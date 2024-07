András Szigetvari: Türkis

Ihr Kanzler und Parteichef ist der ÖVP mitten in der Regierungsperiode wegen Korruptionsermittlungen abhanden gekommen. Und die Umfragen deuten auf herbe Verluste bei den Nationalratswahlen im Herbst für die Konservativen hin. Auf den ersten Blick waren die vergangenen viereinhalb Jahre in der Regierung für die ÖVP also keine Erfolgsgeschichte.

Doch dieser Schein trügt. Dort, wo es für sie wichtig ist, hat die Partei eine Reihe von herzeigbaren Erfolgen erzielt. Sie war in den entscheidenden Momenten für jene Gruppen, die sie vertritt, da. Nur darauf kommt es für die ÖVP an. Somit lässt sich die zu Ende gehende Legislaturperiode auch als eine türkise Erfolgsgeschichte erzählen.

Die Partei ist heute im Wesentlichen eine ideologiefreie, pragmatische Gruppierung. Das unterscheidet die ÖVP von ihren Mitbewerbern, die zumindest über einen ideologischen Kern verfügen. Bei der SPÖ ist es die soziale Frage, bei der FPÖ je nach Leseart die "Inländer zuerst"- oder die "Ausländer raus"-Thematik. Die Grünen haben sich dem Klimaschutz verschrieben und die Neos ihren liberalen Prinzipien.

Die ÖVP dagegen hat sich von alten dogmatischen Fixierungen freigemacht. Selbst ein Nulldefizit oder den schlanken Staat propagiert sie heute nicht mehr. Kleine Ausflüge hier und da mit ideologisch anmutenden Standpunkten, etwa der Kampf für den Verbrenner, sind die Ausnahme in Wahlkampfzeiten. Die Volkspartei sieht ihre Aufgabe heute einzig darin, die Interessen der von ihr vertretenen Wählergruppen durchzusetzen: Dazu zählt die (obere) Mittelschicht, besonders Familien, Unternehmerinnen und Unternehmer, Landwirte und Waldbesitzer. Über Landwirts- und Wirtschaftskammer, Bauernbund und Indus­triellenvereinigung werden diese Interessen kanalisiert und in die ÖVP getragen.

Damit kein Missverständnis entsteht: In der öffentlichen Debatte, besonders in linken Kreisen, hat dieser Einsatz für Partikularinteressen oft etwas Unanständiges an sich, noch dazu, wenn es um die Wünsche eher betuchter Gruppen geht. Dabei brauchen Unternehmen wie Landwirte und auch die obere Mittelschicht eine politische Vertretung. In einer Demokratie ist es legitim, für diese Gruppen zu kämpfen und ihnen eine Stimme zu geben.

Und wie die ÖVP gekämpft hat. Zu den größten Erfolgen der Partei in den vergangenen Jahren gehört, die Gewinnsteuern für Unternehmen von 25 auf 23 Prozent gedrückt zu haben. Das bringt großen Konzernen 400 bis 500 Millionen Euro im Jahr an zusätzlichem Körberlgeld. Die Abschaffung der kalten Progression kommt zu einem guten Teil Besserverdienern zugute, auch das ist eine Errungenschaft aus türkiser Sicht. In der Pandemie gab die ÖVP das Credo "Koste es, was es wolle" aus und setzte einen Milliardenzuschuss nach dem anderen für ihre Klientel um. Fast 50 Milliarden Euro an Corona-Hilfen hat der Staat ausbezahlt, der Rechnungshof hat inzwischen amtlich gemacht, dass dabei Überförderungen gang und gäbe waren. In der Inflationskrise wurde der Moneymaker noch einmal angeworfen. Die ÖVP hat durchgesetzt, dass Unternehmen Zuschüsse zu ihren Energierechnungen bekommen – selbst Tankrechnungen wurden gefördert. Das muss man erst einmal in einer Regierung mit den Grünen durchbekommen.

Die ÖVP sorgt auch dafür, dass den von ihr vertretenen Gruppen kein Ungemach in Form unliebsamer Gesetze droht. So kämpft sie aktuell beispielsweise dafür, möglichst lange Übergangszeiten beim Verbot der Vollspaltenböden in der Landwirtschaft umzusetzen. Sie hat erfolgreich verhindert, dass Gasthermen in Wohngebäuden verboten werden. Die Tourismuswirtschaft kann sich auf die ÖVP bei Saisonarbeiterkontingenten und überhaupt in ­allen Fragen verlassen.

Dass die ÖVP bei den Europawahlen überraschend solide abgeschnitten hat, mag auch daran liegen, dass sie ihre Kernwähler angesichts dieser Ergebnisse gut mobilisieren kann.

Die ideologiefreie Aufstellung der ÖVP hat zwei wichtige Konsequenzen: Erstens, sie kann mit allen Parteien koalieren, solange sie von den Partnern pragmatische Zugeständnisse bekommt. Sie kann deshalb stets mit der SPÖ oder der FPÖ. Weil die ÖVP zweitens davon lebt, dass sie die Interessen ihrer Klientel bedient, ist Opposition für sie keine realistische Option. Solange die Volkspartei in einer Konstellation mitregieren kann, wird sie es immer tun.