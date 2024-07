Die Frage zum Tage ist nicht, warum mehr Iraner und Iranerinnen einem freundlich auftretenden Mann, der sich in TV-Debatten kritisch über die Sittenpolizei äußerte, ihre Stimmen gegeben haben als einem verbiestert wirkenden politischen Hardliner, der sogar unter Konservativen als streng gilt. Die Frage am Tag nach den iranischen Präsidentschaftswahlen ist, warum die geistliche Führung, der übermächtige Ayatollah Ali Khamenei, den Antritt und den Sieg des Moderaten zugelassen hat. Denn der Richtungswechsel im Präsidentenamt fällt in eine Periode, in der der Iran allein auf Konfrontation nach innen und nach außen gebürstet schien.

Masoud Pezeshkian in Vorfreude nach seiner Stimmabgabe am Freitag. AFP/ATTA KENARE

Masoud Pezeshkian, 69, ehemaliger Chirurg und Gesundheitsminister, hat demnach 53,7 Prozent der Stimmen erhalten. Saeed Jalili, im Sicherheitsestablishment zuhause, 44,3 Prozent. Wie bei iranischen Wahlen schon üblich, wählten viele Menschen ungültig. Denn eines ist glasklar: Pezeshkian will und wird das System der Islamischen Republik Iran, unter dem eine junge und moderne Bevölkerung stöhnt – und stirbt, wie die junge Kurdin Mahsa Amini im September 2022 –, nicht abschaffen, nicht einmal ändern. Aber er interpretiert die "islamischen Werte", auf die sich das autoritäre islamische Regime beruft, auf eine Weise, von der sich manche mehr Luft zum Atmen versprechen.

Höhere Wahlbeteiligung

Das hat der Stichwahl am Freitag, nach dem historischen Tiefststand bei Präsidentenwahlen im ersten Wahldurchgang, bessere Beteiligungswerte beschert. Sie liegen mit 49,8 Prozent auch leicht über der Wahlbeteiligung 2021, als der im Mai verunglückte konservative Mullah Ebrahim Raisi zum Präsidenten gemacht wurde. Insofern ist die Rechnung aufgegangen, die zur Entscheidung des Wächterrats führte, den moderaten Kandidaten überhaupt zuzulassen. Der Wächterrat tut nichts, was Khamenei nicht wollte.

Pezeshkian schaffte es mit seiner Linie, die mehr Milde nach innen und mehr Offenheit nach außen versprach, zumindest ein paar Hoffnungslose an die Urnen zurückzuholen. Der Vorteil des Regimes ist ein – relativer – Legitimitätsgewinn: relativ deshalb, weil niemand große Veränderungen erwartet und der Wahlausgang ganz gewiss nicht breit den Glauben in das System aufleben lassen wird. Aber dass der oberste Führer, Khamenei, in der letzten Phase seiner bereits 35-jährigen Amtszeit nur mehr explizit Konservative auf wichtigen Posten sitzen haben will, stimmt so nicht mehr.

Fern der Macht des Apparats

Pezeshkian ist, wie man ihn jetzt sieht, kein starker Mann. Und die Institutionen und der Apparat, der die Zukunft des Iran nach Khamenei bestimmen wird, sind fest in der Hand anderer Kräfte. Pezeshkian hat da nichts mitzureden, der Expertenrat, der den Nachfolger Khameneis bestimmen wird, ist nicht seine Welt.

Mit Jalili ist Khamenei andererseits sogar eine Gefahr losgeworden: Der Hardliner hätte nicht nur die Gespaltenheit der iranischen Gesellschaft weiter vertieft, er hätte durch seine Persönlichkeit die Wiederaufnahme pragmatischer Beziehungen zum "Westen" sehr erschwert, sollte das Khamenei entscheiden. Auch im Iran rechnet man damit, dass in den USA Donald Trump im November die Wahlen gewinnt. In dieser Situation ist der Islamischen Republik vielleicht ein schwacher moderater als ein starker radikaler Präsident nützlicher.

Ob es tatsächlich wieder Gespräche über einen neuen Atomdeal geben wird – Pezeshkian will ja den damaligen Chefverhandler Mohammed Javad Zarif ins Außenministerium zurückbringen? Das entscheidet ganz bestimmt nicht Pezeshkian, sondern Khamenei. Die Islamische Republik ist dieselbe geblieben. (Gudrun Harrer, 6.7.2024)