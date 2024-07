Investments in heimische Start-ups brechen immer weiter ein. Am Business Angel Summit kommen alle zusammen, um Lösungen zu finden

Nicht zuletzt wegen einer schwächelnden Wirtschaft und gestiegener Zinsen sind die goldenen Jahre für die heimische Start-up-Szene zumindest vorerst vorbei. Getty Images

Lev Lumesberger beginnt seinen Pitch damit, dass er einen Stapel Schulbücher herzeigt: "Die wirken alt, sind aber brandneu. Dass die Welt sich verändert hat, ist in den meisten Schulbüchern noch nicht angekommen", sagt er. "Auf Papier wird erklärt, was das Internet ist, von KI noch keine Spur." Lumesberger ist Mitgründer des Start-ups Schubu, das Schulbücher sozusagen neu erfunden hat.

Die Inhalte sind auf einer Plattform digital aufbereitet, für Lehrerinnen und Lehrer gibt es eine Präsentation, um durch die Stunde zu führen. "Einheiten sind als Lernstrecken konzipiert und mit kleinen Spielen verbunden, anhand derer Kinder spielerisch Zusammenhänge aus Biologie, Physik, Deutsch und digitaler Grundbildung verstehen lernen", sagte Lumesberger, als er beim zehnten Business Angel Summit in Kitzbühel Ende vergangener Woche sein Unternehmen vorstellte. Der Summit ist ein jährliches Zusammenkommen von Start-ups und sogenannten Angels – sie unterstützen Start-ups nicht nur mit Kapital, sondern auch mit Management-Erfahrung und Kontakten.

Viele Schulen nutzen Schubu

Die digitalen Schulbücher an sich sind kostenlos und online aufrufbar – die Version mit Präsentationen, Arbeits- und Experimentblättern, Onlineaufgaben sowie individualisierten Profilen kostet rund 15 Euro pro Kind. Das Konzept funktioniert. Laut Schubu nutzen nach zwei Jahren am Markt bereits 19 Prozent aller Schulen in Österreich das Schubu-Angebot. Zudem erhielt das Jungunternehmen heuer den Staatspreis für Digitalisierung (Kategorie Digitale Kompetenzen, Aus- und Weiterbildung) und das Qualitätssiegel der staatlichen Bildungsagentur OeAD.

Das digitale Schulbuch von Schubu ist für Schülerinnen und Schüler ab einem Alter von zehn Jahren konzipiert. SchuBu Systems GmbH

Der Pitch soll aber nicht nur dazu dienen, Schubu vorzustellen, sondern auch dazu, um mögliche Geldgeber anzulocken. 1,5 Millionen Euro will das Start-up aufstellen, um mehr Inhalte produzieren und diese mehrsprachig zur Verfügung stellen zu können. Im Publikum sitzt so ziemlich alles, was in der heimischen Business-Angel-Szene Rang und Namen hat. Nur die wenigsten lassen sich das Treffen in den Bergen, das inoffiziell den Beinamen "Klassentreffen" trägt, entgehen. Veranstaltet wird es von der Standortagentur Tirol und der staatlichen Förderbank AWS.

Von früh bis spät wird an jeder Ecke über Ideen, Investmentmöglichkeiten und Partnerschaften diskutiert. Vor allem aber heißt es, dass man nun zusammenhalten müsse, denn die Zeiten sind schwierig. Dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geändert haben, spürt man in der Szene besonders. Deswegen gab es beispielsweise mit Angels United kürzlich einen Zusammenschluss unter Business-Angels, um die Situation gemeinsam besser zu meistern. DER STANDARD hat berichtet.

Fehler von Investoren

Neben Start-ups, die ihre Geschäftsmodelle vorstellen, gibt es allerhand Podiumsdiskussionen, in denen Erfahrungen ausgetauscht werden. Dass bei solchen Panels über Fehler junger Unternehmen gesprochen wird, ist Usus, doch dieses Mal ging es auch um Fehler von Investoren. "Ich habe zu früh und zu schnell zu viel Geld verpulvert", hört man da beispielsweise von Angel Gernot Singer.

