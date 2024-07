Populäre Episode aus dem "Anatol"-Zyklus: "Weihnachtseinkäufe" mit Gabriele (Johanna Arrouas) und Anatol (Anton Widauer). Foto: Lalo Jodlbauer

Arthur Schnitzler steht auf der Wunschliste des Reichenauer Publikums bei den alljährlichen Umfragen stets an oberster Stelle, sagt Festspiel-Intendantin Maria Happel im Interview. Also wird Schnitzler auch gespielt. Der Jahrhundertwende-Dichter erkor sich den schönen Kurort an der Rax einst auch zum häufig frequentierten Zufluchtsort, zählte dort doch die Wirtin des Thalhofs zu seinen Angebeteten.

Sie war, wie Schnitzlers umfänglichen Tagebüchern abzulesen ist, bei weitem nicht die Einzige. Um in dieser Angelegenheit die Übersicht zu wahren, liegt es nahe, Buch zu führen. Mit dieser Ordnungsliebe stattete Schnitzler, stellvertretend für sich selbst, den Titelhelden aus seinem Einakterzyklus Anatol aus. Man kann diesen jungen promiskuitiven Mann getrost als Alter Ego des Autors betrachten.

Souvenirs der Liebe

Was interessiert ein heutiges Publikum an Liebesproblemen aus dem vorletzten Jahrhundert? Wir versichern uns der Vergangenheit, aus der wir kommen. Aus einer Männerwelt, die sich mit ihrer Wehleidigkeit und Ratlosigkeit beschäftigt, in der Frauen als Eroberungsobjekte dienen. Regisseur Michael Gampe genießt in seiner Reichenauer Neuinszenierung die elegante, ausgesparte Sprache Schnitzlers und gibt auf der dreiseitigen Arenabühne im Neuen Saal den Blick in die Vergangenheit frei. Auf gepflegte Dispute ferner Leute.

Was haben sie uns zu sagen? Dass Liebe ein Machtinstrument ist genauso wie ein Zeitvertreib, eine Währung im sozialen Aufstieg, ein Fluchtort aus bürgerlichen Zwängen, aber auch die Hölle für das Ego, wenn's schief läuft. Nur wird man aus diesem Anatol (Anton Widauer), der sich mit seinem Freund Max (Claudius von Stolzmann) über alte Liebschaften unterhält, nicht so recht schlau.

Man möchte diesem "Hypochonder der Liebe" eine Therapeutenstunde ans Herz legen, findet der junge Mann doch einfach nicht heraus aus seinen narzisstischen Liebesproblemen, deren Souvenirs er fein säuberlich verpackt in einem alten Lederkoffer anschleppt (Haarlocken, Blumen, Fotografien etc.). Mit einem Klavierflügel, Stühlen, Tisch und Bodenvase findet die Ausstattung (Alexandra Burgstaller) ihr Auskommen. Den Soundtrack für Anatols Stimmung gibt Leonard Cohens melancholisch-rätselhafte Ballade Take This Waltz ab, in einer betörenden instrumentalen wie chorischen Version zu hören (Musik: Anna Starzinger).

Schlagfertige Tänzerin

Gampe reiht vier (der insgesamt sieben) Begegnungen mit Frauen aneinander – Episode, Weihnachtseinkäufe, Abschiedssouper und Agonie. Sie alle lassen Anatol hilflos aussehen, weil ihn die Frauen an Lässigkeit oder Tiefgründigkeit weit überragen: die Zirkusakrobatin Bianca (Naomi Kneip), die unglücklich Verheiratete Gabriele (Johanna Arrouas), die schlagfertige Balletttänzerin Annie (Paula Nocker – sie bekam Szenenapplaus) sowie Else (Miriam Fussenegger), verheiratet und verlogen, sie kann ihre erloschene Zuneigung kaum verbergen.

Man versteht das Problem dieses Anatol nicht so recht. Er nimmt nur dann Kontur an, wenn es um simple Regungen wie pure Eifersucht im wahrlich zünftig gespielten Einakter Abschiedssouper geht. (Margarete Affenzeller, 6.7.2024)