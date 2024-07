So heiter wie bei der Heim-WM 2006 verlief die EM für die Deutschen nicht. Doch trotz des Ausscheidens im Viertelfinale zollen viele der Mannschaft Respekt

Im spanischen Sektor war die Stimmung deutlich besser als bei den Deutschen. REUTERS/Lee Smith

"Aus der Traum!" - mit diesen drei Worten brachte die Bild-Zeitung das Elend der Deutschen auf den Punkt. Wieder einmal hat es nicht mit dem Turniersieg geklappt Immerhin: Die deutsche Elf schied erst im Viertelfinale dieser EM aus und nicht, wie bei der WM 2022 in Katar und der WM 2018 in Russland bereits blamabel in der Vorrunde.

Die Tränen flossen nach der 1:2-Niederlage gegen Spanien noch, da kam vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz schon via "X", vormals Twitter, Zuspruch: "Kampfgeist, Moral, Leidenschaft: Ihr habt die Begeisterung für diese Heim-EM mit euren Leistungen und eurem Teamgeist ins ganze Land getragen. Wir sind stolz auf euch, liebes @DFB_Team", schrieb er und gratulierte den Spaniern.

Zehn Stunden vorher hatte Scholz noch auf ein 1:0 für die Deutschen getippt. Und so spielt unter den vielen traurigen Aspekten für die Deutschen auch dieser eine Rolle: Das Volks wird bei dieser EM nicht mehr erfahren, ob Scholz, der zurückhaltende Hanseate, im Stadion mal so richtig bei einem Sieg ausflippen könnte.

Kanzler lobt die Mannschaft

Seine Vorgängerin Angela Merkel hatte auf der Tribüne Jubelszenen hingelegt, die man zunächst nie von ihr erwartet hätte. "Das war völlig nervenaufreibend. Die Mannschaft ist erhobenen Hauptes aus dem Turnier rausgegangen. Diese EM ist ein großer Erfolg, auch das Spiel der Deutschen"", sagte Scholz dann auch noch im Stadion und wies auf das Gute hin: "Ich habe das Gefühl, dass sich viele hinter der Mannschaft versammelt haben." Nach dem Ausscheiden bei der letzten WM war das Verhältnis zwischen Nationalelf und Fans ja auf dem Tiefpunkt gewesen.

Doch bei dieser EM waren Stadien und Fanmeilen voll, wenn die Deutschen spielten. Trainer Nagelsmann hatte Tränen in den Augen, als er nach der verlorenen Partie die "gute Mannschaft, die gut zusammengehalten hat", pries und meinte: "Die Fans haben uns wirklich gepusht."

Die Tränen des Teamtrainers. IMAGO

Auch Niclas Füllkrug, einer der Beliebtesten in der deutschen Elf, sprach die gute Stimmung an: "Es ist traurig, dass es vorbei ist. Es gab eine Euphorie, ein Gemeinschaftsgefühl, das es lange nicht mehr gegeben hat." Trotz des Ausscheidens lobte die Bild nach dem Aus: "Ein hartes Stück Arbeit und ein toller Kampf." Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) zollte ebenfalls Respekt für das "große Aufbäumen" vor dem Ende im Viertelfinale.

Anruf von Oma

Sympathiepunkte sammelten die Deutschen während des Turniers aber nicht nur auf dem Rasen. Abwehrspieler David Raum wurde im deutschen Basecamp gefilmt, als ihn seine Großmutter am Handy anrief und er mit ihr ein bisschen plauderte. "Wenn Oma anruft, drückt man nicht weg. Da geht man natürlich sofort ran. Jeder, der noch Großeltern hat – ein Privileg – sollte sich hier und da mal Zeit nehmen, sie anzurufen. Weil man nie weiß, wie lange man sie noch hat", erklärte er nachher und nicht nur die Herzen vieler Großmütter schmolzen.

Nun aber ist es vorbei mit diesen Szenen. Klar ist: Es wird kein zweites Sommermärchen geben. Darauf hatten viele gehofft. So schön und leicht wie bei der Heim-WM 2006 hätte es auch diesen Sommer wieder werden sollen. Damals waren die Deutschen auch nicht auf Platz Eins gelandet, allerdings weiter gekommen als jetzt bei der EM - nämlich auf Platz Drei. Gefeiert wurden sie jedoch als "Weltmeister der Herzen".

Doch schon vor dem Ausscheiden gegen Spanien gaben nur 37 Prozent der Deutschen in einer YouGov-Umfrage an, sie fühlten "Sommermärchen"-Euphorie. 39 Prozent verneinten dies mit Verweis auf weltweite Krisen und die nicht eben wirtschaftliche Lage in Deutschland. Elf Prozent konnten sich unter dem Begriff nichts vorstellen.

Vielleicht auch weil das Wetter in diesem Sommer nicht so strahlend schön war wie damals. Und weil die schwarz-rot-goldenen Fahnen dann doch nicht so zahlreich und locker geschwungen wurden wie 2006. Aber das ist jetzt ohnehin ganz vorbei. (Birgit Baumann aus Berlin, 6.7.2024)