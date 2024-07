Das dreitägige Hip-Hop-Festival in Ebreichsdorf startete unter anderem mit Shirin David, Money Boy und ein paar Amerikanern, die glaubten in Wien zu sein

Rap-Superstar Nicki Minaj lässt ihre Fans gerne warten. Vielleicht wollte sie auch einfach Money Boy anhören? Mickey-Pierre Louis @itchyeyephotos

In Ebreichsdorf ist schon wieder was passiert. Frank Stronachs Pferderennbahn Magna Racino genießt als Konzertlocation den Ruf, bei der An- und Abfahrt ganz besonders starke Emotionen hervorzurufen. 60.000 Metallica-Fans saßen Anfang Juni teilweise bis in die frühen Morgenstunden fest. Die Idee, dorthin das größte Hip-Hop-Festival der Welt mit US-Stars wie Nicki Minaj, Playboi Carti und Travis Scott zu holen, klingt theoretisch ambitioniert und praktisch ein bisserl kompliziert. Aber Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Oder so.

Wenn man eine Veranstaltung auf dem Magna Racino besucht, schwimmt schon bei der Hinfahrt die subtile Angst vor der darauffolgenden Heimfahrt mit. Das Gelände wurde zum klassischen Festivalgelände umfunktioniert, vom Rock-Food bis zum Acht-Euro-Ottakringer gibt es hier auch allerlei Frittiertes und wirklich teures Merchandise. Der süßliche Duft von Hip-Hop liegt in der Luft. "Bitte achtet darauf, genug Wasser zu trinken", sagt eine KI-Stimme, die von den zwei Bühnen aus zu hören ist. Awareness-Teams sind unterwegs. "Crowd Surfing, Wall of Death und Moshpits sind aus Sicherheitsgründen verboten", wiederholt die Roboterstimme immer wieder.

Wo ist das Wasser?

Organisatorisch ist dort alles naja. Künstler wie Flo Milli oder Chief Keef sagen ihre Auftritte ab, ohne dass das kommuniziert wird und kostenloses Wasser ist auf dem Gelände Mangelware. Zeitlich verschiebt sich dauernd alles. Der Rapper Ski Mask The Slump God soll auf der Loud-Stage, der größeren der beiden Bühnen, spielen. Aber dort ist nur ein DJ, der eine ungewöhnlich lange, selbstgedrehte Zigarette raucht und "Vienna!" ins Publikum brüllt. Dann taucht Ski Mask doch noch auf und sagt sehr viele Wörter, die man hier nicht schreiben darf. Danach sorgt Sergio Giavanni Kitchens, der sich Gunna nennt, mit angeberischer Selbstironie für einen gut gefüllten Bereich vor der Hauptbühne.

Shirin David spielt Geige, Oboe und Klavier und war außerdem Teilnehmerin bei "Deutschland sucht den Superstar". TimLudwig @timmy.ty

"All die Bitches machen pretty Bitches gerne klein / Aber real bad Bitches lieben bad Bitches", rappt danach die deutsche Tausendsassarin Shirin David. Die ehemalige Webvideoproduzentin, Eisteeverkäuferin und Performerin von Hits wie Bitches brauchen Rap oder Ich darf das hat ihr Geschäftsmodell bis in die Fingernägel perfektioniert. Ihre Bühne liegt samt Lastwagen wegen eines Motorschadens in Tschechien, deswegen ist ihr Auftritt unspektakulärer als sonst. Dann spielt sie Helene Fischers Atemlos durch die Nacht, das schraubt die Stimmung aber doch noch Richtung Mallorca. Sogar die Männer schauen vom Fußballspiel auf ihren Smartphones auf. Und Deutschland ist aus der EM ausgeschieden. Jawoll.

Wo ist Nicki Minaj?

Dass Nicki Minaj einfach nicht auf die Bühne kommen will, ist gut für den Lokalmatador Money Boy. Gekleidet im feinsten Zwirn, gelbes Cap auf dem Kopf, bespielt er die kleinere Snipes-Stage und sein textsicheres Publikum wächst immerzu. Der dilettantische Trash-Charme, der den studierten Kommunikationswissenschaftler in seinem musikalischen Schaffen einst ausmachte, ist mittlerweile erprobter Professionalität gewichen. Der Warm-up-DJ von Nicki Minaj versucht inzwischen drüben das Publikum verzweifelt bei Laune zu halten. Er sei aus A-M-E-R-I-K-A, buchstabiert er, fordert die Massen auf, ihm auf Instagram zu folgen. Dann verschwindet er wieder.

Money Boy heißt bürgerlich Sebastian Meisinger und hat eine Diplomarbeit zum Thema "Gangsta-Rap in Deutschland – Die Rezeption aggressiver und sexistischer Songtexte und deren Effekte auf jugendliche Hörer" geschrieben. EMRE @AHMETEMRESAKA

Mit insgesamt einer Stunde Verspätung taucht der große Star des Abends dann doch noch auf und entführt in ihre Plastikwelt. Roboterhafte Visuals, Outfitwechsel, viel Glitzer-Glitzer und Bling-Bling. „Just wanna get drunk tonight / And I'ma ride him cowgirl, cowgirl”. Von Nicki Minaj kann man viel halten. Viel Schlechtes auch, dass ihr Ehemann wegen Totschlags und Sexualstraftaten im Gefängnis saß, ist zum Beispiel ein bisserl gruselig. Und übers Impfen lieber nicht mit ihr reden.

Wie sie ihre Stimme aber im Sekundentakt zwischen quietschig, extravagant überzogen und angriffslustig hin- und herbiegt, ist faszinierend. Neben Hits wie Anaconda oder Barbie World spielt sie auch den Song Monster, der 2010 auf dem Album My Beautiful Dark Twisted Fantasy des mittlerweile aufgrund seiner antisemitischen Äußerungen sehr umstrittenen Rappers Kanye West erschien. Was sie dort stimmlich macht, ist bis heute unerreicht.

Wenn man dem mittlerweile berühmten Ebreichsdorfer-Abfahrtschaos entgehen will, sollte man aber doch schon früher abhauen. Das Konzert kann man dann in der langen Schlange zum Bus trotzdem fertig hören. (Jakob Thaller, 6.7.2024)