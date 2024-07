Sonntag war’s, die Welt war noch heil, da hat der "Kurier" im Revier von Frau Professor Dr. Gerti Senger gewildert. Allgemein ging es um das häufige Problem, Liebessucht von gesunder, leidenschaftlicher Liebe abzugrenzen, im Besonderen um ein männliches Opfer dieses Zustandes, das durch eine überwältigende Besessenheit und Abhängigkeit von romantischen Partnern gekennzeichnet ist. Es liegt auf der Hand: Das führt häufig zu großem Stress und Beeinträchtigungen des Alltags. Die Besessenheit ließe sich zwar vielleicht durch eine auf weniger Romantik angelegte Partnerschaft auch außerhalb einer Selbsthilfegruppe bewältigen, aber leider nicht in allen Fällen. In der Gruppe erfuhr der Besessene, dass es für ihn keinen Unterschied macht, warum er ist, wie er ist. Seiner Obsession versucht er nun mit einem spirituellen Leben Einhalt zu gebieten.

Norbert Hofer (links) und FPÖ-Chef Herbert Kickl am Freitag im Parlament. Seine "Formula Fortuna"-Kapseln hätte Hofer bei der Bundespräsidentenwahl brauchen können. APA/JAKOB LANGWIESER

Das ist ein uraltes, aber auch nicht immer Erfolg garantierendes Hausmittel. Helfen könnte vielleicht, was Donnerstag in "Heute" angeboten wurde. Vitamine und Co.: Norbert Hofer bringt neue Wohlfühl-Produkte. Es ist nämlich so: Mit seinen "Formula Fortuna"-Kapseln ist FPÖ-Nationalratspräsident Hofer in den Markt der Nahrungsergänzungsmittel eingestiegen. Leider zu spät, die "Formula Fortuna"-Kapseln hätte er bei der Bundespräsidentenwahl brauchen können.

Der Hofer war’s

Als FPÖ-Nationalratspräsident hat er Zeit. Jetzt hat er eine Reihe weiterer Produkte nachgelegt. Die Palette reicht dabei von Vitaminkapseln über Weihrauch-Produkte, die entzündungshemmend wirken sollen. Alle Produkte kommen ohne Tierversuche, Allergene, Laktose, Gluten und Zucker aus. Herbert Kickl sollen es vor allem die Weihrauch-Produkte angetan haben, wegen der Liebessucht, die sich bei ihm so heiß an der Heimat entzündet. Da kann etwas Hemmendes nicht schaden, und er kann sich bei seinen Einkünften einen Preis von 1,90 Euro leisten. Aber auch die "Formula Fortuna"-Kapseln wird er gut brauchen können, wenn er mit seinem "Patriotischen Manifest" bei den europäischen Rechtsextremisten hausieren geht. Besorgt fragte "Heute": Ob’s hilft? Man wird sehen. Wenn er damit keine eigene Fraktion zusammenkriegt, kann er immer noch sagen: Der Hofer war’s.

Kickl hat dieser Tage ja nicht nur eine patriotische Allianz geschmiedet, sondern auch in Interview private Einblicke gegeben, wie "Österreich" berichtete. Er tat dies im Rahmen eines von Claudia Stöckl spendierten Frühstücks "bei mir", das eigentlich bei ihm stattfand, nämlich im Forellenhof in Puchberg am Schneeberg (NÖ), den Kickl "meine kleine zweite Heimat" nennt. Ohne Heimat kann er nicht einmal frühstücken.

Kickl, das "Arbeiterkind"

Glaubt man "Österreich", dann haben die privaten Einblicke, die Kickl lieferte, die Entsendung eines Ö3-Teams in seine kleine zweite Heimat kaum gerechtfertigt. Sie bestanden in dem Geständnis "Ich bin ein Arbeiterkind", in dem Bekenntnis "Ich fühle mich hier überhaupt nicht betroffen", wo es um Teamchef Rangnicks Warnung vor Rechtsextremismus ging, und in der Beschreibung seiner Frau: "Sie war eine so leidenschaftliche Schwangere". Dabei waren zur Zeit ihrer Schwangerschaft Hofers "Formula Fortuna"-Kapseln noch gar nicht auf dem Markt.

Einem so fein geschulten Historikergeist, wie Andreas Mölzer ihn besitzt, konnte dieser Zusammenhang gar nicht entgehen. Die rechte k. u. k. Allianz überschrieb er seine Donnerstag-Kolumne in der "Kronen Zeitung". Wien, Prag, Budapest, die Metropolen der Habsburger-Monarchie – sie sollen künftig die zentrale Achse der Euro-Rechten bilden. Einerseits weiß er, dass die eigentlichen Schwergewichte der Rechtsparteien aus den großen EU-Staaten kommen. Andererseits hofft er doch, dass sie der ihnen gebotenen k. u. k. Plattform einfach nicht widerstehen können. Alle würden sie kommen, sogar die Vorbehalte gegen die deutsche AfD könnten bald gegenstandslos sein.

Alpen-Doskozil

An das noch zudringlichere Bekenntnis eines Alpen-Doskozil erinnerte Sonntag die "Krone bunt". In NÖ sei ihm "die Hanni sehr sympathisch. Ich hoffe, es stört sie jetzt nicht, wenn ich sie Hanni nennen. Wir kennen uns ja nicht", ließ er in unserem Gespräch letztes Jahr fallen, erinnerte sich die Interviewerin. Die Angst war völlig unbegründet, und das musste unbedingt ein Jahr später nachgetragen werden: Worauf ihn die Hanni nach Lektüre der damaligen "Krone bunt" anrief und "dem Schorsch" das Du anbot. Wenn jetzt nur nicht die Liebessucht nach der italienischen Neofaschistin nachlässt. Und was sagt der Burgenland-Dornauer dazu? (Günter Traxler, 7.7.2024)