kritik an seiner Politik gegenüber den Palästinensern zu untergraben. Wer für den Staat Israel eintritt und gleichzeitig seine Regierung kritisiert, geht im polarisierten Diskurs unter oder wird zum Antisemiten erklärt. Denken wir an die Rede von Omri Boehm, einem Utopisten von heute, im Rahmen der Wiener Festwochen: War der Antisemitismus-Vorwurf gegen den deutsch-israelischen Philosophen nicht völlig überzogen? Boehm versuchte eine demokratische und humanistische Gegenerzählung zur rassistischen Ideologie der Siedlerbewegung. Er denkt die Utopie von Herzls Judenstaat weiter, und zwar durch die Überwindung des Nationalstaats. Mit der Europäischen Union als Vorbild plädiert er für eine binationale Föderation zwischen Israel und Palästina. Es wird vielleicht noch mehr Träumer und Utopisten wie Boehm in der Tradition von Theodor Herzl brauchen, damit Frieden in Nahost wieder eine Chance hat. Die Geschichte zeigt: Es zahlt sich aus, ihnen zuzuhören. (Philippe Narval, 8.7.2024)