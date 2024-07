"Queen, 'We Are the Champions' – Die größte Sporthymne aller Zeiten", "Gone Girl – Das perfekte Opfer" - mit Radiotipps

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Zu Gast ist Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung. Die Fragen stellen Barbara Tóth von der Wiener Wochenzeitung Falter und Kaspar Fink vom ORF. Bis 12.00, ORF 2

20.15 BIOPIC

Rush – Alles für den Sieg (D/GB 2013, Ron Howard) Formel-1-Weltmeister Niki Lauda (Daniel Brühl) wird in der dramatischen Saison 1976 von seinem britischen Rivalen, dem Lebemann James Hunt (Chris Hemsworth), herausgefordert. Von Ron Howard packend inszeniert, Brühl und Hemsworth überzeugen als gegensätzliches Rennfahrerduo. Bis 22.10, Arte

Zwei höchst unterschiedliche Rivalen: Chris Hemsworth (links) als James Hunt und Daniel Brühl als Niki Lauda in "Rush – Alles für den Sieg", Arte, 20.15 Uhr. © Jaap Buitendijk/Rush Films Lim

20.15 COMING-OF-AGE

Blinded by the Light (GB/USA/F 2019, Gurinder Chadha) Der 16-jährige Javed (Viveik Kalra) will im Großbritannien des Jahres 1987 vor allem seinem konservativen pakistanischen Elternhaus entfliehen – und schreiben. Die Musik Bruce Springsteens wird für den Teenager in Gurinder Chadhas (Kick It Like Beckham) sympathischem Coming-of-Age-Film zum Soundtrack der Selbstermächtigung. Inspiriert von der Autobiografie des britischen Journalisten Sarfraz Manoor. Bis 22.35, ATV

22.05 KOMÖDIE

Jungfrau (40), männlich, sucht ... (The 40-Year-Old Virgin, USA 2005, Judd Apatow) Andy Stitzer, famos verkörpert von Steve Carell, verbringt seine Zeit vorzugsweise mit Videospielen, Actionspielzeugfiguren oder seiner Tuba. Als die Arbeitskollegen erfahren, dass er trotz seiner 40 Lebensjahre eine männliche "Jungfrau" ist, machen sie sich auf die Suche nach einer Sexpartnerin. Das Regiedebüt des großen Judd Apatow ist noch immer eine seiner besten Komödien. Bis 0.45, Sixx

22.10 MUSIKDOKUS

Queen, "We Are the Champions" – Die größte Sporthymne aller Zeiten Die Geschichte des Hits der britischen Rock-Band Queen, der sich zur ultimativen Sporthymne entwickelte, aber auch anderer Songs wie We Will Rock You und One Moment in Time, die nicht aus den Stadien dieser Welt wegzudenken sind. Im Anschluss erzählt die Doku Freddie Mercury – Der letzte Akt die Geschichte des "Freddie Mercury Tribute Concert for Aids Awareness". Bis 0.35, Arte

22.30 THRILLER

Gone Girl – Das perfekte Opfer (USA 2014, David Fincher) Eine Ehefrau (Rosamund Pike) verschwindet, ihr Ehemann (Ben Affleck) gerät als Täter unter Verdacht. David Fincher (Fight Club) legt seine Filmadaption von Gillian Flynns gleichnamigem Bestseller als vielschichtigen Thriller an und wirft einen genauen Blick auf menschliche Beziehungen. Bis 1.25, Sat.1

0.35 OPER

Festival d’Aix-en-Provence 2023: Picture a Day Like This Eine Frau verliert ihr Baby und zieht wie in einem Märchen aus, um nach dem Wunder zu suchen, das ihr Kind wieder lebendig macht. Der Einakter in Gestalt eines Initiationsmärchens ist die vierte Zusammenarbeit des britischen Komponisten und Dirigenten Sir George Benjamin mit Autor Martin Crimp. Bis 1.45, Arte

Radiotipps

9.00 GESPRÄCHIG

Frühstück bei mir Mit SPÖ-Chef Andreas Babler. Er trifft Claudia Stöckl zum Gespräch. Bis 11.00, Ö3

9.05 ESSAY

Gedanken Der Kulturmanager Mathis Huber. Bis 10.00, Ö1

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder: "Wenn ich singe, trägt mich eine höhere Macht" Die Mezzosopranistin Bernarda Fink. Bis 14.55, Ö1

19.05 MUSIK

Ö1 Hausmusik: Jazz goes Dub Das Sweetlife Quartet der Tiroler Saxofonistin Yvonne Moriel stellt sich vor. Bis 19.45, Ö1 (Karl Gedlicka, 7.7.2024)