Natürlich durfte auch die Kritik an der Politik nicht fehlen, es ging vor allem um ausufernde Regulatorik und Bürokratie – sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene. Stichwort AI-Act oder Nachhaltigkeitsrichtlinie. Nichtsdestoweniger blicken viele auf eine politisch erfolgreiche Zeit zurück. Man habe Verbesserungen bei der Rot-Weiß-Rot-Karte und Mitarbeiterbeteiligungen erreicht, und es gebe endlich die FlexCo als Alternative zur GmbH.

Trend in Österreich

Eines zeigt sich am Summit deutlich. Sowohl auf Geldgeber- als auch auf Start-up-Seite liegt der Fokus momentan auf sogenannten B2B-SaaS-Modellen. Dabei handelt es sich um Business-to-Business-Software-as-a-Service-Modelle, also Softwarelösungen, die von einem Unternehmen (dem Anbieter) an andere Unternehmen (die Kunden) als Dienstleistung über das Internet bereitgestellt werden. Ein solches Geschäft läuft meist über ein Abo-Modell, der Kunde muss nichts oder nur wenig installieren, und auch die Wartung übernimmt der Anbieter.

Plattform für Müllentsorgung

Das Start-up Wastics versucht sich auch in diesem Feld. Die Wiener haben eine Plattform gebaut, um betriebliches Abfallmanagement zu optimieren. Unternehmen, die Industriemüll produzieren, und Entsorgungsfirmen werden zusammengebracht. "Entsorger bekommen neue Kunden, und Abfallproduzenten können ihren Müll optimal verwerten. So lässt sich die Recyclingquote erhöhen, ohne Verwaltungsaufwand zu haben", sagt Mitgründer Stefan Schott.

Es geht etwa um Eisenspan, Kunststoffreste oder Bohrschlamme. Die Plattform gleicht Datenbanken des Klimaministeriums ab und kombiniert das mit geografischen Standorten. So entsteht eine Art Verfahrensregister für die Müllentsorgung. Zu Kunden zählen aktuell etwa der Flughafen Linz oder Siemens.

Investments brechen ein

Die Stimmung am Summit ist zwar gut, doch in der Start-up-Szene generell sieht es momentan weniger rosig aus, nicht zuletzt wegen einer schwächelnden Wirtschaft und gestiegener Zinsen. Der Gesamtwert der Investitionen in österreichische Start-ups sank im ersten Halbjahr 2024 um knapp ein Fünftel auf 298 Millionen Euro, wie aus dem aktuellen Start-up-Barometer des Unternehmensberaters EY hervorgeht. Das sei das zweitniedrigste Volumen innerhalb eines Halbjahres seit 2020.

Zwei große Finanzierungsrunden im Juni, bei denen der Linzer Content-Management-Systementwickler Storyblok 74 Millionen Euro und das Wiener KI-Start-up Prewave 63 Millionen Euro erhielten, haben das Ergebnis noch etwas gerettet. Außerdem fiel die Anzahl der Finanzierungsrunden von 95 im ersten Halbjahr 2023 auf 70 – der niedrigste Wert seit 2019.

"Nach zwei absoluten Ausreißerjahren 2021 und 2022 mit neuen Bestmarken bei Finanzierungsvolumina und Bewertungen sieht man überall auf der Welt den Trend 'back to the old normal'", meint EY-Start-up-Experte Florian Haas. Trotz der aktuellen Herausforderungen blickt Haas optimistisch in die Zukunft. Er ist überzeugt, dass die heimischen Start-ups gut für nachhaltiges Wachstum aufgestellt sind, und hofft, dass der Markt 2025 wieder mehr an Dynamik gewinnt. (Andreas Danzer aus Kitzbühel, 7.7.2024)