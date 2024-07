Maximilian Entrup goes LASK. APA/EVA MANHART

Linz - Der bereits kolportierte Wechsel von Maximilian Entrup von Hartberg zum LASK ist unter Dach und Fach. Der 26 Jahre alte EM-Teilnehmer unterschrieb in Linz einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2029. Mit 16 Treffern für Hartberg in der abgelaufenen Saison schaffte Entrup auch den Sprung ins ÖFB-Team und zur EM. In Deutschland blieb der Wiener jedoch ohne Einsatz.

"Wir sind sehr glücklich, dass sich Maximilian Entrup trotz zahlreicher Interessenten aus dem In- und Ausland für den LASK entschieden hat. Mit ihm bekommen wir einen österreichischen Nationalspieler und absoluten Top-Stürmer, der in der vergangenen Saison in Hartberg regelmäßig seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hat", erklärte Sport-Geschäftsführer Radovan Vujanovic.

"Ich spüre großes Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wird. Der Weg und die Ideen, die der Verein verfolgt, haben mich vollauf überzeugt", meinte Entrup. Zu den Modalitäten machten Hartberg und der LASK keine Angaben. Zuletzt wurden 1,3 Mio. Euro als Ablöse kolportiert. Nach den drei Defensivspielern Jerome Boateng, Hrvoje Smolcic und Melayro Bogarde ist Entrup der erste Neuzugang für die Linzer Offensive. (APA; 5.7.2024)