Granit Xhaka hat sich als Secondo zum Kapitän der "Nati" gemausert. Seine Eltern sind Kosovo-Albaner und kamen 1990, zwei Jahre vor seiner Geburt, in die Schweiz. In Basel wuchs er auf und lernte kicken. Nach zwei Meistertiteln mit dem FC Basel wechselte der U-17-Weltmeister (2009) zu Mönchengladbach und später zu Arsenal, ehe er 2023 zu Bayer Leverkusen kam. Mit der Werkself gewann er heuer das Double. Mit 129 Länderspielen ist er Schweizer Rekordhalter. REUTERS/Lee Smith

Düsseldorf – Einen Vorgeschmack, was die Schweizer zu leisten imstande sind, haben sie bei der EM-Generalprobe am 8. Juni geliefert. Beim 1:1 im Test gegen Österreich in St. Gallen demonstrierten sie als kompakte Einheit mit robustem Spiel, dass in Deutschland mit ihnen zu rechnen sein wird. Auch wenn die "Nati" Kreativität vermissen ließ, so hat sie doch den Lauf des ÖFB-Teams beendet, das davor immerhin sechsmal en suite gewonnen hatte und bis zu dem wie ein vor Fett triefender Braten kaum zu verdauenden 1:2 im Achtelfinale gegen die Türkei ja auch bei der EM hoch gehandelt worden war.

Mit ihrem robusten Spiel ist die "Nati" in Deutschland durch die Gruppenphase gepflügt, und hat sich mit einem 3:1 gegen Ungarn, einem 1:1 gegen Schottland und einem 1:1 gegen den Gastgeber als Gruppenzweite recht souverän für das Achtelfinale qualifiziert. Wie abgebrüht die von Murat Yakin betreute Schweizer agieren, haben sie dann auch mit einem staubtrockenen 2:0 gegen den diesmal allerdings ziemlich blass gebliebenen Titelverteidiger Italien bewiesen.

Lahme Lions

Nun rechnen sich die Schweizer auch im Viertelfinale am Samstag in Düsseldorf (18 Uhr, ORF1, ZDF) gegen die bisher niemanden von der Couch reißenden Engländer etwas aus. Nicht unbegründet, werden doch die "Three Lions" abgesehen von dem Genieblitz des Jude Bellingham, der mit einem Fallrückzieher spektakulär die Verlängerung gegen die Slowakei und letztlich das Weiterkommen ermöglichte, zurecht für ihre bislang uninspirierten Auftritte kritisiert.

Das Viertelfinale wird Gareth Southgates 100. Spiel als Teammanager. Seine Elf würde ihm nur zu allzu gerne einen Erfolg zum Jubiläum schenken. "Wir haben am Wochenende eine unglaubliche Chance, die nächste Runde zu erreichen", sagte Manchester-City-Verteidiger John Stones. "Wir waren schon einmal in einer solchen Situation, und es ist an der Zeit, dass wir uns bewusst werden, wo wir stehen und wie groß die Bedeutung dieser Dinge ist." Auch 2021, als die "Three Lions" erstmals bis in ein EM-Finale kamen und im Elferschießen gegen Italien unterlagen, wurden sie für ihre Auftritte in der Gruppenphase kritisiert, ehe auf der Insel eine Euphorie ausbrach.

Bekannte Größen

Die "Nati" hat keine Megastars in ihren Reihen, die Dichte an gut ausgebildeten, bei potenten Vereinen engagierten Akteuren ist jedoch hoch. Als Beispiele seien Torhüter Yann Sommer (Inter Mailand), Verteidiger Manuel Akanji (Manchester City), Dirigent Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) oder die Stürmer Breel Embolo (AS Monaco) und Noah Okafor (AC Milan) genannt.

Dass die drei Erstgenannten mit ihren Klubs zuletzt in den Genuss von Meisterehren gelangten, sorgt auch im Nationalteam für positiven Wind. Der Teamspirit ist nur eines der Erfolgsgeheimnisse der Schweizer, die als starkes Kollektiv auftreten. "Nur als Team können wir Historisches schaffen", weiß auch der 31-jährige Xhaka, dem, wie auch seinen Kollegen, Starallüren weitgehend fremd sind.

Und die Schweizer profitieren freilich auch von Yakins Expertise als Taktikfuchs. So schrieb die Baseler Zeitung: "Yakin coacht bei dieser EM die Gegner mit schöner Regelmäßigkeit aus." Die Schweiz, so steht in Taktik-Blogs, darf sich als Hipster-Team feiern. Dabei drohte dem seit 2021 am Ruder stehenden Yakin im Herbst schon das Aus, nachdem die sechste Qualifikation für eine EM-Endrunde als Zweiter hinter Rumänien mit Ach und Weh geschafft wurde. Davor hat er sich aber auch nach der 1:6-Pleite im WM-Achtelfinale gegen Portugal 2022 nicht durch Gegenwind vom Kurs abbringen lassen.

Dauerbrenner

Immerhin haben die Schweizer seit 2014 dreimal en suite das Achtelfinale einer WM erreicht, waren bei der EM 2016 im Achtelfinale und 2021 im Viertelfinale: nach einem Sieg gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich nach Elferschießen mussten sie sich dann abermals in einem Elferschießen den Spaniern beugen.

Der Erfolg der Schweizer ist auch eng mit den Secondos, den Kindern von Migranten, verwoben. Die wirtschaftliche Perspektive diente für viele Migranten aus fußballverrückten Ländern als Magnet. So kamen sie nicht nur aus Balkanländern, sondern verstärkt auch aus Afrika, wobei diesbezüglich von Vorteil ist, dass in der Schweiz auch Französisch gesprochen wird.

Europameister 1924

Dass die Schweiz sogar schon einmal Europameister war, noch bevor 1960 erstmals überhaupt eine EM ausgetragen wurde, ist wohl nicht überall bekannt. Aber 1924 bei den Olympischen Spielen in Paris durften sich die Schweizer nach einer Finalniederlage gegen Uruguay als bestklassiertes Team Europas tatsächlich mit diesem Titel schmücken. (Thomas Hirner, 6.7.2024)

Mögliche Aufstellungen zum EM-Viertelfinalspiel am Samstag in Düsseldorf:

England - Schweiz (Düsseldorf, 18.00 Uhr/live ORF 1, ZDF, SR Orsato/ITA)

England: 1 Pickford - 2 Walker, 5 Stones, 14 Konsa - 12 Trippier, 26 Mainoo, 4 Rice, 7 Saka - 10 Bellingham, 11 Foden - 9 Kane

Es fehlt: 6 Guehi (gesperrt)

Schweiz: 1 Sommer - 22 Schär, 5 Akanji, 13 Rodriguez - 3 Widmer, 8 Freuler, 10 Xhaka, 20 Aebischer - 26 Rieder, 19 Ndoye - 7 Embolo