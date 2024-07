17.05/20.15 SPORT

UEFA EURO 2024 Wer kann sich im Viertelfinale der Fußball-EM durchsetzen? Um 18 Uhr startet die Partie England – Schweiz (zu sehen auf ORF 1). Anpfiff für Niederlande – Türkei ist um 21 Uhr (übertragen von Servus TV). Bis 23.00, ORF 1 / Servus TV

17.30 MAGAZIN

Bewusst gesund Durch den Klimawandel fühlen sich immer mehr exotische Tier- und Pflanzenarten in Österreich heimisch. Umweltmediziner Hans-Peter Hutter klärt auf, welche gesundheitliche Gefahren von Riesenzecken, Tigermücken, Ragweed und Co ausgehen. Bis 18.00, ORF 2

20.15 KRIMI

Der Kroatien-Krimi: Vor Mitternacht (D 2022, Michael Kreindl) Zwischen Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat) und ihrer Schwester herrscht Funkstille. Als ihr Cousin nach einer Geburtstagsfeier erstochen am Strand aufgefunden wird, steht die Schwester der Ermittlerin unter Verdacht. Novak ist von ihrer Unschuld überzeugt und begibt sich im Alleingang auf Spurensuche. Bis 21.45, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Yellowstone – Park der Extreme (1/2) An wenigen Orten in den USA sind die Winter so kalt wie im ältesten Nationalpark der Welt. Wölfe, Grizzlybären und Pumas schlagen sich durch. Auf Schnee und Eis treffen die Dämpfe eines Supervulkans. Bis 21.40, Arte

20.15 DOKUMENTATION

31 Tage bis zur Katastrophe Birgit Mosser-Schuöcker zeichnet den Weg von der Ermordung Franz Ferdinands bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs vor 110 Jahren nach. Was hat Kaiser Franz Josef dazu bewogen, Serbien den Krieg zu erklären? "Zeit.Geschichte" begibt sich zu den Originalschauplätzen und zeigt die Sicht der Entente und der Deutschen. Bis 21.05, ORF 3

22.25 KULTUR

Theaterfestival Avignon 2024 Der franko- katalanische Zirkus Baro d’evel verbindet Akrobatik, Poesie, Töpferkunst, Tanz und Musik. Qui som? zeigt eine Welt nach dem Kollaps. Die Aufführung wird live von der 78. Ausgabe des Festivals in der Provence übertragen. Bis 0.20, Arte

Streamingtipps

ACTION

Beverly Hills Cop 4 "Ich bin nicht das erste Mal in Beverly Hills", scherzt Großstadt-Detective Axel Foley (Eddie Murphy). 30 Jahre nach dem dritten Teil kehrt der Cop zurück, um den Tod eines guten Freundes aufzuklären. Auch seine entfremdete Tochter Jane (Taylour Paige) und ihr Ex-Freund Bobby Tapia (Joseph Gordon-Levitt) sollen in Gefahr sein. Eine Verschwörung, in die das Police Department selbst verstrickt ist. Netflix

Die Cops von Beverly Hills sind nach 30 Jahren zurück – Jane (Taylour Paige), Bobby (Joseph Gordon-Levitt; Mitte) und Axel F. (Eddie Murphy). Melinda Sue Gordon/Netflix © 202

SPORT-DOKU

Sprint Der Juli bringt pünktlich vor den anstehenden Olympischen Sommerspielen in Paris einen Einblick in das Leben der Leichtathletik-Weltspitze. Profisportlerinnen und -sportler wie Nora Lyles, Sha’Carri Richardson oder Fred Kerley erzählen von ihren Herausforderungen und Träumen. Netflix

KRIMI

Paris Police 1905 Wir bleiben gleich in Paris: Zu Weihnachten 1904 taucht im Bois de Boulogne eine Leiche auf. Die Spuren führen den jungen Ermittler Antoine Jouin (Jérémie Laheurte) in der Fortsetzung von Paris Police 1900 in den Pariser Untergrund. Er stößt auf Sucht, Prostitution und schmutzige Geldgeschäfte. Canal+

DOKU

Der Mann mit 1000 Kindern Der Niederländer Jonathan Meijer soll hunderte Frauen auf der ganzen Welt überredet haben, von ihm als Samenspender schwanger zu werden. Er trat charmant auf und verschwieg ihnen die anderen Frauen. Die dreiteilige Miniserie untersucht die Masche des wahren Schwindlers. Von den Machern der True-Crime-Doku Lover, Stalker, Killer. Netflix

Radiotipps

9.05 FEATURE

Hörbilder: Auf ins Abenteuer Durch die ­Eiswüste Grönlands. Drei Südtiroler überquerten sie im Sommer 1983. Bis 10.00, Ö1

10.05 LIVE

Klassik-Treffpunkt: Carinthischer Sommer – persönlich Live aus dem Congress Center ­Villach. Präsentation: Ulla Pilz. Bis 11.35, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast Neos-Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger. Bis 12.56, Ö1 (Felix Neumann, 6.7.2024)