João Félix konnte sein Unglück kaum glauben. AFP/JAVIER SORIANO

Hamburg – An Spannung mangelte es dem ersten Viertelfinaltag der EM nicht. Auch Frankreich musste für den Viertelfinalsieg gegen Portugal Überstunden machen, setzte sich nach torlosen 120 Minuten aber im Elferschießen durch und trifft nun auf Spanien, das zuvor Deutschland nach Verlängerung 2:1 niederrang.

Lange Zeit war das Match vieles schuldig geblieben. Die Ambitionen beider Teams zerschellten eine Halbzeit lang an den höchst stabilen Verteidigungsketten, die besten "Chancen" waren ein Weitschuss von Théo Hernandez und ein über das Tor gedrehter Freistoß von Bruno Fernandes.

Halbzeit zwei konnte nur spektakulärer werden. Kylian Mbappé lieferte das erste Klopfzeichen, nach einem schnellen Doppelpass schoss er in die Hände von Portugals Achtelfinal-Helden Diogo Costa (50.). N’Golo Kanté verpasste Hernandez’ Stanglpass um einen Schritt (52.). Mbappé brauchte eine Pause, nachdem ihm ein Kopfball die Maske von der gebrochenen Nase schoss.

Die Null hält

Minute 61: João Cancelo schickt Bernardo Silva mit einem genialen Außenristpass in die Tiefe, den Schuss des ManCity-Profis entschärft Mike Maignan großartig. Jetzt passierte endlich was! Vitinha traf nach Leãos Stangler nur Maignans Oberkörper, der Zufall servierte Cristiano Ronaldo nahe der Stange noch einen Fersler-Versuch, den Maignan aber schon in der Ausholphase beendete (64.).

Andere Seite: Koundés Lupfer auf Randal Kolo Muani ist ideal, dessen Schuss ebenso gut, die Grätsche von Rúben Dias noch ein Euzerl besser. Um Zentimeter hoppelte der Ball am langen Eck vorbei (66.). Eduardo Camavinga erbte am Fünfereck einen Ball, verfehlte aber das lange Eck (71.) - Kategorie "Muss er machen".

Ousmane Dembélés Schlenzer aus 17 Metern gab dem Lattenkreuz ein sanftes Bisous mit (74.). Ronaldo donnerte einen Freistoß in die Mauer (85.). Mbappé schlenzte aus 18 Metern ins Gemüse, dann schupfte er ein Schüsschen in Costas Hände (90.+3). Verlängerung.

Chancen in der Verlängerung

Conceicao spielte Ronaldo frei, der schoss aus sieben Metern etwa ebenso weit drüber (93.). Hüben blockte der 41-jährige Pepe Mbappés Schuss (97.), drüben schickte der 25-jährige Dayot Upamecano Leãos Schuss zurück (102.). João Félix köpfelte mit seinem ersten Ballkontakt ans Außennetz (108.). Den Matchball vergab Nuno Mendes (120.).

Frankreich begann das Elfmeterschießen. Dembélé traf, Ronaldo traf, Fofana traf, Bernardo Silva traf, Koundé traf, Félix schoss an die Stange, Barcola traf, Mendes traf, Hernandez vollendete das 5:3. Frankreich darf im Halbfinale nun Spanien fordern. (schau, 5.7.2024)

Ergebnis:

Portugal - Frankreich 0:0 nach Verlängerung, 3:5 im Elfmeterschießen

Hamburg, Volksparkstadion, 50.000 Zuschauer, SR Oliver (ENG)

Elfmeterschießen: 0:1 - Dembele trifft 1:1 - Ronaldo trifft 1:2 - Fofana trifft 2:2 - B. Silva trifft 2:3 - Kounde trifft 2:3 - Felix an Stange 2:4 - Barcola trifft 3:4 - Mendes trifft 3:5 - Hernandez trifft

Portugal: Costa - Cancelo (74. Semedo), Pepe, Dias, Mendes - Vitinha (119. Nunes), Palhinha (90.+2 Neves), Fernandes (74. Conceicao) - B. Silva, Ronaldo, Leao (106. Felix)

Frankreich: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Kante, Tchouameni, Camavinga (91. Fofana) - Griezmann (67. Dembele) - Kolo Muani (86. Thuram), Mbappe (106. Barcola)

Gelbe Karten: Palhinha bzw. Saliba